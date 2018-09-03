【華冠投顧】台股大跌近百，被動元件，矽晶圓，MOSFET，光碟廠等全倒!

台股今日在被動元件，矽晶圓，MOSFET，光碟廠等族群全倒之下! 指數開高震盪走低，終場大跌 99 點，10964 作收，成交量 1102 億元，價跌量縮格局。

台股連漲來到上周四衝高至 11,186 高點，因價量背離，短線指標過熱，震盪拉回，今日跌破 5 日線，明日將測 10 日線 10938 位置支撐，而最大支撐在月線 10980 及季線 10888 位置。就目前大盤仍在生命線之上而言，趨勢向上不變。建議拉回找買點，操作重心放在中小型股票。強勢個股: 巨庭 (1539) 8 月營收可望重返 2 億元，陸銷美木工機若擴大課稅，有利客戶轉單，吸引追價買盤湧入，攻漲停。基泰 (2538) 配息 0.8 元，殖利率 6%，加上新案題材，漲停板。科懋 (6496)法布瑞氏症用藥經銷延至明年底，加上苯酮安錠獲健保價，今年 EPS 拚 5 元，上演慶祝行情，股價跳空漲停鎖死，委買高掛 7209 張。真空濺鍍廠柏騰 (3518)，上周五放量漲停，外資買超逾 300 張，今日盤中再觸碰漲停價。憶聲 (3024) 資產活化，處分獲利估 1 億元，上周爆量衝上 8.17 漲停價，今日續漲。其它強勢包括昇陽 (3266)，英繼(3294)，利勤(4426)，祥碩(5269)，國碩(2406)，健策(3653) 等均漲逾 5%。台股今日大跌重災區族群在被動元件國巨 (2327)，華新科(2492)，達方(8163) 等殺至跌停板，矽晶圓環球晶 (6488)，合晶(6182) 等收盤大跌，MOSFET 的大中 (6435)，杰力(5299) 及光碟廠的錸德 (2349) 等全部重挫逾 7%。以上為上半年主流，目前籌碼凌亂，建議猜低買高賣策略。

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