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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/31  107/08/30  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.55150   10.55050   0.00100    0.00948
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.87640    9.90520  -0.02880   -0.29076
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.87830    9.90710  -0.02880   -0.29070
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.83490    9.85750  -0.02260   -0.22927
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.83520    9.85780  -0.02260   -0.22926
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.17820    9.19560  -0.01740   -0.18922
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.44840    9.46390  -0.01550   -0.16378
中國信託台灣活力基金                                               15.02000   14.98000   0.04000    0.26702
中國信託台灣優勢基金                                               17.86000   17.81000   0.05000    0.28074
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.88330    9.88620  -0.00290   -0.02933
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.24840    9.25110  -0.00270   -0.02919
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.28160   10.28490  -0.00330   -0.03209
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.58240    9.58550  -0.00310   -0.03234
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.95360   10.95430  -0.00070   -0.00639
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.53870    9.53940  -0.00070   -0.00734
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.18000   11.22710  -0.04710   -0.41952
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.06190   10.10430  -0.04240   -0.41962
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
中國信託智能運動基金-美元                                          10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98690   10.98680   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.46060    9.46960  -0.00900   -0.09504
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.10920    9.11790  -0.00870   -0.09542
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.60260    9.61020  -0.00760   -0.07908
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.24070    9.24790  -0.00720   -0.07786
中國信託精穩基金                                                   18.46130   18.46200  -0.00070   -0.00379
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.83000   11.79000   0.04000    0.33927
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.44000   11.41000   0.03000    0.26293
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     12.03000   12.00000   0.03000    0.25000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.71000   11.68000   0.03000    0.25685
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元大2001基金                                                       65.17000   65.13000   0.04000    0.06142
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.27130   39.28280  -0.01150   -0.02927
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.13000   18.38000  -0.25000   -1.36017
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.41020   11.40920   0.00100    0.00876
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.49580   10.56650  -0.07070   -0.66910
元大上證50基金                                                     28.15000   28.20000  -0.05000   -0.17730
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.66000   11.72000  -0.06000   -0.51195
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.36000   10.49000  -0.13000   -1.23928
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.67000   13.69000  -0.02000   -0.14609
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.82200   12.93100  -0.10900   -0.84294
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.23600   17.38100  -0.14500   -0.83424
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.49100   10.56800  -0.07700   -0.72861
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.06500   10.20900  -0.14400   -1.41052
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.96000    2.97000  -0.01000   -0.33670
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.19000   13.33000  -0.14000   -1.05026
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.48880   45.60330  -0.11450   -0.25108
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.50240   10.48470   0.01770    0.16882
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.72540    9.70910   0.01630    0.16788
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.63830    9.68770  -0.04940   -0.50992
元大巴西指數基金                                                    5.12600    5.31200  -0.18600   -3.50151
元大巴菲特基金                                                     29.17000   29.05000   0.12000    0.41308
元大日經225基金                                                    28.73000   28.71000   0.02000    0.06966
元大台商收成基金                                                   25.07000   24.98000   0.09000    0.36029
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.09000   41.23000  -0.14000   -0.33956
元大台灣中型100基金                                                34.26000   34.18000   0.08000    0.23406
元大台灣加權股價指數基金                                           26.18700   26.24700  -0.06000   -0.22860
元大台灣卓越50基金                                                 87.33000   87.95000  -0.62000   -0.70495
元大台灣金融基金                                                   18.45000   18.31000   0.14000    0.76461
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.78000   32.63000   0.15000    0.45970
元大台灣高股息基金                                                 27.94000   27.76000   0.18000    0.64841
元大台灣電子科技基金                                               37.72000   38.05000  -0.33000   -0.86728
元大全球ETF成長組合基金                                            10.68000   10.75000  -0.07000   -0.65116
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.87000   14.95000  -0.08000   -0.53512
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.53000   13.57000  -0.04000   -0.29477
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.32000   13.28000   0.04000    0.30120
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.52800   12.57200  -0.04400   -0.34998
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.73000    8.78000  -0.05000   -0.56948
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.65000    6.69000  -0.04000   -0.59791
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.65000    8.74000  -0.09000   -1.02975
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.78000    6.85000  -0.07000   -1.02190
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.81600    9.86100  -0.04500   -0.45634
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.55000   13.60000  -0.05000   -0.36765
元大全球農業商機基金                                               17.76000   17.81000  -0.05000   -0.28074
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
元大印尼指數基金                                                    8.61400    8.77200  -0.15800   -1.80119
