[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/31 107/08/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.55150 10.55050 0.00100 0.00948 大華銀多元特別收益平衡基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.87640 9.90520 -0.02880 -0.29076 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.87830 9.90710 -0.02880 -0.29070 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.83490 9.85750 -0.02260 -0.22927 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.83520 9.85780 -0.02260 -0.22926 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.17820 9.19560 -0.01740 -0.18922 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.44840 9.46390 -0.01550 -0.16378 中國信託台灣活力基金 15.02000 14.98000 0.04000 0.26702 中國信託台灣優勢基金 17.86000 17.81000 0.05000 0.28074 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88330 9.88620 -0.00290 -0.02933 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24840 9.25110 -0.00270 -0.02919 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.28160 10.28490 -0.00330 -0.03209 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58240 9.58550 -0.00310 -0.03234 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.95360 10.95430 -0.00070 -0.00639 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.53870 9.53940 -0.00070 -0.00734 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.18000 11.22710 -0.04710 -0.41952 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06190 10.10430 -0.04240 -0.41962 中國信託智能運動基金-台幣 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 中國信託智能運動基金-美元 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98690 10.98680 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.46060 9.46960 -0.00900 -0.09504 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.10920 9.11790 -0.00870 -0.09542 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.60260 9.61020 -0.00760 -0.07908 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.24070 9.24790 -0.00720 -0.07786 中國信託精穩基金 18.46130 18.46200 -0.00070 -0.00379 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.83000 11.79000 0.04000 0.33927 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 12.03000 12.00000 0.03000 0.25000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 65.17000 65.13000 0.04000 0.06142 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.27130 39.28280 -0.01150 -0.02927 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.13000 18.38000 -0.25000 -1.36017 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41020 11.40920 0.00100 0.00876 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.49580 10.56650 -0.07070 -0.66910 元大上證50基金 28.15000 28.20000 -0.05000 -0.17730 元大大中華TMT基金-人民幣 11.66000 11.72000 -0.06000 -0.51195 元大大中華TMT基金-新台幣 10.36000 10.49000 -0.13000 -1.23928 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.67000 13.69000 -0.02000 -0.14609 元大大中華價值指數基金-美元 12.82200 12.93100 -0.10900 -0.84294 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.23600 17.38100 -0.14500 -0.83424 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.49100 10.56800 -0.07700 -0.72861 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.06500 10.20900 -0.14400 -1.41052 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 2.97000 -0.01000 -0.33670 元大中國平衡基金-新台幣 13.19000 13.33000 -0.14000 -1.05026 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.48880 45.60330 -0.11450 -0.25108 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50240 10.48470 0.01770 0.16882 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.72540 9.70910 0.01630 0.16788 元大中國機會債券基金-新台幣 9.63830 9.68770 -0.04940 -0.50992 元大巴西指數基金 5.12600 5.31200 -0.18600 -3.50151 元大巴菲特基金 29.17000 29.05000 0.12000 0.41308 元大日經225基金 28.73000 28.71000 0.02000 0.06966 元大台商收成基金 25.07000 24.98000 0.09000 0.36029 元大台灣50單日反向1倍基金 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 41.09000 41.23000 -0.14000 -0.33956 元大台灣中型100基金 34.26000 34.18000 0.08000 0.23406 元大台灣加權股價指數基金 26.18700 26.24700 -0.06000 -0.22860 元大台灣卓越50基金 87.33000 87.95000 -0.62000 -0.70495 元大台灣金融基金 18.45000 18.31000 0.14000 0.76461 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.78000 32.63000 0.15000 0.45970 元大台灣高股息基金 27.94000 27.76000 0.18000 0.64841 元大台灣電子科技基金 37.72000 38.05000 -0.33000 -0.86728 元大全球ETF成長組合基金 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 元大全球ETF穩健組合基金 14.87000 14.95000 -0.08000 -0.53512 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.53000 13.57000 -0.04000 -0.29477 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.32000 13.28000 0.04000 0.30120 元大全球不動產證券化基金-美元 12.52800 12.57200 -0.04400 -0.34998 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.73000 8.78000 -0.05000 -0.56948 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.65000 6.69000 -0.04000 -0.59791 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.65000 8.74000 -0.09000 -1.02975 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.78000 6.85000 -0.07000 -1.02190 元大全球股票入息基金-美元配息 9.81600 9.86100 -0.04500 -0.45634 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 元大全球新興市場精選組合基金 13.55000 13.60000 -0.05000 -0.36765 元大全球農業商機基金 17.76000 17.81000 -0.05000 -0.28074 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 元大印尼指數基金 8.61400 8.77200 -0.15800 -1.80119 元大印度指數基金 10.37800 10.44800 -0.07000 -0.66998 元大印度基金 13.01000 13.09000 -0.08000 -0.61115 元大多多基金 20.06000 19.98000 0.08000 0.40040 元大多福基金 57.47000 57.40000 0.07000 0.12195 元大亞太成長基金 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58240 8.61020 -0.02780 -0.32287 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.06730 7.09020 -0.02290 -0.32298 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.59100 9.61900 -0.02800 -0.29109 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.14000 10.10600 0.03400 0.33643 元大卓越基金 49.80000 49.65000 0.15000 0.30211 元大店頭基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 元大泛歐成長基金 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 元大美元貨幣市場基金-美元 10.27000 10.26950 0.00050 0.00487 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.57330 9.56660 0.00670 0.07004 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.62270 31.63680 -0.01410 -0.04457 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.23430 38.16340 0.07090 0.18578 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.90530 18.95470 -0.04940 -0.26062 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.44350 19.34950 0.09400 0.48580 元大美國政府7至10年期債券基金 38.83410 38.79750 0.03660 0.09434 元大高科技基金 20.71000 20.62000 0.09000 0.43647 元大得利貨幣市場基金 16.25490 16.25470 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98290 11.98270 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371 元大華夏中小基金 7.37000 7.46000 -0.09000 -1.20643 元大新中國基金-人民幣 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 元大新中國基金-美元 9.10000 9.21600 -0.11600 -1.25868 元大新中國基金-新台幣 9.02000 9.14000 -0.12000 -1.31291 元大新主流基金 28.01000 27.86000 0.15000 0.53841 元大新東協平衡基金-美元 9.40800 9.44700 -0.03900 -0.41283 元大新東協平衡基金-新台幣 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.19490 10.22590 -0.03100 -0.30315 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.46140 9.55640 -0.09500 -0.99410 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.11720 10.21720 -0.10000 -0.97874 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.81040 8.89740 -0.08700 -0.97781 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.84590 9.84920 -0.00330 -0.03351 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44700 9.45010 -0.00310 -0.03280 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.95550 9.95730 -0.00180 -0.01808 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.55620 9.55780 -0.00160 -0.01674 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.58850 9.59160 -0.00310 -0.03232 元大新興亞洲基金 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.88600 8.95190 -0.06590 -0.73616 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.66510 8.72940 -0.06430 -0.73659 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.09360 9.15950 -0.06590 -0.71947 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.86710 8.93140 -0.06430 -0.71993 元大萬泰貨幣市場基金 15.10250 15.10230 0.00020 0.00132 元大經貿基金 40.63000 40.56000 0.07000 0.17258 元大實質多重資產基金-人民幣 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 元大實質多重資產基金-美元 8.38800 8.42700 -0.03900 -0.46280 元大實質多重資產基金-新台幣 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 元大滬深300單日反向1倍基金 15.83000 15.74000 0.09000 0.57179 元大滬深300單日正向2倍基金 13.27000 13.39000 -0.12000 -0.89619 元大摩臺基金 40.37000 40.63000 -0.26000 -0.63992 元大標普500基金 26.80000 26.94000 -0.14000 -0.51967 元大標普500單日反向1倍基金 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339 元大標普500單日正向2倍基金 36.01000 36.34000 -0.33000 -0.90809 元大標智滬深300基金 15.90000 16.04000 -0.14000 -0.87282 元大歐洲50基金 24.68000 24.86000 -0.18000 -0.72405 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.47510 9.51890 -0.04380 -0.46014 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18410 10.18380 0.00030 0.00295 元大績效基金 57.96000 57.67000 0.29000 0.50286 元大韓國KOSPI200基金 22.77000 22.70000 0.07000 0.30837 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.70000 15.69000 0.01000 0.06373 日盛上選基金 34.69000 34.82000 -0.13000 -0.37335 日盛小而美基金 19.29000 19.31000 -0.02000 -0.10357 日盛中國內需動力基金 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65920 11.65120 0.00800 0.06866 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.76730 9.76060 0.00670 0.06864 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67700 11.67270 0.00430 0.03684 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.77660 9.77300 0.00360 0.03684 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59710 10.59380 0.00330 0.03115 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85700 8.85420 0.00280 0.03162 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.37000 10.48000 -0.11000 -1.04962 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 日盛日盛基金 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.16060 10.16510 -0.00450 -0.04427 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53120 9.53550 -0.00430 -0.04509 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.97740 9.98200 -0.00460 -0.04608 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36140 9.36570 -0.00430 -0.04591 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42060 2.41690 0.00370 0.15309 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67960 1.67710 0.00250 0.14907 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36600 0.36570 0.00030 0.08203 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25470 0.25460 0.00010 0.03928 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.15480 12.14750 0.00730 0.06009 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.32340 8.31840 0.00500 0.06011 日盛亞洲機會基金 7.11000 7.15000 -0.04000 -0.55944 日盛首選基金 17.86000 17.77000 0.09000 0.50647 日盛高科技基金 18.84000 18.90000 -0.06000 -0.31746 日盛貨幣市場基金 14.77050 14.77030 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.22000 41.22000 0.00000 0.00000 日盛精選五虎基金 39.02000 39.08000 -0.06000 -0.15353 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48530 13.48520 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 32.94000 32.77000 0.17000 0.51877 台新MSCI中國基金 20.60000 20.90000 -0.30000 -1.43541 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.40000 17.37000 0.03000 0.17271 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.50000 23.56000 -0.06000 -0.25467 台新大眾貨幣市場基金 14.16210 14.16190 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.45820 10.40670 0.05150 0.49487 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53910 10.56040 -0.02130 -0.20170 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07800 10.09680 -0.01880 -0.18620 台新中國通基金 45.72000 45.36000 0.36000 0.79365 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48120 0.48660 -0.00540 -1.10974 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.75400 14.91800 -0.16400 -1.09934 台新中國精選中小基金-美元 0.33930 0.34390 -0.00460 -1.33760 台新中國精選中小基金-新台幣 10.42000 10.56000 -0.14000 -1.32576 台新主流基金 24.83000 24.58000 0.25000 1.01709 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.52000 20.60000 -0.08000 -0.38835 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67270 0.67530 -0.00260 -0.38501 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.29000 15.34000 -0.05000 -0.32595 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49970 0.50160 -0.00190 -0.37879 台新台灣中小基金 35.95000 35.66000 0.29000 0.81324 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.07100 10.06440 0.00660 0.06558 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.37970 9.40610 -0.02640 -0.28067 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.50240 10.53200 -0.02960 -0.28105 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.49350 10.50040 -0.00690 -0.06571 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.32530 11.33270 -0.00740 -0.06530 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 台新印度基金 16.26000 16.44000 -0.18000 -1.09489 台新亞美短期債券基金 10.91750 10.92690 -0.00940 -0.08603 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56190 8.56000 0.00190 0.02220 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28470 0.28470 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.89810 11.89530 0.00280 0.02354 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.09120 11.09110 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.13980 30.10840 0.03140 0.10429 台新智慧生活基金-美元 10.84750 10.88430 -0.03680 -0.33810 台新智慧生活基金-新台幣 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.32370 8.34050 -0.01680 -0.20143 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.47360 8.48940 -0.01580 -0.18611 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.94860 8.96680 -0.01820 -0.20297 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.11740 9.13440 -0.01700 -0.18611 台新新興市場債券基金(A類型) 10.29350 10.38480 -0.09130 -0.87917 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33050 0.33350 -0.00300 -0.89955 台新新興市場債券基金(B類型) 7.67600 7.74410 -0.06810 -0.87938 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25950 0.26190 -0.00240 -0.91638 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.40000 -0.06000 -1.11111 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.06000 21.10000 -0.04000 -0.18957 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.84200 10.88800 -0.04600 -0.42248 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.81000 15.89000 -0.08000 -0.50346 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.83060 11.82490 0.00570 0.04820 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55420 9.54960 0.00460 0.04817 未來資產亞洲新富基金 20.53000 20.74000 -0.21000 -1.01254 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56670 12.56660 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.73000 12.69000 0.04000 0.31521 未來資產新興市場債券基金A 8.71960 8.73300 -0.01340 -0.15344 未來資產新興市場債券基金B 6.62930 6.63950 -0.01020 -0.15363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.10460 11.10380 