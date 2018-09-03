中航董座周慕豪估 下半年業績優於上半年、今年營運優於去年

中航 (2612) 今(3)日舉行業績發表會，中航董事長周慕豪表示，根據國外機構數據顯示，今年全球乾散貨海運需求預估成長 2.7%，主要成長動力來自於中國大陸對於鐵礦砂及煤炭需求；而中航今年營運將優於去年，下半年業績可望優於上半年。中航上半年各營業項目占營收比例分別為海運業務 51%，內陸貨櫃運輸及物流業務占 47%，代理空運及其他業務占比約 2%；周慕豪表示，12 月將再召開法說會說明內陸貨櫃運輸及物流業務。



中航內陸貨櫃運輸業務方面，其中偉聯運輸擁有先進曳引車 270 輛及半拖車 468 輛；物流業務在楊梅區有佔地 33421 坪；至於代理空運業務方面，中航是沙烏地阿拉伯航空台灣區客貨運業務總代理。



中航總經理洪順地表示，中航海岬型船隊有 10 艘，總噸位 1.91 百萬噸，平均船齡 6.4 年。而中航轉投資包含台灣航業 (2617) 及環能海運，截至上半年對台航持股比例約 10.41%，對環能海運持股 12%。



對於接下來市場展望，洪順地指出，受惠全球礦商增產及中國大陸對原物料需求，估計散裝運費市場在下半年將有更突出的表現；而海岬型散裝輪船舶噸位供給在 2018 年趨緩，運費市場逐步上漲，中航一半以上船舶在今年換約，獲利可望再向上提升；至於中美貿易戰開打，對大型散裝輪影響不大；而中航也將持續與世界各大礦商、貨主合作，未來藉由長、短租期搭配已掌握風險，並在最佳時機簽訂獲利租約。



中航上半年每股盈餘 (EPS) 達 0.95 元，幾乎較去年全年獲利倍增，日前自結 7 月獲利 6000 萬元，EPS0.3 元，等於前 7 月 EPS1.25 元，中航今年上半年已有 3 艘船換約，下半年約有 3 艘換約，新約價估計提高三成以上，加上子公司偉聯運輸中航物流，轉投資的能源海運、台灣航業也獲利，法人預估全年 EPS 有機會挑戰 2 元，較去年 EPS0.5 元大幅成長。





