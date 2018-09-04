【華冠投顧】盤中解析：台股回穩 11000震盪

劉彥良 分析師

昨日台股拉回近百點，今天出現止穩力道多在盤上小漲震盪，目前指數在 11000 附近游走。亞股幾乎都是小漲小跌，市場在等待川普本周是否宣布正式對下一波 2000 億美元中國進品商品加徵關稅。

華新科 (2492) 公告 8 月營收月增 11.78%、年增 212.37%，連 6 個月創新高，但今天反倒利多不漲。國巨 (2327) 今天低點來到 592 元險守前低 587 元，明天將參加瑞信為期三天的亞洲科技論壇，可觀察公司派對於景氣的最新看法。昨日兩檔都是法人轉賣、融資增加，籌碼面又開始鬆動成為隱憂，前低萬不可失守。

小摩調升穩懋 (3105) 評等且目標價上看 280 元，穩懋開盤即漲停，目前鎖單約 4000 張。3D 感測族群紛紛竄起，全新 (2455)、宏捷科(8086) 和精材 (3374) 都有 3% 以上的漲幅，但該族群普遍線型弱勢，以跌深反彈視之即可。

遭麥格里降評的 GIS-KY(6456) 連續第三天下殺，今天低點來到 157.5 元並留下第 3 個空方缺口。外資連賣 14 天連投信也連賣 3 日開始停損，而融資昨日僅小減 314 張。雖然市場上有不少同業持續護航，但線型和籌碼轉弱是事實，投資朋友還是暫且避開為宜。蘋概股當中目前我還是比較看好獨拿蘋果新機 COF 封測訂單的頎邦 (6147)，昨天雖受盤勢影響拉回但力守 5 日線，今天股價已重回 7 字頭。

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