0.00080 0.00720 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89580 9.93020 -0.03440 -0.34642 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.29420 9.28470 0.00950 0.10232 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56470 10.55380 0.01090 0.10328 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89010 7.91020 -0.02010 -0.25410 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.03010 9.05320 -0.02310 -0.25516 永豐中小基金 55.39000 55.16000 0.23000 0.41697 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76960 1.76470 0.00490 0.27767 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34120 2.33470 0.00650 0.27841 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.05540 8.06140 -0.00600 -0.07443 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.34080 10.34850 -0.00770 -0.07441 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.90000 4.90000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.99000 22.09000 -0.10000 -0.45269 永豐主流品牌基金 18.79000 18.83000 -0.04000 -0.21243 永豐永豐基金 37.72000 37.58000 0.14000 0.37254 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.91220 9.92650 -0.01430 -0.14406 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.98080 9.99520 -0.01440 -0.14407 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.85980 9.87380 -0.01400 -0.14179 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.92950 9.94360 -0.01410 -0.14180 永豐亞洲民生消費基金 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014 永豐南非幣2021保本基金 12.92290 12.94030 -0.01740 -0.13446 永豐高科技基金 25.56000 25.43000 0.13000 0.51121 永豐貨幣市場基金 13.88330 13.88310 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10460 2.09930 0.00530 0.25247 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48880 2.48260 0.00620 0.24974 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.71640 7.72440 -0.00800 -0.10357 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35850 10.36930 -0.01080 -0.10415 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.03040 7.04440 -0.01400 -0.19874 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82800 10.84950 -0.02150 -0.19817 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.41000 7.47000 -0.06000 -0.80321 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.01000 17.14000 -0.13000 -0.75846 永豐臺灣加權ETF基金 57.22000 57.37000 -0.15000 -0.26146 永豐領航科技基金 42.02000 41.78000 0.24000 0.57444 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.51000 11.58000 -0.07000 -0.60449 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 永豐趨勢平衡基金 46.93000 46.93000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.57770 11.57670 0.00100 0.00864 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.48330 9.48460 -0.00130 -0.01371 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73640 9.73780 -0.00140 -0.01438 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.49380 9.48980 0.00400 0.04215 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66650 9.66250 0.00400 0.04140 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49550 9.49600 -0.00050 -0.00527 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87820 9.87870 -0.00050 -0.00506 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47090 9.46740 0.00350 0.03697 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72350 9.71990 0.00360 0.03704 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.90000 10.99000 -0.09000 -0.81893 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.28000 10.41000 -0.13000 -1.24880 兆豐國際中小基金 16.32000 16.23000 0.09000 0.55453 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.15000 14.25000 -0.10000 -0.70175 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.74000 18.94000 -0.20000 -1.05597 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.64000 18.84000 -0.20000 -1.06157 兆豐國際生命科學基金 16.91000 16.93000 -0.02000 -0.11813 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.40560 10.44620 -0.04060 -0.38866 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.65330 10.69630 -0.04300 -0.40201 兆豐國際全球基金 32.60000 32.72000 -0.12000 -0.36675 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.27520 10.27470 0.00050 0.00487 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.02750 10.02040 0.00710 0.07086 兆豐國際國民基金 22.83000 22.80000 0.03000 0.13158 兆豐國際第一基金 13.45000 13.35000 0.10000 0.74906 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97240 9.97140 0.00100 0.01003 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91100 7.91020 0.00080 0.01011 兆豐國際萬全基金 20.92000 20.78000 0.14000 0.67372 兆豐國際電子基金 26.10000 26.06000 0.04000 0.15349 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.17000 23.22000 -0.05000 -0.21533 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.07000 16.07000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 33.72000 33.61000 0.11000 0.32728 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50300 12.50290 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15150 11.15380 -0.00230 -0.02062 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.00510 12.01020 -0.00510 -0.04246 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77100 10.77360 -0.00260 -0.02413 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53790 11.54110 -0.00320 -0.02773 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15490 8.15660 -0.00170 -0.02084 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.50420 9.50780 -0.00360 -0.03786 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04890 9.05110 -0.00220 -0.02431 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.97910 8.98160 -0.00250 -0.02783 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32400 9.32630 -0.00230 -0.02466 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 合庫全球新興市場基金 9.09000 9.21000 -0.12000 -1.30293 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 合庫貨幣市場基金 10.13020 10.13010 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.39070 9.41490 -0.02420 -0.25704 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.65110 9.67540 -0.02430 -0.25115 合庫新興多重收益基金A類型 9.94910 9.97450 -0.02540 -0.25465 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.36820 11.39780 -0.02960 -0.25970 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.49960 13.51590 -0.01630 -0.12060 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.73110 8.75370 -0.02260 -0.25818 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39420 9.41790 -0.02370 -0.25165 合庫新興多重收益基金B類型 7.82290 7.84290 -0.02000 -0.25501 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.70540 8.72800 -0.02260 -0.25894 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.07630 10.08560 -0.00930 -0.09221 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.98560 10.98320 0.00240 0.02185 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.96290 9.98210 -0.01920 -0.19234 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77600 9.79320 -0.01720 -0.17563 安聯中國東協基金 15.62000 15.76000 -0.14000 -0.88832 安聯中國策略基金 13.72000 13.89000 -0.17000 -1.22390 安聯中華新思路基金-人民幣 13.80000 13.89000 -0.09000 -0.64795 安聯中華新思路基金-美元 12.92000 13.02000 -0.10000 -0.76805 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.07000 12.17000 -0.10000 -0.82169 安聯台灣大壩基金 29.16000 28.97000 0.19000 0.65585 安聯台灣科技基金 48.79000 48.32000 0.47000 0.97268 安聯台灣貨幣市場基金 12.49210 12.49200 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 32.29000 32.03000 0.26000 0.81174 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15370 10.15810 -0.00440 -0.04332 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.08580 15.09150 -0.00570 -0.03777 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63690 9.66470 -0.02780 -0.28764 安聯四季成長組合基金-美元 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.36730 12.37400 -0.00670 -0.05415 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16070 10.16640 -0.00570 -0.05607 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26160 12.26790 -0.00630 -0.05135 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47960 9.54170 -0.06210 -0.65083 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33530 9.38040 -0.04510 -0.48079 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.00730 9.05080 -0.04350 -0.48062 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.05850 12.06480 -0.00630 -0.05222 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97610 10.98420 -0.00810 -0.07374 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64220 10.64980 -0.00760 -0.07136 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.88720 8.95570 -0.06850 -0.76488 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.68260 8.73720 -0.05460 -0.62491 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.39330 8.44570 -0.05240 -0.62043 安聯全球人口趨勢基金 11.92000 12.00000 -0.08000 -0.66667 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.97000 38.80000 0.17000 0.43814 安聯全球油礦金趨勢基金 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387 安聯全球計量平衡基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01570 12.01440 0.00130 0.01082 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.39710 10.41520 -0.01810 -0.17378 安聯全球新興市場基金 17.66000 17.78000 -0.12000 -0.67492 安聯全球農金趨勢基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 安聯全球綠能趨勢基金 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.50000 10.61000 -0.11000 -1.03676 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 安聯亞洲動態策略基金 23.28000 23.39000 -0.11000 -0.47029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.06890 10.06540 0.00350 0.03477 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82470 9.82130 0.00340 0.03462 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.59580 83.55750 0.03830 0.04584 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.43460 12.43010 0.00450 0.03620 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.57520 65.54400 0.03120 0.04760 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.67290 9.66930 0.00360 0.03723 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58230 2.58200 0.00030 0.01162 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.50290 10.50500 -0.00210 -0.01999 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19650 2.19520 0.00130 0.05922 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.71580 8.71720 -0.00140 -0.01606 宏利台灣動力基金 32.78000 32.61000 0.17000 0.52131 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.27710 10.30940 -0.03230 -0.31331 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02990 10.05910 -0.02920 -0.29028 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08780 8.11260 -0.02480 -0.30570 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.04360 8.06770 -0.02410 -0.29872 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 宏利全球債券組合基金 13.04840 13.05900 -0.01060 -0.08117 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77970 2.78270 -0.00300 -0.10781 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70870 11.71980 -0.01110 -0.09471 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.68350 8.69180 -0.00830 -0.09549 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42630 2.42630 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.90310 10.91100 -0.00790 -0.07240 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.82740 3.84540 -0.01800 -0.46809 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61810 0.62090 -0.00280 -0.45096 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.89000 17.97000 -0.08000 -0.44519 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.83190 11.83880 -0.00690 -0.05828 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.52800 10.53350 -0.00550 -0.05221 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20030 10.20590 -0.00560 -0.05487 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.99370 8.99920 -0.00550 -0.06112 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58400 8.58850 -0.00450 -0.05240 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49350 8.49820 -0.00470 -0.05531 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.50080 8.50640 -0.00560 -0.06583 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72320 2.73430 -0.01110 -0.40595 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39520 0.39680 -0.00160 -0.40323 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.99320 12.04210 -0.04890 -0.40608 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90040 0.90390 -0.00350 -0.38721 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.29130 7.32080 -0.02950 -0.40296 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01720 2.02540 -0.00820 -0.40486 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29030 0.29140 -0.00110 -0.37749 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.93880 8.97520 -0.03640 -0.40556 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32660 0.32780 -0.00120 -0.36608 宏利萬利貨幣市場基金 13.64200 13.64190 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.66000 2.68000 -0.02000 -0.74627 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013 宏利臺灣股息收益基金 28.52000 28.41000 0.11000 0.38719 宏利澳幣保本基金 12.17690 12.16550 0.01140 0.09371 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.30550 10.22770 0.07780 0.76068 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.56690 9.55860 0.00830 0.08683 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.95650 8.94730 0.00920 0.10282 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.65330 10.64230 0.01100 0.10336 貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109 貝萊德新台幣基金 12.93410 12.93400 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.03000 27.06000 -0.03000 -0.11086 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21970 11.22530 -0.00560 -0.04989 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84930 9.90410 -0.05480 -0.55331 保德信大中華基金-人民幣 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 保德信大中華基金-美元 9.67000 9.78000 -0.11000 -1.12474 保德信大中華基金-新台幣 28.67000 29.00000 -0.33000 -1.13793 保德信中小型股基金 47.01000 46.91000 0.10000 0.21317 保德信中國中小基金-人民幣 9.08000 9.18000 -0.10000 -1.08932 保德信中國中小基金-美元 8.76000 8.92000 -0.16000 -1.79372 保德信中國中小基金-新臺幣 8.43000 8.57000 -0.14000 -1.63361 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.18390 9.24690 -0.06300 -0.68131 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.24790 9.30570 -0.05780 -0.62112 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.31490 9.37340 -0.05850 -0.62411 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.05620 10.11940 -0.06320 -0.62454 保德信中國品牌基金-人民幣 8.75000 8.90000 -0.15000 -1.68539 保德信中國品牌基金-美元 8.73000 8.87000 -0.14000 -1.57835 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.46000 9.62000 -0.16000 -1.66320 保德信台商全方位基金 36.30000 36.32000 -0.02000 -0.05507 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.65000 30.76000 -0.11000 -0.35761 保德信全球消費商機基金 18.65000 18.73000 -0.08000 -0.42712 保德信全球基礎建設基金 12.47000 12.53000 -0.06000 -0.47885 保德信全球資源基金 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680 保德信全球醫療生化基金-美元 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.60000 