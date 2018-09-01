紐約匯市─美元指數8月上漲 新興市場動盪為焦點

土耳其里拉週五收復部份跌幅，阿根廷披索亦告回穩。週四，新興市場擔憂則為市場焦點。

分析師說，現在的問題在於土耳其與阿根廷的貨幣危機能否獲得控制，或是否會再度蔓延。

週五亞洲盤早場，印度盧比創新低點。印尼盾下跌至三年低點，而後反彈。

美元週五少有變動，但本月則溫和上漲。

阿根廷披索反彈，國際貨幣基金 (IMF) 主席拉加德下週將與阿根廷官員會晤，提供了披索支撑。但本週，披索兌美元仍下跌逾 19%，今年以來，跌幅逾 51%。

週三，披索重挫。阿根廷總統要求國際貨幣基金提前撥付 500 億美元貸款，為披索帶來利空。週四，披索跌勢加速，阿根廷央行因而調高基準利率至 60%，以支撑披索。

美元下跌至 6.197 土耳其里拉，週四尾盤報 6.653。週四，土耳其央行副總裁辭職，里拉因而下跌。

週五，土耳其政府將低於一年期的外幣存款加稅，長期里拉存款則減稅，里拉因所反彈。

分析師說，此一行動目標在減少美元的吸引力，鼓勵長期持有里拉。但不太可能阻止里拉的勢。

土耳其總統抨擊央行，又因拘禁美國牧師 Andrew Brunson，與美國發生衝突，里拉因而受到壓力。今年以來，里拉兌美元大跌了約 42%。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數小幅上漲至 94.860，週四尾盤報 94.739，8 月上漲約 0.4%。

歐元下跌至 1.1637 美元，週四尾盤報 1.1669。美元下跌至 110.87 日元，週四尾盤報 111.94。

交易員持續注意美國與加拿大官員的貿易協商，美國有意修改北美自由貿易協定 (NAFTA) 的內容。