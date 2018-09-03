Line 推自家加密貨幣：1 Link等於100萬Cony

韓國 Naver 公司旗下的通訊軟體 Line (3938-JP) (LN-US) 週五 (31 日) 宣布推出自己的區塊鏈網絡 (Link Chain) 和加密貨幣 (Link)。這家價值 110 億美元的公司擁有大多數新創公司夢寐以求的內置 2 億用戶群，使他無須進行 ICO 就有機會擴大使用量。

據了解，Line 總計將發行 10 億枚 Link 貨幣，其中 8 億貨幣單位將逐漸分配給客戶，2 億單位由 Line Tech Plus (總部設在新加坡) 做儲備用途。

此外，每 1 貨幣可分拆成 100 萬份 Cony，意思是 1 個 Link 可兌 100 萬 Cony。因此，最大 Link 貨幣供應量應達 10 億乘以 100 萬，共 1000 萬億枚。

目前 Link 似乎還沒有等同的貨幣價物值。

不幸的是，因日本政府監管許可要求，將阻止 Line 目前的日本和美國客戶實際使用其新貨幣。由於 Line 的月活躍用戶中有 7500 萬位於日本，這可能會削弱其龐大客戶群的利益。

Line 曾計劃於 7 月份在新加坡開業的加密貨幣交易所 BitBox，獨家掛牌其 Link 加密貨幣。然而，這只僅促進加密兌加密的交易仍需要得到日本金融監管機構金融服務機構 FSA 的批准。

雖然該機構已經批准了 10 多個加密貨幣交易所，但在一次交易所破壞性破解後，FSA 提升了監管的標準，並向幾個新興交易平台發布了「業務改進命令」。

FSA 監管委員長 Toshihide Endo 已經表示重新擁抱加密貨幣行業，也希望看到它在適當的監管下成長。

Line 週一 (3 日) 股價日本開盤下跌 1.17% 來到 5060 日圓。

Line 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

隨著 BitBox 的許可證在處理中，目前還不清楚該交易所是否在 Line 的其他主要市場，如台灣、泰國、和印尼，獲得批准。8 月中旬時，BitBox 並不是泰國證券交易委員會據稱允許繼續運營的 7 家交易所之一。

在 Line 等待 BitBox 在日本獲得批准時，其 Link Points 將作為 Link 貨幣的替身。在 Line 獲得官方監管授權後，用戶最終可以將積分兌換為貨幣。

Line 表示，Link 貨幣 (token) 令牌可用於支付在線內容和遊戲，商業和折扣交易費用等任何內容。客戶將通過使用 Line 應用程式上的各種服務獲得 Link 貨幣。