34.31000 0.29000 0.84523 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.80860 9.82310 -0.01450 -0.14761 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62480 10.64050 -0.01570 -0.14755 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27250 9.28470 -0.01220 -0.13140 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.02940 10.04260 -0.01320 -0.13144 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19540 8.20380 -0.00840 -0.10239 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80780 10.81880 -0.01100 -0.10167 保德信亞太基金 21.76000 21.92000 -0.16000 -0.72993 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49940 8.50100 -0.00160 -0.01882 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26150 11.26350 -0.00200 -0.01776 保德信店頭市場基金 33.85000 33.72000 0.13000 0.38553 保德信拉丁美洲基金 6.39000 6.59000 -0.20000 -3.03490 保德信金平衡基金 30.59000 30.64000 -0.05000 -0.16319 保德信金滿意基金 44.18000 44.08000 0.10000 0.22686 保德信科技島基金 27.10000 27.04000 0.06000 0.22189 保德信高成長基金 96.48000 96.28000 0.20000 0.20773 保德信第一基金 26.95000 27.00000 -0.05000 -0.18519 保德信貨幣市場基金 15.76930 15.76910 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.70260 10.74480 -0.04220 -0.39275 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.83540 10.87630 -0.04090 -0.37605 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.93860 10.97640 -0.03780 -0.34438 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.36920 10.40330 -0.03410 -0.32778 保德信新世紀基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98610 7.98540 0.00070 0.00877 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.79720 10.79620 0.00100 0.00926 保德信新興趨勢組合基金 11.02000 11.29000 -0.27000 -2.39150 保德信瑞騰基金 15.54620 15.54610 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.56000 10.66000 -0.10000 -0.93809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69310 9.71320 -0.02010 -0.20693 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.92080 9.94140 -0.02060 -0.20721 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63000 9.65180 -0.02180 -0.22586 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.74020 9.76290 -0.02270 -0.23251 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82310 9.84430 -0.02120 -0.21535 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.80940 9.83080 -0.02140 -0.21768 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.65930 9.67620 -0.01690 -0.17466 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.66200 9.67890 -0.01690 -0.17461 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.94960 9.96880 -0.01920 -0.19260 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92750 9.95930 -0.03180 -0.31930 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98550 10.01710 -0.03160 -0.31546 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.80930 9.83610 -0.02680 -0.27247 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.80910 9.83590 -0.02680 -0.27247 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.52990 9.55940 -0.02950 -0.30860 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.37070 9.39770 -0.02700 -0.28730 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95710 1.95550 0.00160 0.08182 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66500 2.66280 0.00220 0.08262 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29510 0.29500 0.00010 0.03390 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43610 0.43600 0.00010 0.02294 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.43890 8.43690 0.00200 0.02371 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70360 11.70020 0.00340 0.02906 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.49770 9.49460 0.00310 0.03265 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.62230 11.61830 0.00400 0.03443 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62130 8.62240 -0.00110 -0.01276 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57300 10.57440 -0.00140 -0.01324 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03710 10.05280 -0.01570 -0.15618 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95960 9.97790 -0.01830 -0.18341 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.00700 10.03380 -0.02680 -0.26710 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.56450 10.59230 -0.02780 -0.26245 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.91350 9.94230 -0.02880 -0.28967 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71560 9.74470 -0.02910 -0.29862 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02070 10.05060 -0.02990 -0.29749 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.69020 9.72090 -0.03070 -0.31581 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.87910 9.91080 -0.03170 -0.31985 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.35570 10.39940 -0.04370 -0.42022 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09730 6.12740 -0.03010 -0.49124 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.46680 10.51840 -0.05160 -0.49057 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64950 11.64940 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.18000 20.09000 0.09000 0.44798 施羅德樂活中小基金-I類型 4604.76000 4583.13000 21.63000 0.47195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.21260 10.27830 -0.06570 -0.63921 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.22190 11.29300 -0.07110 -0.62959 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.47100 10.53930 -0.06830 -0.64805 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.08480 9.14330 -0.05850 -0.63981 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.50760 9.56780 -0.06020 -0.62919 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.31870 9.37950 -0.06080 -0.64822 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.41230 10.47930 -0.06700 -0.63936 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.95890 11.02830 -0.06940 -0.62929 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.90130 10.97240 -0.07110 -0.64799 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.30000 -0.04000 -0.63492 柏瑞巨人基金 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65470 13.65460 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.24000 16.32000 -0.08000 -0.49020 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.42540 13.45100 -0.02560 -0.19032 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80420 11.82580 -0.02160 -0.18265 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.41020 12.43400 -0.02380 -0.19141 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.86280 8.87970 -0.01690 -0.19032 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76540 6.77830 -0.01290 -0.19031 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74730 8.76330 -0.01600 -0.18258 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50910 8.51450 -0.00540 -0.06342 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.72700 10.74760 -0.02060 -0.19167 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.31400 8.32800 -0.01400 -0.16811 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97930 12.00120 -0.02190 -0.18248 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.63070 11.65290 -0.02220 -0.19051 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.85190 11.85940 -0.00750 -0.06324 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.29710 11.31880 -0.02170 -0.19172 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96550 8.98260 -0.01710 -0.19037 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77370 9.79160 -0.01790 -0.18281 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72600 9.73220 -0.00620 -0.06371 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.54050 9.55880 -0.01830 -0.19145 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.39800 9.41380 -0.01580 -0.16784 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.31800 10.31840 -0.00040 -0.00388 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.18430 10.18330 0.00100 0.00982 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.06620 10.06640 -0.00020 -0.00199 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.14540 10.14440 0.00100 0.00986 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.07090 10.07140 -0.00050 -0.00496 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87320 9.87220 0.00100 0.01013 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.82150 9.82180 -0.00030 -0.00305 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.90130 9.90040 0.00090 0.00909 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.29870 10.29920 -0.00050 -0.00485 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.18430 10.18320 0.00110 0.01080 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.06630 10.06650 -0.00020 -0.00199 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.14540 10.14450 0.00090 0.00887 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.07090 10.07140 -0.00050 -0.00496 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87340 9.87240 0.00100 0.01013 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.82160 9.82180 -0.00020 -0.00204 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.90130 9.90040 0.00090 0.00909 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68710 10.68750 -0.00040 -0.00374 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87510 11.87200 0.00310 0.02611 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.28410 11.28450 -0.00040 -0.00354 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07120 9.07160 -0.00040 -0.00441 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76920 9.76670 0.00250 0.02560 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.63410 9.63440 -0.00030 -0.00311 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.39920 10.39960 -0.00040 -0.00385 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.05720 11.05430 0.00290 0.02623 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90170 10.90200 -0.00030 -0.00275 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07140 9.07180 -0.00040 -0.00441 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76960 9.76710 0.00250 0.02560 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.63460 9.63490 -0.00030 -0.00311 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.11000 14.16000 -0.05000 -0.35311 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.11000 13.19000 -0.08000 -0.60652 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.24000 13.33000 -0.09000 -0.67517 柏瑞拉丁美洲基金 8.81000 9.05000 -0.24000 -2.65193 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.43240 11.42330 0.00910 0.07966 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.49010 7.48420 0.00590 0.07883 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31330 11.32590 -0.01260 -0.11125 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.98010 10.99150 -0.01140 -0.10372 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11190 10.12350 -0.01160 -0.11458 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.29220 8.30150 -0.00930 -0.11203 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.33150 9.34120 -0.00970 -0.10384 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.35590 9.36670 -0.01080 -0.11530 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56220 10.57320 -0.01100 -0.10404 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93510 9.94620 -0.01110 -0.11160 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09540 10.10700 -0.01160 -0.11477 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.66750 9.67750 -0.01000 -0.10333 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.95970 8.96970 -0.01000 -0.11149 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.90390 8.89510 0.00880 0.09893 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.37990 9.39070 -0.01080 -0.11501 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.51810 11.58110 -0.06300 -0.54399 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.00060 11.06060 -0.06000 -0.54247 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.44730 10.50490 -0.05760 -0.54832 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.86730 6.90490 -0.03760 -0.54454 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.59710 8.64400 -0.04690 -0.54257 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.18310 9.23370 -0.05060 -0.54799 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.90120 9.95540 -0.05420 -0.54443 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.46390 10.52160 -0.05770 -0.54840 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.30420 9.35500 -0.05080 -0.54303 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.75730 8.80530 -0.04800 -0.54513 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.37870 9.43040 -0.05170 -0.54823 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.22780 11.22940 -0.00160 -0.01425 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80350 11.80280 0.00070 0.00593 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.82960 10.83130 -0.00170 -0.01570 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.18070 9.18200 -0.00130 -0.01416 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71770 9.71720 0.00050 0.00515 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71040 9.71190 -0.00150 -0.01544 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.12540 11.12480 0.00060 0.00539 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.01760 10.01910 -0.00150 -0.01497 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.31900 10.32060 -0.00160 -0.01550 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.54870 9.55010 -0.00140 -0.01466 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.33500 9.33640 -0.00140 -0.01500 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93870 9.93820 0.00050 0.00503 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47100 9.47260 -0.00160 -0.01689 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.30000 18.35000 -0.05000 -0.27248 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.24000 17.28000 -0.04000 -0.23148 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85380 12.87010 -0.01630 -0.12665 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.81130 10.85240 -0.04110 -0.37872 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.73440 11.76690 -0.03250 -0.27620 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.39530 12.42340 -0.02810 -0.22619 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.26060 11.30060 -0.04000 -0.35396 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.83400 9.87140 -0.03740 -0.37887 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.37090 10.39960 -0.02870 -0.27597 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.32020 10.34360 -0.02340 -0.22623 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.26660 10.30300 -0.03640 -0.35330 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.97450 10.01240 -0.03790 -0.37853 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.16640 