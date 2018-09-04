美團點評年交易額突破四千億人幣

全球最大餐飲外賣平台美團點評正式上載聆訊後資料集。此前有市場消息指，美團點評將於本週內進行上市前推介及啟動公開招股，擬於9月20日掛牌上市，有望成為本港第二隻同股不同權新股。

據聆訊後資料集，美團2018年首四月實現總收入158億元（人民幣，下同），較去年同期收入翻近一番，接近去年全年收入一半。餐飲外賣、到店及酒旅、新業務及其他三項分部分別占61.2%、27.5%、11.3%。其中餐飲外賣收入97億元，較去年同期增長107.8%，毛利增幅更達112.5%，超9億元。

2017年4月至2018年4月，美團交易額突破四千億大關，達4,110億元，較2017年全年增長15.1%。年度交易用戶達3.4億，交易用戶人均年交易筆數20.3筆，較2017年同期增長41%。聆訊後資料集指，美團2017年12月活躍用戶數近3億，活躍用戶占比超過90%。2010年至2013年剔除重複交易，超過一半總體交易用戶在2017年依然在使用美團點評平台，客戶群穩定。

截至2018年4月底，美團持有現金及現金等價物近263億元，較2017年末增加近69億元。

美團2018年首四月調整後淨虧損20億元，主要由於收購摩拜和開展新業務。美團近期推出美團閃購、小象生鮮等新業務，開拓新零售佈局，並開拓無人配送業務，望大幅減少人工成本，同時於今年年初收購摩拜單車，期望進一步擴大高頻業務流量。美團通過龐大的規模效應和網絡效應將形成良好的協同效應，快速和高效地擴大所觸達的消費者群體，實現「吃住行遊購娛」的完整生態閉環。

此前據知情人士消息，美團點評確定基石投資者名單，騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana、誠通基金五家機構上榜，覆蓋中、美、歐三大區域，料獲分配共約15億美元，佔是次發行總規模約三分之一。

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