融信資源(00578-HK)附屬與湖北建正及北京華新訂立合營協議

融信資源(00578-HK)公佈，於2018年9月3日，全資附屬公司鄭州深之榮及全資附屬公司中原久安與湖北建正及北京華新訂立合營協議，據此，各訂約方同意成立合營公司，以在中國從事(其中包括)鋁建材的生產及銷售。

各方將向合營公司注入的資本將為人民幣2000萬元，其中鄭州深之榮人民幣800萬元，湖北建正人民幣600萬元，中原久安人民幣400萬元及北京華新200萬元。於合營公司成立時，合營公司將由鄭州深之榮擁有40%，中原久安擁有20%，湖北建正擁有30%及北京華新擁有10%。因此，合營公司將由該公司間接擁有60%，併成為該公司的非全資附屬公司。

該集團一直積極尋求新投資或商業機會，以拓寬收入來源。董事相信，透過成立合營公司，將令集團可從現有煤炭業務多元化，併加強建材業務。鑒於鋁建材製造成本較低，鋁建材耐用，且使用清潔能源的意識不斷加強，成立合營公司將有助公司把握新的商業機會。此外，其可有助於加強公司於2018年1月收購的建築材料生產及銷售的業務板塊。

公司為於百慕達註冊成立的投資控股有限公司。集團的主要業務包括在中國從事煤炭生產及銷售;購入煤炭貿易;及建築材料生產及銷售。

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