元大印度指數基金                                                   10.37800   10.44800  -0.07000   -0.66998
元大印度基金                                                       13.01000   13.09000  -0.08000   -0.61115
元大多多基金                                                       20.06000   19.98000   0.08000    0.40040
元大多福基金                                                       57.47000   57.40000   0.07000    0.12195
元大亞太成長基金                                                    9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.58240    8.61020  -0.02780   -0.32287
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.06730    7.09020  -0.02290   -0.32298
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.59100    9.61900  -0.02800   -0.29109
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.14000   10.10600   0.03400    0.33643
元大卓越基金                                                       49.80000   49.65000   0.15000    0.30211
元大店頭基金                                                        9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
元大泛歐成長基金                                                    9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.27000   10.26950   0.00050    0.00487
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.57330    9.56660   0.00670    0.07004
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.62270   31.63680  -0.01410   -0.04457
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.23430   38.16340   0.07090    0.18578
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.90530   18.95470  -0.04940   -0.26062
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.44350   19.34950   0.09400    0.48580
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.83410   38.79750   0.03660    0.09434
元大高科技基金                                                     20.71000   20.62000   0.09000    0.43647
元大得利貨幣市場基金                                               16.25490   16.25470   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98290   11.98270   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     13.44000   13.41000   0.03000    0.22371
元大華夏中小基金                                                    7.37000    7.46000  -0.09000   -1.20643
元大新中國基金-人民幣                                               9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
元大新中國基金-美元                                                 9.10000    9.21600  -0.11600   -1.25868
元大新中國基金-新台幣                                               9.02000    9.14000  -0.12000   -1.31291
元大新主流基金                                                     28.01000   27.86000   0.15000    0.53841
元大新東協平衡基金-美元                                             9.40800    9.44700  -0.03900   -0.41283
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.19490   10.22590  -0.03100   -0.30315
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.46140    9.55640  -0.09500   -0.99410
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.11720   10.21720  -0.10000   -0.97874
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.81040    8.89740  -0.08700   -0.97781
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.84590    9.84920  -0.00330   -0.03351
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.44700    9.45010  -0.00310   -0.03280
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.95550    9.95730  -0.00180   -0.01808
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.55620    9.55780  -0.00160   -0.01674
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.58850    9.59160  -0.00310   -0.03232
元大新興亞洲基金                                                   11.62000   11.70000  -0.08000   -0.68376
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.88600    8.95190  -0.06590   -0.73616
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.66510    8.72940  -0.06430   -0.73659
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.09360    9.15950  -0.06590   -0.71947
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.86710    8.93140  -0.06430   -0.71993
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10250   15.10230   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       40.63000   40.56000   0.07000    0.17258
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
元大實質多重資產基金-美元                                           8.38800    8.42700  -0.03900   -0.46280
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.83000   15.74000   0.09000    0.57179
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.27000   13.39000  -0.12000   -0.89619
元大摩臺基金                                                       40.37000   40.63000  -0.26000   -0.63992
元大標普500基金                                                    26.80000   26.94000  -0.14000   -0.51967
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.76000   12.71000   0.05000    0.39339
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.01000   36.34000  -0.33000   -0.90809
元大標智滬深300基金                                                15.90000   16.04000  -0.14000   -0.87282
元大歐洲50基金                                                     24.68000   24.86000  -0.18000   -0.72405
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.47510    9.51890  -0.04380   -0.46014
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18410   10.18380   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                       57.96000   57.67000   0.29000    0.50286
元大韓國KOSPI200基金                                               22.77000   22.70000   0.07000    0.30837
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.70000   15.69000   0.01000    0.06373
日盛上選基金                                                       34.69000   34.82000  -0.13000   -0.37335
日盛小而美基金                                                     19.29000   19.31000  -0.02000   -0.10357
日盛中國內需動力基金                                                9.58000    9.67000  -0.09000   -0.93071
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.65920   11.65120   0.00800    0.06866
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.76730    9.76060   0.00670    0.06864
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.67700   11.67270   0.00430    0.03684
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.77660    9.77300   0.00360    0.03684
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59710   10.59380   0.00330    0.03115
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.85700    8.85420   0.00280    0.03162
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.53000   10.62000  -0.09000   -0.84746
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.08000   10.19000  -0.11000   -1.07949
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.37000   10.48000  -0.11000   -1.04962
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
日盛日盛基金                                                       14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.16060   10.16510  -0.00450   -0.04427
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.53120    9.53550  -0.00430   -0.04509
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.97740    9.98200  -0.00460   -0.04608
