高頻交易已占東京證券交易總量的70%！日本央行行長發出強烈警告

隨著交易價值不斷增大，高頻交易近幾年不斷被提及。不過，越來越多的監管者和投資機構表現出擔憂。

9 月 3 日，日本央行總裁黑田東彥警告稱，高頻交易日益盛行可能加劇價格波動，進而對金融市場穩定造成負面影響。

金融危機在過去對日本市場產生了不利影響，市場營運者還需要投入大量精力改善現狀。

高頻交易的一個優點就是可以幫助提升流動性，但如果忽視其放大價格波動的風險，則可能損害金融市場的穩定性。

投資型信託和 ETF 在期貨市場的市佔率持續增長，已經影響到不同資產類型之間的相關係數。

近年來，高頻交易在東京證券交易所出現的頻率越來越多，已經占到了其交易總量的 70% 左右，曾由於系統負荷不了高頻交易的巨大交易量而造成癱瘓。

這樣的規模和速度也不免逐漸引起了日本證券法律制定者的關注。日本金融監管機構在今年初實行新政，要求高頻交易公司必須在監管機構進行註冊，同時表明企業具有完備的風險管理機制。

監管者表示，高頻交易不僅會影響交易公平性，這種超高速交易服務和軟體同樣也會對市場穩定性帶來威脅。

不止日本，美國金融機構也在採取措施

華爾街日報援引知情人士稱， Cboe Global Markets 正計劃在旗下一個交易所引入短暫延遲機制，成為最新一個試圖對高頻交易員踩剎車的美國股票交易所集團。

此前，IEX Group 第一個推出了該舉措，而後紐約證券交易所 (New York Stock Exchange) 及其他交易所也紛紛效仿。

具體措施為對股票交易訂單進行延遲，通常是微秒級或毫秒級的延遲。

支持者表示，此舉可以挫敗那些高科技交易員。這些交易員通過預測市場的微小波動，不停地交易，在其他人意識到價格變化之前快速買入或賣出股份賺錢。

此外，金融巨頭高盛集團也正在邁出大膽的一步：組建全新的技術部門，為了更好地與華爾街高頻交易機構們展開競爭。

今年 5 月，高盛的全球信貸主管 Charles Himmelberg 在一份報告中給出了兩個提示：不要高估了市場的穩定性，不要小覷了流動性的風險。而他把這兩種「誤讀」風險，都歸因於日益壯大的高頻交易。

Himmelberg 指出，高頻交易提供流動性，但不提供基本面資訊，也就是說，高頻交易知道東西的價格，但不知道東西的價值。當市場需要高頻交易時，它提供了天量的流動性；而市場不需要它時，高頻交易就偃旗息鼓，抽干所有的流動性。

他說道，「高頻交易的擴張，和由此而來的市場的低波定性，可能掩藏了潛在的市場的脆弱。」