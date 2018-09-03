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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月03日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                10145         0    00632R 元大台灣50反1         -16570         0  
00637L 元大滬深300正2          7220         0    2317   鴻海                   -2556    -27967  
1314   中石化                  5459      4593    2323   中環                   -2057     -2033  
3481   群創                    4318     13342    2891   中信金                 -1643     20903  
2330   台積電                  2723     19657    3037   欣興                   -1170     -1704  
2834   臺企銀                  2334    -12152    00633L 富邦上証正2            -1087         0  
1718   中纖                    1842      3348    2408   南亞科                 -1050     -3302  
00655L 國泰中國A50正2          1581         0    8163   達方                   -1047     -1147  
2448   晶電                     949      2265    3035   智原                    -825      2579  
2002   中鋼                     887     23824    2515   中工                    -750      2603  
00673R 元大S&P原油反1           873         0    00676R 富邦臺灣加權反1         -730         0  
00683L 元大美元指數正2          781         0    1710   東聯                    -726      -180  
2356   英業達                   778     20673    2885   元大金                  -641     29448  
1102   亞泥                     775      1733    2104   中橡                    -624     -2486  
2888   新光金                   626    -11236    2801   彰銀                    -616      3399  
2014   中鴻                     576      8068    2382   廣達                    -589       203  
1605   華新                     551        65    00691R 兆豐藍籌30反1           -551         0  
2884   玉山金                   507     23025    3024   憶聲                    -535      -454  
3561   昇陽光電                 493       545    006205 富邦上証                -523         0  
2881   富邦金                   491      1147    1326   台化                    -495      2894  
6278   台表科                   480      2943    2349   錸德                    -494     -9289  
2538   基泰                     472      1271    2492   華新科                  -491       745  
00692  富邦公司治理             470       -20    2313   華通                    -490     -9448  
1444   力麗                     466      2226    3017   奇鋐                    -479       -85  
00737  國泰AI+Robo              460      2502    0050   元大台灣50              -476      9952  
00739  元大MSCI A股             457     -3593    1301   台塑                    -450      2390  
2345   智邦                     437      1862    6456   GIS-KY                  -445     -1815  
1312   國喬                     412     12271    9938   百和                    -445       297  
2027   大成鋼                   369      7854    3706   神達                    -440      -645  
2890   永豐金                   351      1360    9945   潤泰新                  -404      1180  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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