10.19460 -0.02820 -0.27662 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.88510 11.91200 -0.02690 -0.22582 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.20740 10.24370 -0.03630 -0.35436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.53000 14.46000 0.07000 0.48409 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.34000 25.58000 -0.24000 -0.93823 國泰大中華基金 20.52000 20.50000 0.02000 0.09756 國泰小龍基金 15.75000 15.75000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金 44.22000 44.17000 0.05000 0.11320 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.17830 4.19860 -0.02030 -0.48349 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.69000 18.91000 -0.22000 -1.16341 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70420 0.71260 -0.00840 -1.17878 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66470 0.67250 -0.00780 -1.15985 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19830 2.18360 0.01470 0.67320 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.64260 9.64430 -0.00170 -0.01763 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18660 8.18800 -0.00140 -0.01710 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31560 0.31570 -0.00010 -0.03168 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.51080 11.50980 0.00100 0.00869 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67210 1.68360 -0.01150 -0.68306 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94560 9.98930 -0.04370 -0.43747 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32890 0.33040 -0.00150 -0.45400 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.37300 4.41230 -0.03930 -0.89069 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.55000 19.86000 -0.31000 -1.56093 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.63130 0.64140 -0.01010 -1.57468 國泰中港台基金人民幣級別 3.25380 3.29220 -0.03840 -1.16639 國泰中港台基金台幣級別 14.55000 14.83000 -0.28000 -1.88806 國泰中港台基金美元級別 0.47550 0.48450 -0.00900 -1.85759 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.06000 28.07000 -0.01000 -0.03563 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.13000 37.26000 -0.13000 -0.34890 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.37550 10.37310 0.00240 0.02314 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.37560 10.37320 0.00240 0.02314 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.37600 10.37360 0.00240 0.02314 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33750 0.33750 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33750 0.33750 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33750 0.33750 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.41240 12.41230 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.03000 28.02000 0.01000 0.03569 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.51020 2.50740 0.00280 0.11167 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36580 0.36800 -0.00220 -0.59783 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50620 0.50580 0.00040 0.07908 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.26000 13.30000 -0.04000 -0.30075 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45890 0.46050 -0.00160 -0.34745 國泰全球資源基金台幣級別 5.94000 5.96000 -0.02000 -0.33557 國泰全球資源基金美元級別 0.19060 0.19130 -0.00070 -0.36592 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41870 0.41970 -0.00100 -0.23827 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37860 0.37940 -0.00080 -0.21086 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44400 0.44500 -0.00100 -0.22472 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52130 0.51900 0.00230 0.44316 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.94000 21.08000 -0.14000 -0.66414 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.57000 22.58000 -0.01000 -0.04429 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.52900 2.52260 0.00640 0.25371 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.36040 11.41000 -0.04960 -0.43471 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.21610 10.26080 -0.04470 -0.43564 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36950 0.37110 -0.00160 -0.43115 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33230 0.33380 -0.00150 -0.44937 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50800 0.50690 0.00110 0.21701 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39720 0.39900 -0.00180 -0.45113 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.16000 19.20000 -0.04000 -0.20833 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62390 0.62520 -0.00130 -0.20793 國泰科技生化基金 35.68000 35.56000 0.12000 0.33746 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.68000 27.85000 -0.17000 -0.61041 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.11000 13.04000 0.07000 0.53681 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.75020 39.68650 0.06370 0.16051 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.34070 19.39440 -0.05370 -0.27688 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.71980 19.62350 0.09630 0.49074 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.12150 40.18050 -0.05900 -0.14684 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.33080 41.39210 -0.06130 -0.14810 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.28460 43.31660 -0.03200 -0.07387 國泰紐幣2021保本基金 12.19810 12.17490 0.02320 0.19056 國泰紐幣八年期保本基金 12.49410 12.46860 0.02550 0.20451 國泰紐幣保本基金 12.44390 12.43350 0.01040 0.08364 國泰高科技基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 國泰國泰基金台幣I級別 23.79000 23.75000 0.04000 0.16842 國泰國泰基金台幣級別 23.79000 23.75000 0.04000 0.16842 國泰富時中國A50基金 18.12000 18.13000 -0.01000 -0.05516 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33700 0.33720 -0.00020 -0.05931 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47320 0.47040 0.00280 0.59524 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37720 0.37860 -0.00140 -0.36978 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52970 0.52830 0.00140 0.26500 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35300 0.35430 -0.00130 -0.36692 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49570 0.49430 0.00140 0.28323 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.47260 10.53130 -0.05870 -0.55739 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.51830 7.56040 -0.04210 -0.55685 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35410 0.35610 -0.00200 -0.56164 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25230 0.25370 -0.00140 -0.55183 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23500 2.23200 0.00300 0.13441 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.95590 10.01020 -0.05430 -0.54245 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32320 0.32500 -0.00180 -0.55385 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.95280 40.02770 -0.07490 -0.18712 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.04000 19.14000 -0.10000 -0.52247 國泰新興市場基金台幣級別 11.78000 11.89000 -0.11000 -0.92515 國泰新興市場基金美元級別 0.38370 0.38730 -0.00360 -0.92951 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23210 2.22410 0.00800 0.35970 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47090 1.46560 0.00530 0.36163 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33530 0.33640 -0.00110 -0.32699 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36120 0.36240 -0.00120 -0.33113 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22310 0.22390 -0.00080 -0.35730 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28100 10.31650 -0.03550 -0.34411 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.64790 6.67090 -0.02300 -0.34478 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.80000 37.80000 0.00000 0.00000 國泰價值卓越基金 15.66000 15.69000 -0.03000 -0.19120 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39410 0.39510 -0.00100 -0.25310 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.76640 38.85730 -0.09090 -0.23393 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.90000 21.93000 -0.03000 -0.13680 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.32000 19.60000 -0.28000 -1.42857 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 20.22000 20.29000 -0.07000 -0.34500 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08730 12.09070 -0.00340 -0.02812 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39670 0.39680 -0.00010 -0.02520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.66340 9.64510 0.01830 0.18973 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.31230 8.33090 -0.01860 -0.22327 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.75220 10.72060 0.03160 0.29476 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.34570 9.36670 -0.02100 -0.22420 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19010 11.18950 0.00060 0.00536 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83070 9.84870 -0.01800 -0.18277 第一金大中華基金 28.46000 28.40000 0.06000 0.21127 第一金小型精選基金 39.56000 39.49000 0.07000 0.17726 第一金中國世紀基金-人民幣 13.01000 13.07000 -0.06000 -0.45907 第一金中國世紀基金-美元 8.15190 8.23670 -0.08480 -1.02954 第一金中國世紀基金-美元-N 8.15270 8.23750 -0.08480 -1.02944 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.55000 9.64000 -0.09000 -0.93361 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.54000 9.64000 -0.10000 -1.03734 第一金中概平衡基金 26.92000 26.89000 0.03000 0.11157 第一金台灣貨幣市場基金 15.25250 15.25230 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.86600 177.86400 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.27320 10.24900 0.02420 0.23612 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.27320 10.24900 0.02420 0.23612 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.81950 14.84700 -0.02750 -0.18522 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.82010 14.84750 -0.02740 -0.18454 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.17000 14.20000 -0.03000 -0.21127 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87580 9.89810 -0.02230 -0.22530 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87920 9.90150 -0.02230 -0.22522 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.52110 9.54260 -0.02150 -0.22531 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.54610 9.56760 -0.02150 -0.22472 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.35360 10.37710 -0.02350 -0.22646 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.99210 10.01460 -0.02250 -0.22467 第一金全球大趨勢基金 24.21000 24.27000 -0.06000 -0.24722 第一金全球不動產證券化基金A 8.35780 8.38140 -0.02360 -0.28158 第一金全球不動產證券化基金B 5.94340 5.96020 -0.01680 -0.28187 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.47340 9.48950 -0.01610 -0.16966 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.47460 9.49060 -0.01600 -0.16859 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.83440 9.85100 -0.01660 -0.16851 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.83570 9.85230 -0.01660 -0.16849 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.64780 8.66620 -0.01840 -0.21232 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22040 10.24210 -0.02170 -0.21187 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.71180 9.70560 0.00620 0.06388 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.71100 9.70480 0.00620 0.06389 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.99150 7.99390 -0.00240 -0.03002 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86350 8.86670 -0.00320 -0.03609 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86400 8.86720 -0.00320 -0.03609 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.21020 11.20300 0.00720 0.06427 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.21120 11.20400 0.00720 0.06426 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.02740 10.03040 -0.00300 -0.02991 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.82640 14.83180 -0.00540 -0.03641 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.62190 14.62560 -0.00370 -0.02530 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.64010 14.64380 -0.00370 -0.02527 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.74000 13.74000 0.00000 0.00000 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.77000 13.77000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 19.56000 19.52000 0.04000 0.20492 第一金亞洲新興市場基金 13.38000 13.45000 -0.07000 -0.52045 第一金店頭市場基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 第一金創新趨勢基金 25.53000 25.41000 0.12000 0.47226 第一金電子基金 35.68000 35.63000 0.05000 0.14033 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 21.00000 21.08000 -0.08000 -0.37951 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.71000 18.71000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.90000 8.99000 -0.09000 -1.00111 統一大中華中小基金(美元) 8.18000 8.28000 -0.10000 -1.20773 統一大中華中小基金(新台幣) 12.04000 12.19000 -0.15000 -1.23052 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 統一大東協高股息基金(美元) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 統一大滿貫基金-A類型 36.45000 36.26000 0.19000 0.52399 統一大滿貫基金-I類型 36.45000 36.26000 0.19000 0.52399 統一大龍印基金 15.18000 15.32000 -0.14000 -0.91384 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.44000 9.58000 -0.14000 -1.46138 統一大龍騰中國基金(美元) 8.70000 8.84000 -0.14000 -1.58371 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.84000 9.99000 -0.15000 -1.50150 統一中小基金 26.99000 26.85000 0.14000 0.52142 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84790 9.81610 0.03180 0.32396 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23100 9.23500 -0.00400 -0.04331 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.93750 8.94040 -0.00290 -0.03244 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.70040 11.66270 0.03770 0.32325 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.89490 10.89960 -0.00470 -0.04312 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54350 10.54690 -0.00340 -0.03224 統一台灣動力基金 18.51000 18.40000 0.11000 0.59783 統一全天候基金-A類型 114.66000 114.16000 0.50000 0.43798 統一全天候基金-I類型 114.69000 114.19000 0.50000 0.43787 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.00290 8.99210 0.01080 0.12011 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.74320 8.76460 -0.02140 -0.24416 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.70440 8.72470 -0.02030 -0.23267 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.31250 9.30130 0.01120 0.12041 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.04360 9.06590 -0.02230 -0.24598 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.00360 9.02460 -0.02100 -0.23270 統一全球債券組合基金 11.95340 11.95520 -0.00180 -0.01506 統一全球新科技基金(人民幣) 16.77000 16.78000 -0.01000 -0.05959 統一全球新科技基金(美元) 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856 統一全球新科技基金(新台幣) 15.15000 15.18000 -0.03000 -0.19763 統一亞太基金 26.28000 26.39000 -0.11000 -0.41682 統一亞洲大金磚基金 12.81000 12.90000 -0.09000 -0.69767 統一奔騰基金 63.32000 63.04000 0.28000 0.44416 統一強棒貨幣市場基金 16.66080 16.66060 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 統一強漢基金(美元) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 