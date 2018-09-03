◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月03日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 10145 0 00632R 元大台灣50反1 -16570 0 00637L 元大滬深300正2 7220 0 2317 鴻海 -2556 -27967 1314 中石化 5459 4593 2323 中環 -2057 -2033 3481 群創 4318 13342 2891 中信金 -1643 20903 2330 台積電 2723 19657 3037 欣興 -1170 -1704 2834 臺企銀 2334 -12152 00633L 富邦上証正2 -1087 0 1718 中纖 1842 3348 2408 南亞科 -1050 -3302 00655L 國泰中國A50正2 1581 0 8163 達方 -1047 -1147 2448 晶電 949 2265 3035 智原 -825 2579 2002 中鋼 887 23824 2515 中工 -750 2603 00673R 元大S&P原油反1 873 0 00676R 富邦臺灣加權反1 -730 0 00683L 元大美元指數正2 781 0 1710 東聯 -726 -180 2356 英業達 778 20673 2885 元大金 -641 29448 1102 亞泥 775 1733 2104 中橡 -624 -2486 2888 新光金 626 -11236 2801 彰銀 -616 3399 2014 中鴻 576 8068 2382 廣達 -589 203 1605 華新 551 65 00691R 兆豐藍籌30反1 -551 0 2884 玉山金 507 23025 3024 憶聲 -535 -454 3561 昇陽光電 493 545 006205 富邦上証 -523 0 2881 富邦金 491 1147 1326 台化 -495 2894 6278 台表科 480 2943 2349 錸德 -494 -9289 2538 基泰 472 1271 2492 華新科 -491 745 00692 富邦公司治理 470 -20 2313 華通 -490 -9448 1444 力麗 466 2226 3017 奇鋐 -479 -85 00737 國泰AI+Robo 460 2502 0050 元大台灣50 -476 9952 00739 元大MSCI A股 457 -3593 1301 台塑 -450 2390 2345 智邦 437 1862 6456 GIS-KY -445 -1815 1312 國喬 412 12271 9938 百和 -445 297 2027 大成鋼 369 7854 3706 神達 -440 -645 2890 永豐金 351 1360 9945 潤泰新 -404 1180 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股