傳中興開始新一輪裁員 百名終端研發人員丟飯碗

中興通訊 (0763-HK) 已開始新一輪裁員。中興目前在全球共有 15 個研發中心，當中 7 個在中國。位於南京的研發中心是中興規模最大、研發實力最雄厚的一個。市場消息人士指出，目前人員優化已經開始，但具體比例仍在制定，但涉及優化的終端研發人員共有近 100 人。

裁員消息拖累，中興昨 (3) 日 AH 股股價均跌，A 股收盤報人民幣 18.15 元，跌 4.92%；H 股收報港幣 14.48 元，跌 4.987%。

中興通訊 H 股股價

中興在美國禁令解除後在業務上進行大調整，當中較明顯為減少大量外包業務。公司於 8 月 29 日臨時召開股東大會，中興通訊董事長李自學表示，至當日為止，主營業務已經完全恢復，8 月份的生產任務已恢復正常，研發工作仍在快速恢復當中，5G 網路測試已跟上進度。

而首次以 CEO 身份出席股東會的徐子陽，提及中興的戰略調整規劃時，表示在研發方面，中興核心研發人才沒有流失，員工離職數量與去年維持相當的水準。他指出，禁令事件讓中興通訊吸取了很多教訓，過程中公司對產品、技術、戰略方向進行了「系統的、全新的審視」。

除了南研所的終端人員調整，在今年 3 月份新成立的中興智慧終端機有限公司也將被分拆。當時中興終端 CEO 程立新給出的目標是 3 年內成為國內手機行業主流品牌，然而宣佈成立僅 1 個月左右，便爆發了美國商務部禁售令事件，如今程立新也已經離開中興，終端中國也就沒了存在的意義。

中興 2018 年上半年公司營收為人民幣 394.34 億元，年減 26.99%，淨虧損人民幣 78.24 億元，而上年同期淨利人民幣 22.93 億元。每股虧損為人民幣 1.87 元。收入減少是「美國 416 禁運」導致公司業務中止暫停造成的。而淨利潤狂減的是因為支付了對美國 10 億美元罰款。

展望第三季業績，中興通訊預計 2018 年第三季獲利人民幣 2419 萬元至 10.24 億元，年減 36.46%-98.50%。

