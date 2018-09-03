臻鼎-KY旗下鵬鼎9月18日深圳A股上市

業界傳出，以軟板業務為主的鵬鼎預計 9 月 18 日正式在大陸深圳 A 上市；而依據該公司招股書提到，今年第三季淨利可達 8.44 億元人民幣，換算約 37.92 億元新台幣。鵬鼎與其母公司臻鼎 - KY(4958) 是蘋果主要的軟板供應商，自 9 月起進入蘋果新手機零組件的拉貨期，下半年營運動能相當強勁，不單第三季表現會明顯優於第二季，第四季還會更好。



而依據鵬鼎所揭露的財報顯示，公司今年上半年淨利約 4.3 億元人民幣，換算約 19.32 億元新台幣，母公司臻鼎 - KY 上半年淨利則僅為 11.28 億元新台幣，子公司獲利高於母公司；此外，鵬鼎預估，今年前 9 月歸屬母公司淨利約為 12.74 億至 13.98 億元人民幣，約 57.24 億至約 62.8 億元新台幣。