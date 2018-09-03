美國立法防堵中國資金流入矽谷

中美貿易戰持續加劇，美國採取措施阻止中國投資美國科技領域，以確保中國無法通過收購關鍵技術而趕上美國。

然而美國之強勢阻止中國投資美國科技業，主要是因為自 2014 年起，中國投資者開始湧入矽谷。到 2016 年，中國投資總額更是大幅成長，達到 460 億美元。有分析師認為，這波浪潮乃是基於「 2025 年中國製造」政策，中國企業欲收購海外企業，來直接提高中國的技術能力。

中國對美國投資交易數量 (圖: Zerohedge)

對此，美國國家安全機構在 2018 年 1 月提出了一份報告，記錄了中國對矽谷的有三分之一以上用於電子、資訊和通訊技術、健康和生物技術等技術領域。並表示這些交易涵蓋的技術轉讓可能危及國家安全。該機構建議，應該實施更嚴格的投資審查制度，加強出口管制，並針對中國學生在科學和科技領域的實行更嚴格的移民政策。前兩者現在已經被納入法律條文。

8 月 13 日，川普簽署了「外國投資風險評估和現代化法案」，案中雖沒有提及中國，但規定美國應該與盟國合作，以對抗「某些特別關注國家的前所未有的產業政策，包括積極收購美國技術，以及民事和軍事計劃的融合。」劍指 2025 年中國製造政策。

來自中國的科技投資分為四大類：

第一個是與政府掛鉤的國有企業投資。

第二種是百度、阿里巴巴和騰訊等民營公司進行的戰略投資。

第三類是中國風險投資基金，例如 IDG Capital 和 ZhenFund。

第四種則是，富人藉由投資來實現投資組合多樣化，或是將資金從中國轉移到更安全的地方。

中國科技投資者主要關注在半導體、AI 和生物技術領域的深度技術公司，這些公司圍繞其知識產權進行組織，這種深度技術，特別是 AI 領域投資者的劇增，正是美國國家安全局關注的問題，因為這些技術都具有潛在的大規模軍事應用。

由於這些擔憂，美國海外投資委員會 (CFIUS) 審查了更多的交易。到 2017 年，估計有 250 筆交易被審核，其中 20 筆被取消。CFIUS 特別針對中國投資進行審查，並拒絕多筆交易。一個中國投資者表示，她的目標公司拒絕了她的資金，表示不願意面對昂貴且耗時的 CFIUS 審查。美國風險投資公司則表示，面對 CFIUS 的審查，他們已經開始向客戶提出中國資金的風險。