統一強漢基金(新台幣) 25.42000 25.44000 -0.02000 -0.07862 統一統信基金 33.17000 33.10000 0.07000 0.21148 統一黑馬基金 63.61000 63.29000 0.32000 0.50561 統一新亞洲科技能源基金 18.97000 19.07000 -0.10000 -0.52438 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.96730 7.97090 -0.00360 -0.04516 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12100 10.12570 -0.00470 -0.04642 統一經建基金 48.38000 48.22000 0.16000 0.33181 統一龍馬基金 73.34000 73.10000 0.24000 0.32832 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.81000 22.78000 0.03000 0.13169 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.59000 49.64000 -0.05000 -0.10073 野村中國機會基金 13.28000 13.39000 -0.11000 -0.82151 野村巴西基金 4.91000 5.06000 -0.15000 -2.96443 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760 野村台灣高股息基金 24.42000 24.31000 0.11000 0.45249 野村台灣運籌基金 37.63000 37.58000 0.05000 0.13305 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48850 9.49140 -0.00290 -0.03055 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42210 9.42490 -0.00280 -0.02971 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47060 9.47380 -0.00320 -0.03378 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69410 9.69710 -0.00300 -0.03094 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57860 9.58150 -0.00290 -0.03027 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53730 9.54060 -0.00330 -0.03459 野村平衡基金 19.78000 19.78000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.54000 13.60000 -0.06000 -0.44118 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 野村全球生技醫療基金 18.46000 18.40000 0.06000 0.32609 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99240 9.99160 0.00080 0.00801 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.99210 9.99330 -0.00120 -0.01201 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.98890 9.98940 -0.00050 -0.00501 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99240 9.99160 0.00080 0.00801 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.99210 9.99330 -0.00120 -0.01201 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.98890 9.98940 -0.00050 -0.00501 野村全球品牌基金 28.79000 28.81000 -0.02000 -0.06942 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.08000 20.13000 -0.05000 -0.24839 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.63000 12.67000 -0.04000 -0.31571 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.04760 10.05260 -0.00500 -0.04974 野村全球短期收益基金-美元計價 10.48150 10.48450 -0.00300 -0.02861 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38530 10.38820 -0.00290 -0.02792 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60170 9.62610 -0.02440 -0.25348 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.35410 9.37610 -0.02200 -0.23464 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.93760 8.95790 -0.02030 -0.22662 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.29650 11.32520 -0.02870 -0.25342 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.78450 10.80980 -0.02530 -0.23405 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.36640 10.38990 -0.02350 -0.22618 野村成長基金 29.94000 29.97000 -0.03000 -0.10010 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.95410 8.98630 -0.03220 -0.35832 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.95900 8.99020 -0.03120 -0.34704 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.11340 9.14390 -0.03050 -0.33356 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.43750 9.47140 -0.03390 -0.35792 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.34770 9.38030 -0.03260 -0.34754 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.51050 9.54240 -0.03190 -0.33430 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.70000 12.76000 -0.06000 -0.47022 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.43200 9.43000 0.00200 0.02121 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.49360 9.49070 0.00290 0.03056 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.59790 9.59400 0.00390 0.04065 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.97770 9.97610 0.00160 0.01604 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.95180 9.94880 0.00300 0.03015 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06710 10.06300 0.00410 0.04074 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58250 8.57710 0.00540 0.06296 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16430 9.16050 0.00380 0.04148 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.03120 9.02640 0.00480 0.05318 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.07460 13.06650 0.00810 0.06199 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.10630 12.10120 0.00510 0.04214 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.86170 9.85640 0.00530 0.05377 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.99930 10.00300 -0.00370 -0.03699 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23700 10.24360 -0.00660 -0.06443 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89290 9.89730 -0.00440 -0.04446 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43930 9.44300 -0.00370 -0.03918 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.26810 11.27260 -0.00450 -0.03992 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.22630 10.22570 0.00060 0.00587 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.28860 11.29100 -0.00240 -0.02126 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.78060 10.78150 -0.00090 -0.00835 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.55890 10.55900 -0.00010 -0.00095 野村泰國基金 42.75000 42.81000 -0.06000 -0.14015 野村高科技基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.31290 10.32660 -0.01370 -0.13267 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.45770 10.47400 -0.01630 -0.15562 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.92740 10.89690 0.03050 0.27990 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.80530 9.81970 -0.01440 -0.14664 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.72050 9.73360 -0.01310 -0.13459 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.61490 9.63060 -0.01570 -0.16302 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.03170 12.05040 -0.01870 -0.15518 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.61780 13.56690 0.05090 0.37518 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.95540 10.97150 -0.01610 -0.14674 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.86750 10.88210 -0.01460 -0.13417 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.00680 11.02490 -0.01810 -0.16417 野村貨幣市場基金 16.26830 16.26810 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.99000 16.04000 -0.05000 -0.31172 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.03960 10.04730 -0.00770 -0.07664 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.96620 9.97750 -0.01130 -0.11325 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96290 9.97190 -0.00900 -0.09025 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85230 9.85370 -0.00140 -0.01421 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81960 9.81650 0.00310 0.03158 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81780 9.81460 0.00320 0.03260 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85230 9.85370 -0.00140 -0.01421 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81960 9.81650 0.00310 0.03158 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81780 9.81460 0.00320 0.03260 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.81420 9.86150 -0.04730 -0.47964 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.77350 9.81760 -0.04410 -0.44919 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.76020 9.80380 -0.04360 -0.44473 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.81420 9.86150 -0.04730 -0.47964 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.77350 9.81760 -0.04410 -0.44919 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.76020 9.80380 -0.04360 -0.44473 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.09380 10.10300 -0.00920 -0.09106 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.94140 7.94820 -0.00680 -0.08555 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77180 11.78170 -0.00990 -0.08403 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.24000 7.24000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.07960 12.07950 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.52000 12.49000 0.03000 0.24019 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305 野村歐洲高股息基金季配型 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516 野村歐洲高股息基金累積型 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 野村積極成長基金 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.68000 34.66000 0.02000 0.05770 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.34700 10.34700 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64300 8.64470 -0.00170 -0.01967 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97510 7.97460 0.00050 0.00627 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90060 7.89990 0.00070 0.00886 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.73120 11.73360 -0.00240 -0.02045 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.57320 10.57260 0.00060 0.00568 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.50700 10.50600 0.00100 0.00952 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.78000 10.83000 -0.05000 -0.46168 野村環球基金-人民幣計價 16.48000 16.56000 -0.08000 -0.48309 野村環球基金-美元計價 12.86000 12.92000 -0.06000 -0.46440 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.93000 18.02000 -0.09000 -0.49945 野村鴻利基金 22.84000 22.79000 0.05000 0.21939 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85980 16.85970 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.40000 20.35000 0.05000 0.24570 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.42000 9.53000 -0.11000 -1.15425 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.04000 14.13000 -0.09000 -0.63694 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.91000 14.93000 -0.02000 -0.13396 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.13090 10.14110 -0.01020 -0.10058 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.29260 13.30600 -0.01340 -0.10071 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.42880 9.44840 -0.01960 -0.20744 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.42150 9.44030 -0.01880 -0.19915 凱基台商天下基金 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489 凱基台灣精五門基金 21.01000 20.94000 0.07000 0.33429 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.84210 10.89090 -0.04880 -0.44808 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.94000 13.93000 0.01000 0.07179 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.62670 12.67820 -0.05150 -0.40621 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.40000 12.45000 -0.05000 -0.40161 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54430 11.54410 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.47000 27.44000 0.03000 0.10933 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.30000 23.40000 -0.10000 -0.42735 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.65180 22.75280 -0.10100 -0.44390 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.60000 17.62000 -0.02000 -0.11351 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.86970 16.88960 -0.01990 -0.11782 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.76000 -0.10000 -1.28866 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.13570 12.18100 -0.04530 -0.37189 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.16540 12.15570 0.00970 0.07980 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052 凱基護城河基金-台幣計價A 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010 凱基護城河基金-美元計價B 13.36470 13.39810 -0.03340 -0.24929 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.18000 13.15000 0.03000 0.22814 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.83000 38.05000 -0.22000 -0.57819 富邦NASDAQ-100基金 32.05000 32.14000 -0.09000 -0.28002 富邦上証180基金 27.52000 27.59000 -0.07000 -0.25372 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19300 0.19520 -0.00220 -1.12705 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.93000 6.00000 -0.07000 -1.16667 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.01000 35.34000 -0.33000 -0.93379 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.38610 11.40870 -0.02260 -0.19809 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.51300 10.54980 -0.03680 -0.34882 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.08410 10.16390 -0.07980 -0.78513 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.94880 9.96860 -0.01980 -0.19862 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.11220 9.14410 -0.03190 -0.34886 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.74760 8.81690 -0.06930 -0.78599 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.18200 20.18360 -0.00160 -0.00793 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.34880 11.34790 0.00090 0.00793 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35180 10.41840 -0.06660 -0.63925 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91530 12.89620 0.01910 0.14811 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89980 1.89780 0.00200 0.10539 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41390 9.39990 0.01400 0.14894 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43290 1.43130 0.00160 0.11179 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77450 11.76580 0.00870 0.07394 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71460 1.71740 -0.00280 -0.16304 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16600 10.15840 0.00760 0.07481 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49920 1.50170 -0.00250 -0.16648 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.60000 14.54000 0.06000 0.41265 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.25000 23.41000 -0.16000 -0.68347 富邦日本東証基金 22.24000 22.31000 -0.07000 -0.31376 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.21000 44.89000 0.32000 0.71285 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.94000 49.80000 0.14000 0.28112 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.83000 54.17000 -0.34000 -0.62765 富邦台灣心基金 23.34000 23.23000 0.11000 0.47353 富邦台灣釆吉50基金 50.37000 50.73000 -0.36000 -0.70964 富邦台灣科技指數基金 56.42000 57.43000 -1.01000 -1.75866 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.41930 41.44580 -0.02650 -0.06394 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.36750 41.41320 -0.04570 -0.11035 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29930 0.30020 -0.00090 -0.29980 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52260 2.50730 0.01530 0.61022 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33910 0.33950 -0.00040 -0.11782 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.53120 10.54900 -0.01780 -0.16874 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18820 2.17500 0.01320 0.60690 