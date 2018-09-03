【日盛投顧】量縮拉回修正月線乖離

◆盤勢分析

1. 上周五美、加未能如市場預期達成貿易協定，美國主要指數呈現窄幅震盪。周一亞洲股市表現疲弱，台股以小低盤開出，盤中陸、港股與被動元件、矽晶圓等人氣股再度走弱，指數一路震盪走低，終場台股下跌 99.72 點，跌幅 0.90%，收在 10,964.22 點；OTC 指數下跌 2.06%，收近五日新低，表現疲弱。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收長黑 K 棒，吞噬上周五紅 K，短多氣勢轉弱

(2) 量能：成交量縮至 1102.16 億元，後續上漲宜補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔死亡交叉，MACD 轉為向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 47.96 億元；外資 - 20.84 億元、投信 - 4.64 億元、自營 - 22.47 億元。

電子股普遍下跌、營建與生技股抗跌

1. 電子類股

太陽能：歐盟對陸太陽能的「雙反」禁令期滿解除，可望刺激歐洲太陽能市場需求，指標龍頭 3691 碩禾周一量出走強、2406 國碩盤中一度強攻漲停、3576 新日光股價挑戰票面 10 元大關。

2. 非電子類股

(1) 生技：4180 安成藥產品獲美國 FDA 正式核可並取得學名藥藥證，將透過美國子公司於美國市場銷售，激勵早盤跳空大漲半根停板，觸及季線。6496 科懋的法布瑞氏症用藥經銷延至明年底，加上苯酮安錠獲健保價，今年 EPS 拚 5 元，早盤套空漲停上演慶祝行情，委買高掛近 7000 張。

(2) 資產、營建：2538 基泰今年配息 0.8 元，殖利率 6%，加上 "基泰忠孝" 建案即將完工，早盤躍登漲停板；1722 台肥近期外資小幅買超，股價連兩日上揚。

(3) 紡織、鞋類：1476 儒鴻罷工事件衝擊有限，外資德意志看好，周一股價逆勢上揚；9938 百和營運谷底已過近期股價緩步走強。