美團IPO定價約455億-547億美元 騰訊音樂一周後上市推介

· 明尼蘇達州警方發言人：劉強東被釋放不代表無罪

根據多家美國媒體 9 月 2 日報導，京東集團創始人兼首席執行官劉強東因涉嫌「構成犯罪的性行為」於當地時間 8 月 31 日晚間在明尼蘇達州被逮捕，9 月 1 日下午被釋放。目前劉強東案子的狀態是「獲釋等待接受傳喚」。「就是說，在被警方釋放後，目前他的個人行動自由並不受到限制，他可以離開明尼蘇達州，也可以離開美國，但並不代表他是無罪的，他在被警方聯繫的時候需要進行配合。」明尼阿波利斯警察局發言人艾德在接受第一財經專訪時表示，「目前的情況是，這起案件沒有結束，我們對這起案件仍在調查之中。」

· 美團點評 IPO 定價區間約合 455 億美元 - 547 億美元

美團點評 IPO 定價區間已於 8 月 31 日晚間敲定，定價區間為 3575 億港幣 - 4290 億港幣 (約合 455 億美元 - 547 億美元); 每股定價區間為 60 港幣 - 72 港幣。Pre-greenshoe 發行比例占總股本的 8%。據了解，5 家基石投資者包括騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana 及誠通基金。另 4 家基石投資者均為國內外知名基金公司。

· 獵豹行動被曝尋求私有化 每股價格 14 至 16 美元

獵豹行動正在接觸買方財團，並尋求以每股 14 至 16 美元的價格進行私有化，獵豹行動方面表示正在核實。

· 搜房網等 8 家平台未按要求公示仲介執照

日前多部門集中約談了鏈家、我愛我家、麥田在線、中原地產等 15 家網站，要求 9 月 1 日前，對照網路平台發布房源資訊的要求自查整改，下架不符合要求的房源資訊。

· 騰訊音樂 10 月 18 日赴美 IPO 估值 290-310 億美元

騰訊音樂將在一周後開始上市前推介。騰訊音樂將於 9 月 7 日美股公開申報，10 月 18 日正式上市，估值區間 290-310 億美元，籌資額最高達 40 億美元，其 IPO 主承銷商為高盛和摩根士丹利。

· 亞馬遜語音助手 Alexa 登陸設備數超 2 萬

在德國柏林舉行的 IFA 科技展會上，亞馬遜智能家居副總裁表示，今年初，Alexa 登陸到了 4000 多台設備，而 Alexa 現在已登陸到了 2 萬多台設備。這就是說，在短短 8 個月內，Alexa 登陸的設備數量就增長了 4 倍。與此同時，使用 Alexa 的品牌數量從 1200 個飆漲到了 3500 多個。

· 阿里巴巴接近與俄網路公司等建立電商合資公司

阿里巴巴集團正在就建立一家電商合資公司，與俄羅斯合作夥伴展開「深入談判」。阿里接近同意與俄羅斯網路公司 Mail.ru、俄羅斯主權財富基金俄羅斯直接投資基金 (RDIF) 建立夥伴關係。RDIF 的參與表明這個計劃中的合資企業獲得了俄羅斯政府的支持。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：