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32470 0.32520 -0.00050 -0.15375 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07690 9.09230 -0.01540 -0.16937 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.51000 24.60000 -0.09000 -0.36585 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 34.43000 34.52000 -0.09000 -0.26072 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64150 15.64130 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.89750 39.92490 -0.02740 -0.06863 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.02360 40.00340 0.02020 0.05050 富邦長紅基金 66.69000 66.48000 0.21000 0.31588 富邦科技基金 25.47000 25.41000 0.06000 0.23613 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.44650 40.45860 -0.01210 -0.02991 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.33910 40.26600 0.07310 0.18154 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.41600 39.36910 0.04690 0.11913 富邦恒生國企ETF基金 20.43000 20.59000 -0.16000 -0.77708 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.99000 13.87000 0.12000 0.86518 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.15000 28.64000 -0.49000 -1.71089 富邦高成長基金 25.45000 25.39000 0.06000 0.23631 富邦基金 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413 富邦基金I類型 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413 富邦深証100基金 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225 富邦富時歐洲ETF基金 20.81000 20.85000 -0.04000 -0.19185 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41350 0.41350 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35560 12.35990 -0.00430 -0.03479 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55350 9.55680 -0.00330 -0.03453 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30660 0.30660 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88880 8.89190 -0.00310 -0.03486 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.28410 9.31360 -0.02950 -0.31674 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.76310 9.79250 -0.02940 -0.30023 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.17100 9.20010 -0.02910 -0.31630 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.63420 9.66330 -0.02910 -0.30114 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 21.08000 20.93000 0.15000 0.71667 富邦精準基金 48.18000 47.93000 0.25000 0.52159 富邦精銳中小基金 12.10000 12.02000 0.08000 0.66556 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.42000 19.37000 0.05000 0.25813 富邦臺灣公司治理100基金 22.63000 22.74000 -0.11000 -0.48373 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.34000 16.34000 0.00000 0.00000 富邦標普美國特別股ETF基金 20.05000 20.07000 -0.02000 -0.09965 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.36870 10.33170 0.03700 0.35812 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.22560 10.27460 -0.04900 -0.47690 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.32890 10.37590 -0.04700 -0.45297 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.08650 10.05050 0.03600 0.35819 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.90250 9.95000 -0.04750 -0.47739 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.98460 10.03010 -0.04550 -0.45363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.32000 31.34000 -0.02000 -0.06382 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.73030 8.72580 0.00450 0.05157 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26850 9.26440 0.00410 0.04426 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.98300 8.97860 0.00440 0.04901 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.71850 9.71340 0.00510 0.05250 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.73170 9.72750 0.00420 0.04318 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43390 9.42930 0.00460 0.04878 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50840 9.50360 0.00480 0.05051 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50330 8.49450 0.00880 0.10360 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.53970 9.52990 0.00980 0.10283 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00960 8.99990 0.00970 0.10778 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.56250 10.55100 0.01150 0.10899 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.33710 10.32650 0.01060 0.10265 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83650 9.82580 0.01070 0.10890 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.13650 9.12640 0.01010 0.11067 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.66790 9.65720 0.01070 0.11080 富達卓越領航全球組合基金 15.52000 15.62000 -0.10000 -0.64020 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.67830 8.66810 0.01020 0.11767 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.39030 9.37990 0.01040 0.11088 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.06500 9.05450 0.01050 0.11596 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.87810 9.86670 0.01140 0.11554 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.84720 9.83630 0.01090 0.11081 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54220 9.53120 0.01100 0.11541 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15790 9.14710 0.01080 0.11807 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.61440 9.60310 0.01130 0.11767 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.93000 10.07000 -0.14000 -1.39027 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.69000 8.81000 -0.12000 -1.36209 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.07000 8.12000 -0.05000 -0.61576 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.25000 9.37000 -0.12000 -1.28068 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.01000 9.12000 -0.11000 -1.20614 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.70130 9.65410 0.04720 0.48891 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.18690 9.17410 0.01280 0.13952 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.79030 8.77770 0.01260 0.14355 富蘭克林華美中華基金 12.63000 12.75000 -0.12000 -0.94118 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.40000 21.45000 -0.05000 -0.23310 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.62000 20.69000 -0.07000 -0.33833 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.18000 11.24000 -0.06000 -0.53381 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.89520 7.90680 -0.01160 -0.14671 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.02650 9.04010 -0.01360 -0.15044 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.70470 9.71950 -0.01480 -0.15227 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24660 9.26020 -0.01360 -0.14687 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.16060 11.16910 -0.00850 -0.07610 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.81620 8.82300 -0.00680 -0.07707 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.24570 9.25270 -0.00700 -0.07565 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.34980 13.34920 0.00060 0.00449 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.35220 10.35170 0.00050 0.00483 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.19320 10.19590 -0.00270 -0.02648 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.72990 7.73200 -0.00210 -0.02716 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.20850 9.21100 -0.00250 -0.02714 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.77130 10.77350 -0.00220 -0.02042 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.62800 7.62950 -0.00150 -0.01966 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.10610 9.10800 -0.00190 -0.02086 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.48850 10.49070 -0.00220 -0.02097 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.77510 7.77680 -0.00170 -0.02186 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.16240 8.17580 -0.01340 -0.16390 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.17310 9.18880 -0.01570 -0.17086 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94370 9.96070 -0.01700 -0.17067 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.55960 12.58030 -0.02070 -0.16454 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.53000 9.33000 0.20000 2.14362 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.23000 11.98000 0.25000 2.08681 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.43230 13.46800 -0.03570 -0.26507 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.65000 9.77000 -0.12000 -1.22825 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.84000 9.95000 -0.11000 -1.10553 富蘭克林華美第一富基金 41.22000 41.20000 0.02000 0.04854 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30440 10.30430 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.89000 13.96000 -0.07000 -0.50143 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.05000 16.13000 -0.08000 -0.49597 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95830 7.95290 0.00540 0.06790 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.83440 10.88050 -0.04610 -0.42369 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47520 9.52840 -0.05320 -0.55833 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.86380 10.92470 -0.06090 -0.55745 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.78480 6.82490 -0.04010 -0.58755 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.94290 8.99630 -0.05340 -0.59358 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.01060 10.07050 -0.05990 -0.59481 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.38830 10.44960 -0.06130 -0.58663 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.47000 20.50000 -0.03000 -0.14634 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 復華人民幣貨幣市場基金 11.63260 11.63180 0.00080 0.00688 復華人生目標基金 39.28660 39.13250 0.15410 0.39379 復華大中華中小策略基金 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336 復華中小精選基金 76.92000 76.85000 0.07000 0.09109 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.78900 49.87240 -0.08340 -0.16723 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.13000 9.19000 -0.06000 -0.65288 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.11000 8.22000 -0.11000 -1.33820 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 復華六年到期新興市場債券基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 復華台灣智能基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 31.87000 31.69000 0.18000 0.56800 復華全球大趨勢基金-美元 14.19000 14.22000 -0.03000 -0.21097 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.18000 22.22000 -0.04000 -0.18002 復華全球平衡基金-美元 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 復華全球平衡基金-新臺幣 20.63000 20.61000 0.02000 0.09704 復華全球物聯網科技基金-美元 17.46000 17.40000 0.06000 0.34483 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.71000 16.65000 0.06000 0.36036 復華全球原物料基金 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 復華全球消費基金-新臺幣 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47680 11.47490 0.00190 0.01656 復華全球債券基金 13.46160 13.43540 0.02620 0.19501 復華全球債券組合基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.97000 14.99000 -0.02000 -0.13342 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 復華全球戰略配置強基金-美元 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 復華有利貨幣市場基金 13.43730 13.43710 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 15.52000 15.38000 0.14000 0.91027 復華亞太神龍科技基金-美元 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 復華東協世紀基金 12.49000 12.53000 -0.04000 -0.31923 復華南非幣長期收益基金A 12.95000 13.05000 -0.10000 -0.76628 復華南非幣長期收益基金B 8.03000 8.09000 -0.06000 -0.74166 復華南非幣短期收益基金A 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 復華美國新星基金-美元 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418 復華美國新星基金-新臺幣 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 20.86000 21.05000 -0.19000 -0.90261 復華恒生單日反向一倍基金 8.76000 8.67000 0.09000 1.03806 復華恒生單日正向二倍基金 31.11000 31.80000 -0.69000 -2.16981 復華神盾基金 26.41410 26.32000 0.09410 0.35752 復華高成長基金 69.81000 69.63000 0.18000 0.25851 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39820 14.39810 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.85000 19.84000 0.01000 0.05040 復華富時台灣高股息低波動基金 53.41000 53.04000 0.37000 0.69759 復華復華基金 21.90000 21.85000 0.05000 0.22883 復華華人世紀基金 16.79000 16.89000 -0.10000 -0.59207 復華傳家二號基金 31.38320 31.31700 0.06620 0.21139 復華傳家基金 25.10080 25.08950 0.01130 0.04504 復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.94000 -0.04000 -0.26774 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 復華新興人民幣債券基金A 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.50000 19.53000 -0.03000 -0.15361 復華新興市場高收益債券基金A 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 復華新興市場高收益債券基金B 5.49000 5.51000 -0.02000 -0.36298 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.23000 12.26000 -0.03000 -0.24470 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 復華滬深300 A股基金 20.46000 20.53000 -0.07000 -0.34096 復華數位經濟基金 59.86000 60.05000 -0.19000 -0.31640 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 11.15000 11.21000 -0.06000 -0.53524 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.71050 9.72090 -0.01040 -0.10699 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.54220 9.55430 -0.01210 -0.12664 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.86410 9.87470 -0.01060 -0.10735 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.66380 9.67610 -0.01230 -0.12712 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.55220 9.55810 -0.00590 -0.06173 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.01170 10.01630 -0.00460 -0.04593 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.54690 9.55120 -0.00430 -0.04502 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.00670 10.00960 -0.00290 -0.02897 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.54610 9.55040 -0.00430 -0.04502 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.00960 10.01250 -0.00290 -0.02896 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.87030 9.85300 0.01730 0.17558 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.76100 10.57700 0.18400 1.73962 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.82760 9.86040 -0.03280 -0.33264 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.87040 9.85310 0.01730 0.17558 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.75910 10.57520 0.18390 1.73897 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.82760 9.86040 -0.03280 -0.33264 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.83080 9.86200 -0.03120 -0.31637 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.28780 9.27120 0.01660 0.17905 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.39610 8.42920 -0.03310 -0.39268 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.33400 8.36550 -0.03150 -0.37655 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.55330 11.53070 0.02260 0.19600 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.46650 10.50780 -0.04130 -0.39304 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.50770 10.54740 -0.03970 -0.37640 景順主流基金 18.24000 18.26000 -0.02000 -0.10953 景順台灣科技基金 31.96000 31.92000 0.04000 0.12531 