〈財報〉受美制裁拖累 中興上半年虧351億 Q3料轉虧為盈

受到美國制裁的打擊，中興通訊 (0763-HK) 上半年營收下跌約 27% 至人民幣 394.33 億元，虧損人民幣 78.24 億元 (約新台幣 351 億元)，去年同期獲利人民幣 22.93 億元；每股虧損人民幣 1.87 元，去年同期每股獲利人民幣 0.55 元，不派中期息。

中興上半年遭美國裁定違反該國對伊朗及北韓的制裁，集團表示，向美國支付的 10 億美元罰款是上半年虧損的主要原因。而期內收入下跌，則是因為今年遭美國實施禁制令，一度停止經營活動造成巨大經營損失、預提損失所致。

單計第三季，預期獲利約人民幣 2419 萬至 10.24 億元，年增 36.46% 至 98.5%，雖然相比去年同期獲利為人民幣 16.11 億元仍顯著下跌，但預期今年前 3 季虧損將降至介乎人民幣 68 億至 78 億元，去年同期則獲利 39 億元。

上半年收入年減 27%，主要來自營運商網絡及消費者業務的收入有所下降，而按市場劃分，各市場的收入均下跌。中國市場收入按年跌 2 成至人民幣 257.46 億元，佔集團總收入約 65%；歐美及大洋洲市場收入跌 32.18% 至 81.42 億元，佔比為 2 成，毛利率跌至 - 0.01%；亞洲 (撇除中國) 及非洲市場收入分別跌 47.06% 及 21.48%。

中興通訊在數日前宣布，其主營業務已經恢復，研發工作還在恢復中，5G 網路測試已經跟上進度。集團表示，在禁令解除後，已迅速投入 5G 網絡的內場、外場測試及國家測試，並在截至 8 月底，其 5G 測試全部符合國家測試要求。

展望下半年，集團表示會強化主業及成本控制，並加大 5G 投入，網絡數據流量高速增長，以及第一階段全功能完整版 5G 標準正式出台，都為集團帶來新的發展機遇。

不過下半年仍有隱憂，繼美國、澳洲以國家安全為由，禁止華為與中興通訊，參與 5G 網路建設後；據外媒報導，日本政府亦可能禁止上述 2 家公司，參與信息設備採購及投標；此外，俄羅斯產業界，也向政府建議，嚴管華為、中興通訊的設備進口。

中興通訊禁令解除、恢復生產已經 40 多天，掃除障礙後，股價乘著 5G 頻出的利多持續走高，中興通訊股價已較此前的低點上漲超過 60%。

中興通訊 H 股昨 (30) 日收跌 1.05%，報港幣 15.1 港元；A 股收跌 2.57%，報人民幣 18.95 元。