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.36140    9.36570  -0.00430   -0.04591
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.42060    2.41690   0.00370    0.15309
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67960    1.67710   0.00250    0.14907
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36600    0.36570   0.00030    0.08203
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25470    0.25460   0.00010    0.03928
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.15480   12.14750   0.00730    0.06009
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.32340    8.31840   0.00500    0.06011
日盛亞洲機會基金                                                    7.11000    7.15000  -0.04000   -0.55944
日盛首選基金                                                       17.86000   17.77000   0.09000    0.50647
日盛高科技基金                                                     18.84000   18.90000  -0.06000   -0.31746
日盛貨幣市場基金                                                   14.77050   14.77030   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     41.22000   41.22000   0.00000    0.00000
日盛精選五虎基金                                                   39.02000   39.08000  -0.06000   -0.15353
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48530   13.48520   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                                 32.94000   32.77000   0.17000    0.51877
台新MSCI中國基金                                                   20.60000   20.90000  -0.30000   -1.43541
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.40000   17.37000   0.03000    0.17271
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        23.50000   23.56000  -0.06000   -0.25467
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16210   14.16190   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.45820   10.40670   0.05150    0.49487
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53910   10.56040  -0.02130   -0.20170
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.07800   10.09680  -0.01880   -0.18620
台新中國通基金                                                     45.72000   45.36000   0.36000    0.79365
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.48120    0.48660  -0.00540   -1.10974
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.75400   14.91800  -0.16400   -1.09934
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33930    0.34390  -0.00460   -1.33760
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.42000   10.56000  -0.14000   -1.32576
台新主流基金                                                       24.83000   24.58000   0.25000    1.01709
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.52000   20.60000  -0.08000   -0.38835
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.67270    0.67530  -0.00260   -0.38501
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.29000   15.34000  -0.05000   -0.32595
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49970    0.50160  -0.00190   -0.37879
台新台灣中小基金                                                   35.95000   35.66000   0.29000    0.81324
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.07100   10.06440   0.00660    0.06558
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.37970    9.40610  -0.02640   -0.28067
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.50240   10.53200  -0.02960   -0.28105
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.49350   10.50040  -0.00690   -0.06571
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.32530   11.33270  -0.00740   -0.06530
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
台新印度基金                                                       16.26000   16.44000  -0.18000   -1.09489
台新亞美短期債券基金                                               10.91750   10.92690  -0.00940   -0.08603
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.56190    8.56000   0.00190    0.02220
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28470    0.28470   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.89810   11.89530   0.00280    0.02354
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.39000    0.39000   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09120   11.09110   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.13980   30.10840   0.03140    0.10429
台新智慧生活基金-美元                                              10.84750   10.88430  -0.03680   -0.33810
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.10000   11.14000  -0.04000   -0.35907
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.32370    8.34050  -0.01680   -0.20143
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.47360    8.48940  -0.01580   -0.18611
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.94860    8.96680  -0.01820   -0.20297
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.11740    9.13440  -0.01700   -0.18611
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.29350   10.38480  -0.09130   -0.87917
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33050    0.33350  -0.00300   -0.89955
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.67600    7.74410  -0.06810   -0.87938
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25950    0.26190  -0.00240   -0.91638
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.34000    5.40000  -0.06000   -1.11111
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.06000   21.10000  -0.04000   -0.18957
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.84200   10.88800  -0.04600   -0.42248
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.81000   15.89000  -0.08000   -0.50346
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.83060   11.82490   0.00570    0.04820
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.55420    9.54960   0.00460    0.04817
未來資產亞洲新富基金                                               20.53000   20.74000  -0.21000   -1.01254
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56670   12.56660   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                 12.73000   12.69000   0.04000    0.31521
未來資產新興市場債券基金A                                           8.71960    8.73300  -0.01340   -0.15344
未來資產新興市場債券基金B                                           6.62930    6.63950  -0.01020   -0.15363
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.10460   11.10380   0.00080    0.00720
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89580    9.93020  -0.03440   -0.34642
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.29420    9.28470   0.00950    0.10232
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.56470   10.55380   0.01090    0.10328
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.89010    7.91020  -0.02010   -0.25410
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.03010    9.05320  -0.02310   -0.25516
永豐中小基金                                                       55.39000   55.16000   0.23000    0.41697
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76960    1.76470   0.00490    0.27767