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 景順全球科技基金 23.22000 23.28000 -0.06000 -0.25773 景順全球康健基金 19.54000 19.59000 -0.05000 -0.25523 景順貨幣市場基金 15.93830 15.93810 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.56000 33.57000 -0.01000 -0.02979 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.12000 15.23000 -0.11000 -0.72226 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.07000 14.17000 -0.10000 -0.70572 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.51000 11.55000 -0.04000 -0.34632 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.69070 8.67560 0.01510 0.17405 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96760 7.99570 -0.02810 -0.35144 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12880 11.10950 0.01930 0.17373 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18140 10.21730 -0.03590 -0.35136 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.59000 7.66000 -0.07000 -0.91384 華南永昌中國A股基金(美元) 7.32000 7.40000 -0.08000 -1.08108 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.69000 10.81000 -0.12000 -1.11008 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.30490 9.32080 -0.01590 -0.17059 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.45410 9.46870 -0.01460 -0.15419 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.58790 9.60420 -0.01630 -0.16972 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.74400 9.75900 -0.01500 -0.15370 華南永昌永昌基金 19.67000 19.51000 0.16000 0.82009 華南永昌全球亨利組合基金 14.28370 14.29170 -0.00800 -0.05598 華南永昌全球神農水資源基金 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 華南永昌全球精品基金 16.53000 16.61000 -0.08000 -0.48164 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.06000 14.10000 -0.04000 -0.28369 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.88000 13.92000 -0.04000 -0.28736 華南永昌物聯網精選基金 11.91000 11.81000 0.10000 0.84674 華南永昌策略報酬基金 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20580 16.20560 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.58120 24.37910 0.20210 0.82899 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93810 11.93800 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19550 10.19080 0.00470 0.04612 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.06770 10.13020 -0.06250 -0.61697 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84920 9.84470 0.00450 0.04571 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.69570 9.75590 -0.06020 -0.61706 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.01300 10.00820 0.00480 0.04796 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.83100 9.89180 -0.06080 -0.61465 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.76930 9.76460 0.00470 0.04813 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.58510 9.64430 -0.05920 -0.61383 華頓中小型基金 27.81000 27.66000 0.15000 0.54230 華頓中國多重機會平衡基金 11.69580 11.75060 -0.05480 -0.46636 華頓台灣基金 29.34000 29.23000 0.11000 0.37633 華頓平安貨幣市場基金 11.52050 11.52040 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.15000 18.10000 0.05000 0.27624 華頓全球高收益債券基金A 13.38360 13.40180 -0.01820 -0.13580 華頓全球高收益債券基金B 8.29630 8.30750 -0.01120 -0.13482 華頓全球黑鑽油源基金 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61550 2.63700 -0.02150 -0.81532 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.71720 11.87920 -0.16200 -1.36373 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38150 0.38690 -0.00540 -1.39571 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.37500 11.40480 -0.02980 -0.26129 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.35660 10.37290 -0.01630 -0.15714 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.13080 10.21410 -0.08330 -0.81554 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.14500 9.22020 -0.07520 -0.81560 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.38220 10.46920 -0.08700 -0.83101 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.41090 9.49010 -0.07920 -0.83455 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.27000 11.35000 -0.08000 -0.70485 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.72000 9.84000 -0.12000 -1.21951 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.48000 10.61000 -0.13000 -1.22526 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49290 2.48660 0.00630 0.25336 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05170 2.03960 0.01210 0.59325 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.73490 11.77000 -0.03510 -0.29822 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.52640 9.55500 -0.02860 -0.29932 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36300 0.36420 -0.00120 -0.32949 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30090 0.30190 -0.00100 -0.33124 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.40000 3.41000 -0.01000 -0.29326 匯豐中國動力基金(台幣) 15.21000 15.37000 -0.16000 -1.04099 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.06000 25.01000 0.05000 0.19992 匯豐全球趨勢組合基金 12.72000 12.83000 -0.11000 -0.85737 匯豐全球關鍵資源基金 8.48000 8.53000 -0.05000 -0.58617 匯豐安富基金 26.10000 26.10000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 42.86000 42.61000 0.25000 0.58672 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.41000 11.45000 -0.04000 -0.34934 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57970 2.56490 0.01480 0.57702 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35110 2.33600 0.01510 0.64640 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.52390 11.52160 0.00230 0.01996 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.89960 7.89720 0.00240 0.03039 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37700 0.37700 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33580 0.33580 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 13.86000 14.02000 -0.16000 -1.14123 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98110 14.98100 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.60000 4.67000 -0.07000 -1.49893 匯豐新鑽動力基金 10.96000 11.05000 -0.09000 -0.81448 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.26090 5.33070 -0.06980 -1.30940 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.85770 8.92770 -0.07000 -0.78408 匯豐龍鳳基金-A類型 53.92000 53.80000 0.12000 0.22305 匯豐龍鳳基金-I類型 53.92000 53.80000 0.12000 0.22305 匯豐龍騰電子基金 37.48000 37.47000 0.01000 0.02669 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19100 12.21090 -0.01990 -0.16297 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.43000 19.30000 0.13000 0.67358 新光中國成長基金(人民幣) 10.02000 10.17000 -0.15000 -1.47493 新光中國成長基金(美元) 10.10000 10.27000 -0.17000 -1.65531 新光中國成長基金(新臺幣) 10.03000 10.20000 -0.17000 -1.66667 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.32380 10.37870 -0.05490 -0.52897 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.57140 9.61100 -0.03960 -0.41203 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.82480 9.87180 -0.04700 -0.47610 新光台灣富貴基金 23.83000 23.77000 0.06000 0.25242 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 新光全球生技醫療基金(美元) 12.53000 12.50000 0.03000 0.24000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474 新光全球債券基金(A累積)美元 10.04680 10.04060 0.00620 0.06175 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77460 9.77490 -0.00030 -0.00307 新光全球債券基金(B配息)美元 9.67980 9.67380 0.00600 0.06202 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.40650 9.40680 -0.00030 -0.00319 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 新光吉星貨幣市場基金 15.44490 15.44470 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 新光多重資產基金(A累積)美元 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 新光亞洲精選基金-美金 22.43000 22.54000 -0.11000 -0.48802 新光亞洲精選基金-新台幣 22.63000 22.76000 -0.13000 -0.57118 新光兩岸優勢基金 11.64000 11.79000 -0.15000 -1.27226 新光店頭基金 26.45000 26.39000 0.06000 0.22736 新光南非幣保本基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 新光特選內需收益ETF基金 20.94000 20.81000 0.13000 0.62470 新光創新科技基金 15.50000 15.53000 -0.03000 -0.19317 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81790 9.83300 -0.01510 -0.15356 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07320 10.07040 0.00280 0.02780 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.71290 9.71450 -0.00160 -0.01647 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.29430 9.30870 -0.01440 -0.15469 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54300 9.54040 0.00260 0.02725 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.19870 9.20020 -0.00150 -0.01630 新光澳幣八年期保本基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11060 10.11910 -0.00850 -0.08400 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.78730 9.79570 -0.00840 -0.08575 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73260 9.73970 -0.00710 -0.07290 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99920 10.00650 -0.00730 -0.07295 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95350 9.95980 -0.00630 -0.06325 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68580 9.69200 -0.00620 -0.06397 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66330 9.66990 -0.00660 -0.06825 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93010 9.93690 -0.00680 -0.06843 瑞銀全球創新趨勢基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82380 9.81710 0.00670 0.06825 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.39020 9.38380 0.00640 0.06820 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.73000 9.72240 0.00760 0.07817 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.35670 9.34930 0.00740 0.07915 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.43060 9.42380 0.00680 0.07216 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86870 9.86160 0.00710 0.07200 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.79740 13.78650 0.01090 0.07906 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.47670 8.47000 0.00670 0.07910 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.87200 37.85740 0.01460 0.03857 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.71020 38.73410 -0.02390 -0.06170 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.72570 39.76100 -0.03530 -0.08878 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20000 11.19930 0.00070 0.00625 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98610 10.00430 -0.01820 -0.18192 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.50330 12.59230 -0.08900 -0.70678 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.40290 9.48950 -0.08660 -0.91259 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025 群益大印度基金-人民幣 14.47500 14.53370 -0.05870 -0.40389 群益大印度基金-美元 13.69710 13.78120 -0.08410 -0.61025 群益大印度基金-新臺幣 12.93000 13.01000 -0.08000 -0.61491 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.82810 12.87040 -0.04230 -0.32866 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.44690 12.51390 -0.06700 -0.53540 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.64000 11.70000 -0.06000 -0.51282 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.85760 11.89670 -0.03910 -0.32866 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.49890 10.55540 -0.05650 -0.53527 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.29450 10.32840 -0.03390 -0.32822 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.15120 9.20060 -0.04940 -0.53692 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.90280 9.93550 -0.03270 -0.32912 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.09800 9.14700 -0.04900 -0.53569 群益中小型股基金 47.19000 47.42000 -0.23000 -0.48503 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.77840 9.80860 -0.03020 -0.30789 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.13400 9.18120 -0.04720 -0.51409 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.53080 8.57350 -0.04270 -0.49805 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.61470 8.64130 -0.02660 -0.30782 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.04650 8.08810 -0.04160 -0.51434 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.51580 7.55350 -0.03770 -0.49911 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.94960 10.94130 0.00830 0.07586 群益中國高收益債券基金-美元 10.61680 10.61110 0.00570 0.05372 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.81660 9.82200 -0.00540 -0.05498 群益中國新機會基金N-人民幣 8.56920 8.63810 -0.06890 -0.79763 群益中國新機會基金N-美元 7.91690 7.99710 -0.08020 -1.00286 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.42000 8.51000 -0.09000 -1.05758 群益中國新機會基金-人民幣 7.59960 7.66070 -0.06110 -0.79758 群益中國新機會基金-美元 8.46500 8.55080 -0.08580 -1.00341 群益中國新機會基金-新臺幣 8.04000 8.12000 -0.08000 -0.98522 群益平衡王基金 19.39170 19.40130 -0.00960 -0.04948 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.03000 6.04000 -0.01000 -0.16556 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.23970 11.25130 -0.01160 -0.10310 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.79430 10.82790 -0.03360 -0.31031 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.07930 10.08980 -0.01050 -0.10407 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.67970 9.70990 -0.03020 -0.31102 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.14850 10.15720 -0.00870 -0.08565 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.94610 9.95490 -0.00880 -0.08840 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.49090 9.49910 -0.00820 -0.08632 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.40640 9.41470 -0.00830 -0.08816 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.20720 10.21600 -0.00880 -0.08614 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.25810 10.26710 -0.00900 -0.08766 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.65810 9.66640 -0.00830 -0.08586 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.06430 10.07320 -0.00890 -0.08835 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09610 10.11200 -0.01590 -0.15724 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.31040 7.32190 -0.01150 -0.15706 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.17870 10.17730 0.00140 0.01376 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.08610 10.08540 0.00070 0.00694 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22760 10.22750 0.00010 0.00098 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.05990 10.05850 0.00140 0.01392 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98540 9.98470 0.00070 0.00701 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.12540 10.12540 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.17870 10.17730 0.00140 0.01376 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.08610 10.08540 0.00070 0.00694 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22750 10.22750 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.06000 10.05860 0.00140 0.01392 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98530 9.98460 0.00070 0.00701 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.12540 10.12540 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 群益全球關鍵生技基金-美元 16.42160 16.40540 0.01620 0.09875 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.13000 16.11000 