滬倫通有望年内開通，對我們A股有哪些影響呢？

繼滬港通、深港通之後，滬倫通也有望在年内開通。8月31日，中國證監會宣佈就《上海證券交易所和倫敦證券交易所市場互聯互通存託憑證業務監管規定(試行)》公開徵求意見。《監管規定》就滬倫通東、西向業務涉及發行上市、跨境轉換、持續監管要求、監管執法、投資者保護等事項作出重要的原則性規定。

（註：滬倫通是指上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通的機製。符合條件的兩地上市公司，可以發行存託憑證（DR）併在對方市場上市交易。）

這也是意味著滬倫通已經箭在弦上，如果年内滬倫通可以開通，那麽今年國内的金融業開放就已經達到前所未有的狀態。另外，證監會方面也表示，加快推動證券行業放寬外資股比限製政策的落實落地。抓緊推進滬倫通各項準備工作，爭取年内推出。積極支持A股納入富時羅素國際指數，提升A股在MSCI指數中的比重。修訂QFII、RQFII製度規則，統一準入標準，放寬準入條件，擴大境外資金投資範圍。這一係類事件顯示出國内對於金融業這塊開放的決心。

今年來監管層對於金融業開放步伐明顯加快，那麽，此次滬倫通開放會給我們的證券市場帶來哪些影響呢？

從以往的經驗看，不管是深港通、滬港通還是A股納入MSCI指數，在政策正式實施之前對於A股的影響更多的是刺激作用，併不會帶來太多實質性影響。但正式實施之後，必然會給A股帶來源源不斷地增量資金，進一步也會使國内證券市場的國際化水平逐漸提高。

我們結合以往MSCI指數基金的建倉方式看看開通滬倫通之後在資金層面對A股的影響，（財聯社7月17日訊，MSCI國際披露的上市交易公告書顯示，截至7月13日，權益投資中的股票投資佔基金總資產的比例高達93.96%；7月9日披露上市交易公告書的MSCI低波，截至7月5日，權益投資中的股票投資佔比更是達到98.62%，MSCI低波、MSCI國際的成立日期分别為6月7日、6月15日），兩隻基金從成立到接近滿倉，差不多用了一個月時間，速度之快令人咂舌。

財華社認為，MSCI資金快速建倉的主要邏輯就在於A股的績優股整體具備投資價值。經過兩個月A股繼續在底部盤整，績優股的估值整體還是較低，後期隨著滬倫通的開放，借鑒MSCI資金的建倉方式，大概率滬倫通之後，資金會源源不斷的給A股註入新的“血液”。

那麽，除過滬倫通會帶來新的資金，想必投資者更關註的是，這些資金會買那些股票？對於A股整體的投資環境有沒有影響？

對於第一個問題，我們還是看看以往滬港通、深港通等成熟市場的資金買入的標的。以往的數據看，滬、深港通資金主要持倉分佈在大消費、製造業和金融類股票，比如持股較多的如：貴州茅台、中國平安、恒瑞醫藥、伊利股份、長江電力、招商銀行、五糧液、格力電器、美的集團等我們耳熟能詳的一些公司。這些公司都有一個共同點，那就是以往的業績都比較優秀且現在時間點估值也比較便宜。

對於第二個問題，答案是肯定的，持續開放外資準入後，帶來的不光是資金層面的影響，更重要的是投資理念的改變，A股長期以來資金錯配，一些沒業績沒核心競爭優勢的小盤股，受到市場資金的偏愛，估值高的離譜，而一些長期業績優秀的公司估值卻是較低，這是明顯的資金錯配，造成需要資金的企業不能在二級市場融到資金快速發展。

造成這種問題的因素財華社認為主要有兩方面，一方面國内證券市場的製度不太完善，上市企業較少，具有一定稀缺性；第二個方面，就是參與市場的投資者金融知識薄弱（散戶為主），有的甚至連自己買的公司是做什麽業務的都不知道。正是由於這些因素導緻國内證券市場長期定價錯位，後期隨著外資佔比不斷提升，外資成熟的投資者理念也將引導國内證券市場向更加有效的方向發展。

作者：鄭鵬超

編輯：賀秋霞

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