川普：WTO如果不圖振作 美國將會退出

美國總統川普週四表示，如果 WTO(世界貿易組織) 不能好好對待美國，美國將會退出這個組織，如此，將衝擊由二戰過後，由美國所協助推展的全球多邊貿易體制。

川普接受《彭博新聞》專訪時表示，建立 WTO 是有史以來最糟糕的貿易協議，「如果他們不能好好整頓，我將退出 WTO。」

美國退出 WTO，可能破壞當前的全球貿易體系，影響更甚於美中曠日費時的貿易戰。

川普受訪時表示，在 WTO 上，除了去年，美國很少贏得訴訟。去年開始贏下官司，那是因為 WTO 知道，如果不讓美國贏，美國就會退出。

過去幾個月來，已經多次傳出川普打算讓美國退出 WTO。上個月，商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，WTO 需要改革，但談美國退出「為時尚早」。川普則說，WTO 多年以來一直對美國「非常糟糕」，如果美國得不到公平對待，「我們將會做些什麼」。

美國貿易代表萊希特 (Robert Lighthizer) 表示，允許中國在 2001 年加入 WTO 是一個錯誤。他長期以來一直呼籲美國對 WTO 採取更積極的態度，指出和中國這樣的非市場經濟體制，實在很難打交道。

世界貿易組織成立於 1994 年，是美國等主要經濟體為建立解決貿易爭端，決定採行的做法。自二次大戰之後，歷屆美國總統都一直致力於建立和加強全球貿易規則，認為這將有助全球經濟的穩定。