0.02000 0.12415 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.61000 10.74000 -0.13000 -1.21043 群益印度中小基金N-美元 10.05750 10.10650 -0.04900 -0.48484 群益印度中小基金N-新臺幣 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 群益印度中小基金-人民幣 16.12040 16.16530 -0.04490 -0.27776 群益印度中小基金-美元 14.38500 14.45510 -0.07010 -0.48495 群益印度中小基金-新臺幣 16.56000 16.64000 -0.08000 -0.48077 群益多利策略組合基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353 群益多重資產組合基金 15.65000 15.64000 0.01000 0.06394 群益安家基金 26.10020 26.09270 0.00750 0.02874 群益安穩貨幣市場基金 16.08570 16.08550 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.98000 24.90000 0.08000 0.32129 群益亞太中小基金 12.22000 12.25000 -0.03000 -0.24490 群益亞太新趨勢平衡基金 16.52000 16.60000 -0.08000 -0.48193 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.72610 9.73190 -0.00580 -0.05960 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.46960 7.47410 -0.00450 -0.06021 群益店頭市場基金 102.96000 102.54000 0.42000 0.40960 群益東方盛世基金 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 群益東協成長基金-人民幣 13.15340 13.18220 -0.02880 -0.21848 群益東協成長基金-美元 11.61630 11.66600 -0.04970 -0.42602 群益東協成長基金-新臺幣 11.44000 11.48000 -0.04000 -0.34843 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.39810 11.42660 -0.02850 -0.24942 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.81960 10.84580 -0.02620 -0.24157 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.26640 10.29180 -0.02540 -0.24680 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.97720 10.00210 -0.02490 -0.24895 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.47400 9.49700 -0.02300 -0.24218 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.98740 9.00970 -0.02230 -0.24751 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.76380 9.78820 -0.02440 -0.24928 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.64260 9.66600 -0.02340 -0.24209 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.04040 10.06520 -0.02480 -0.24639 群益長安基金 29.04000 28.88000 0.16000 0.55402 群益美國新創亮點基金N-美元 10.33250 10.37370 -0.04120 -0.39716 群益美國新創亮點基金-美元 15.63040 15.69250 -0.06210 -0.39573 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.03000 15.08000 -0.05000 -0.33156 群益真善美基金 16.94710 16.93020 0.01690 0.09982 群益馬拉松基金 125.26000 124.74000 0.52000 0.41687 群益深証中小板基金 12.10000 12.22000 -0.12000 -0.98200 群益創新科技基金 33.33000 33.11000 0.22000 0.66445 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.28500 9.35860 -0.07360 -0.78644 群益華夏盛世基金N-美元 8.59770 8.68390 -0.08620 -0.99264 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.92000 9.01000 -0.09000 -0.99889 群益華夏盛世基金-人民幣 10.11130 10.19150 -0.08020 -0.78693 群益華夏盛世基金-美元 9.48030 9.57530 -0.09500 -0.99214 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.56000 15.72000 -0.16000 -1.01781 群益奧斯卡基金 27.90000 27.76000 0.14000 0.50432 群益新興金鑽基金-美元 11.60200 11.70060 -0.09860 -0.84269 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.82000 8.90000 -0.08000 -0.89888 群益葛萊美基金 24.38000 24.28000 0.10000 0.41186 群益道瓊美國地產ETF基金 20.60000 20.75000 -0.15000 -0.72289 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.36000 14.36000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.95380 11.94940 0.00440 0.03682 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.31850 11.33330 -0.01480 -0.13059 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.25420 11.26640 -0.01220 -0.10829 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.71340 8.71020 0.00320 0.03674 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.13790 9.14980 -0.01190 -0.13006 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.75370 8.76320 -0.00950 -0.10841 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.15170 10.16490 -0.01320 -0.12986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.90000 29.86000 0.04000 0.13396 德信中國精選成長基金 10.88000 11.00000 -0.12000 -1.09091 德信台灣主流中小基金 19.62000 19.61000 0.01000 0.05099 德信新興股票組合基金 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 德信萬保貨幣市場基金 11.93390 11.93370 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.78150 10.78780 -0.00630 -0.05840 德信數位時代基金 28.39000 28.37000 0.02000 0.07050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66250 11.66230 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.14000 16.13000 0.01000 0.06200 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.40000 19.53000 -0.13000 -0.66564 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.48090 10.40240 0.07850 0.75463 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.98400 14.87470 0.10930 0.73480 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14800 8.14360 0.00440 0.05403 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.03470 11.03060 0.00410 0.03717 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34520 11.34100 0.00420 0.03703 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06330 13.05640 0.00690 0.05285 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.55000 18.61000 -0.06000 -0.32241 摩根中小基金 23.77000 23.68000 0.09000 0.38007 摩根中國A股基金 13.06000 13.21000 -0.15000 -1.13550 摩根中國A股基金(美元) 10.30000 10.43000 -0.13000 -1.24640 摩根中國亮點基金 13.07000 13.27000 -0.20000 -1.50716 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.98460 11.04380 -0.05920 -0.53605 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.18120 12.21320 -0.03200 -0.26201 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.33050 9.38060 -0.05010 -0.53408 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.32760 12.39420 -0.06660 -0.53735 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.15970 14.19690 -0.03720 -0.26203 摩根台灣金磚基金-累積型 20.74000 20.71000 0.03000 0.14486 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.74000 20.71000 0.03000 0.14486 摩根台灣增長基金 52.60000 52.54000 0.06000 0.11420 摩根平衡基金 28.89000 28.88000 0.01000 0.03463 摩根全球α基金 19.72000 19.76000 -0.04000 -0.20243 摩根全球平衡基金 15.09180 15.17280 -0.08100 -0.53385 摩根全球發現基金 12.84000 12.95000 -0.11000 -0.84942 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.75520 9.76200 -0.00680 -0.06966 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74460 10.73860 0.00600 0.05587 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14620 10.15160 -0.00540 -0.05319 摩根多元入息成長基金-累積型 11.44370 11.45200 -0.00830 -0.07248 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.05100 10.05630 -0.00530 -0.05270 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.69430 10.72110 -0.02680 -0.24997 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.67840 13.71270 -0.03430 -0.25013 摩根亞洲基金 57.58000 57.75000 -0.17000 -0.29437 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.46230 8.46430 -0.00200 -0.02363 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86080 9.85510 0.00570 0.05784 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.72750 8.72850 -0.00100 -0.01146 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.26660 12.26930 -0.00270 -0.02201 摩根東方內需機會基金 18.24000 18.30000 -0.06000 -0.32787 摩根東方科技基金 34.87000 34.75000 0.12000 0.34532 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.66000 11.71000 -0.05000 -0.42699 摩根金龍收成基金 21.59000 21.85000 -0.26000 -1.18993 摩根第一貨幣市場基金 15.07960 15.07950 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.80000 14.66000 0.14000 0.95498 摩根新金磚五國基金 10.93000 11.19000 -0.26000 -2.32350 摩根新絲路基金 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 摩根新興35基金 13.12000 13.27000 -0.15000 -1.13037 摩根新興日本基金 24.84000 24.76000 0.08000 0.32310 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.23950 7.28360 -0.04410 -0.60547 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.46910 9.51740 -0.04830 -0.50749 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.22350 9.27780 -0.05430 -0.58527 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.41930 10.48280 -0.06350 -0.60575 摩根新興科技基金 57.30000 57.20000 0.10000 0.17483 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34210 8.34340 -0.00130 -0.01558 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57150 10.57320 -0.00170 -0.01608 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.46080 8.52500 -0.06420 -0.75308 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.20990 9.27650 -0.06660 -0.71794 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.66560 8.73170 -0.06610 -0.75701 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.70480 9.77840 -0.07360 -0.75268 摩根龍揚基金 32.26000 32.65000 -0.39000 -1.19449 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872 摩根環球股票收益基金-累積型 11.41000 11.46000 -0.05000 -0.43630 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31740 9.32440 -0.00700 -0.07507 摩根總收益組合基金-累積型 11.24660 11.25500 -0.00840 -0.07463 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 25.36000 25.31000 0.05000 0.19755 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79350 11.78990 0.00360 0.03053 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04800 11.04410 0.00390 0.03531 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02200 10.01790 0.00410 0.04093 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24400 10.24100 0.00300 0.02929 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65490 9.65150 0.00340 0.03523 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75260 8.74890 0.00370 0.04229 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.34430 10.39140 -0.04710 -0.45326 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36230 10.40780 -0.04550 -0.43717 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.75670 9.78940 -0.03270 -0.33403 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.86590 9.89740 -0.03150 -0.31827 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.51570 9.54760 -0.03190 -0.33412 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62180 9.65250 -0.03070 -0.31805 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.33560 11.36340 -0.02780 -0.24465 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.12700 11.15390 -0.02690 -0.24117 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.24910 10.27280 -0.02370 -0.23071 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.75220 10.77870 -0.02650 -0.24586 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.53810 10.56360 -0.02550 -0.24139 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.70940 9.73190 -0.02250 -0.23120 聯邦金鑽平衡基金 23.70400 23.66220 0.04180 0.17665 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.74100 9.78740 -0.04640 -0.47408 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.01730 10.06340 -0.04610 -0.45810 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.74100 9.78740 -0.04640 -0.47408 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.01730 10.06340 -0.04610 -0.45810 聯邦貨幣市場基金 13.16410 13.16400 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.85000 12.83000 0.02000 0.15588 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06100 16.06790 -0.00690 -0.04294 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.71880 12.73510 -0.01630 -0.12799 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.30630 12.32690 -0.02060 -0.16711 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.81030 11.83000 -0.01970 -0.16653 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80180 11.79990 0.00190 0.01610 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.07060 11.06850 0.00210 0.01897 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53120 10.52960 0.00160 0.01520 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63030 8.62860 0.00170 0.01970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.74000 37.71000 0.03000 0.07955 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.51000 15.55000 -0.04000 -0.25723 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.53000 12.57000 -0.04000 -0.31822 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.24000 13.27000 -0.03000 -0.22607 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.40000 12.44000 -0.04000 -0.32154 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.41000 15.43000 -0.02000 -0.12962 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.78000 20.86000 -0.08000 -0.38351 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.90000 18.97000 -0.07000 -0.36900 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.03000 13.08000 -0.05000 -0.38226 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.71000 15.77000 -0.06000 -0.38047 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.51000 16.57000 -0.06000 -0.36210 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.51000 15.57000 -0.06000 -0.38536 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.69000 15.74000 -0.05000 -0.31766 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.07000 14.12000 -0.05000 -0.35411 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.09000 14.14000 -0.05000 -0.35361 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.76000 14.82000 -0.06000 -0.40486 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.39000 18.41000 -0.02000 -0.10864 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.25000 17.27000 -0.02000 -0.11581 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.39000 13.41000 -0.02000 -0.14914 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.25000 14.26000 -0.01000 -0.07013 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 聯博貨幣市場基金 14.99700 14.99690 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.37780 10.39760 -0.01980 -0.19043 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.66510 13.69060 -0.02550 -0.18626 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.50860 7.52290 -0.01430 -0.19009 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 23.57000 23.44000 0.13000 0.55461 瀚亞中國基金-人民幣 11.65000 11.78000 -0.13000 -1.10357 瀚亞中國基金-新台幣 12.23000 12.40000 -0.17000 -1.37097 瀚亞巴西基金 4.14000 4.32000 -0.18000 -4.16667 瀚亞外銷基金 44.87000 44.83000 0.04000 0.08923 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.64510 10.64370 0.00140 0.01315 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.32240 10.33910 -0.01670 -0.16152 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.22540 12.24600 -0.02060 -0.16822 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.15220 10.15430 -0.00210 -0.02068 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.51770 7.51610 0.00160 0.02129 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.01190 8.02480 -0.01290 -0.16075 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10560 8.11930 -0.01370 -0.16873 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.16130 7.16280 -0.00150 -0.02094 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.86240 8.87740 -0.01500 -0.16897 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.24960 9.24780 0.00180 0.01946 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.36580 9.38100 -0.01520 -0.16203 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.23760 9.25330 -0.01570 -0.16967 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.89470 9.92010 -0.02540 -0.25605 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