彈劾川普需要幾步？這是詳細路線圖

隨著「通俄門」調查進入關鍵階段，川普的前任律師科恩主動畫押「八宗罪」，前競選團隊主席馬納福特又被控 8 項刑事罪名成立，兩位「身邊人」的落馬也令美國總統川普被彈劾風險驟升。

8 月 31 日，美國廣播公司 (ABC) 和《華盛頓郵報》發布一項民調結果顯示，美國民眾對川普的不滿意度達到了新高。

有 60% 的受訪者對其執政表現表示不滿，其中 53% 的受訪者更是表示強烈不滿，而只有 36% 的民眾認可川普在執政時間的表現。此外，更有接近一半的民眾希望國會發起對川普的彈劾。

報導還提到，從 1940 年到現在，川普自上台以來的平均滿意度是歷任總統里最低的。

不過川普先是表示：「如果我被彈劾，我認為市場會崩潰，每個人都將一貧如洗。」

後又在 ABC 的民調發布之後，於社交媒體上宣稱：「儘管不斷有大量的假新聞，但拉斯穆森的民調結果顯示，有 48% 的民眾支持我。比選舉日那天的支持率要高，也比歐巴馬的支持率也要高！」

值得注意的是，國會要是真的對川普發起彈劾，也將會是一個漫長的過程。並且憲法雖然對每一步都有明確的描述，但起訴措辭可能會相當模糊。因此，大多數彈劾總統的提議都被眾議院司法委員會拒絕。

下面，就讓我們來看看彈劾川普，總共分幾步？