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34120    2.33470   0.00650    0.27841
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.05540    8.06140  -0.00600   -0.07443
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.34080   10.34850  -0.00770   -0.07441
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.90000    4.90000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.99000   22.09000  -0.10000   -0.45269
永豐主流品牌基金                                                   18.79000   18.83000  -0.04000   -0.21243
永豐永豐基金                                                       37.72000   37.58000   0.14000    0.37254
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.91220    9.92650  -0.01430   -0.14406
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.98080    9.99520  -0.01440   -0.14407
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.85980    9.87380  -0.01400   -0.14179
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.92950    9.94360  -0.01410   -0.14180
永豐亞洲民生消費基金                                               11.31000   11.36000  -0.05000   -0.44014
永豐南非幣2021保本基金                                             12.92290   12.94030  -0.01740   -0.13446
永豐高科技基金                                                     25.56000   25.43000   0.13000    0.51121
永豐貨幣市場基金                                                   13.88330   13.88310   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10460    2.09930   0.00530    0.25247
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.48880    2.48260   0.00620    0.24974
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.71640    7.72440  -0.00800   -0.10357
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.35850   10.36930  -0.01080   -0.10415
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.03040    7.04440  -0.01400   -0.19874
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.82800   10.84950  -0.02150   -0.19817
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.41000    7.47000  -0.06000   -0.80321
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.01000   17.14000  -0.13000   -0.75846
永豐臺灣加權ETF基金                                                57.22000   57.37000  -0.15000   -0.26146
永豐領航科技基金                                                   42.02000   41.78000   0.24000    0.57444
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.51000   11.58000  -0.07000   -0.60449
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.13000   11.19000  -0.06000   -0.53619
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.07000   10.14000  -0.07000   -0.69034
永豐趨勢平衡基金                                                   46.93000   46.93000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.57770   11.57670   0.00100    0.00864
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.48330    9.48460  -0.00130   -0.01371
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73640    9.73780  -0.00140   -0.01438
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.49380    9.48980   0.00400    0.04215
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.66650    9.66250   0.00400    0.04140
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49550    9.49600  -0.00050   -0.00527
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87820    9.87870  -0.00050   -0.00506
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.47090    9.46740   0.00350    0.03697
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.72350    9.71990   0.00360    0.03704
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.90000   10.99000  -0.09000   -0.81893
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.61000    9.73000  -0.12000   -1.23330
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.28000   10.41000  -0.13000   -1.24880
兆豐國際中小基金                                                   16.32000   16.23000   0.09000    0.55453
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.15000   14.25000  -0.10000   -0.70175
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.74000   18.94000  -0.20000   -1.05597
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.64000   18.84000  -0.20000   -1.06157
兆豐國際生命科學基金                                               16.91000   16.93000  -0.02000   -0.11813
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.40560   10.44620  -0.04060   -0.38866
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.65330   10.69630  -0.04300   -0.40201
兆豐國際全球基金                                                   32.60000   32.72000  -0.12000   -0.36675
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.27520   10.27470   0.00050    0.00487
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.02750   10.02040   0.00710    0.07086
兆豐國際國民基金                                                   22.83000   22.80000   0.03000    0.13158
兆豐國際第一基金                                                   13.45000   13.35000   0.10000    0.74906
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.97240    9.97140   0.00100    0.01003
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.91100    7.91020   0.00080    0.01011
兆豐國際萬全基金                                                   20.92000   20.78000   0.14000    0.67372
兆豐國際電子基金                                                   26.10000   26.06000   0.04000    0.15349
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.17000   23.22000  -0.05000   -0.21533
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.07000   16.07000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.72000   33.61000   0.11000    0.32728
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50300   12.50290   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.96000   11.93000   0.03000    0.25147
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.15150   11.15380  -0.00230   -0.02062
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.00510   12.01020  -0.00510   -0.04246
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.77100   10.77360  -0.00260   -0.02413
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.53790   11.54110  -0.00320   -0.02773
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15490    8.15660  -0.00170   -0.02084
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.50420    9.50780  -0.00360   -0.03786
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.04890    9.05110  -0.00220   -0.02431
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.97910    8.98160  -0.00250   -0.02783
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32400    9.32630  -0.00230   -0.02466
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
合庫全球新興市場基金                                                9.09000    9.21000  -0.12000   -1.30293
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
合庫貨幣市場基金                                                   10.13020   10.13010   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.39070    9.41490  -0.02420   -0.25704
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.65110    9.67540  -0.02430   -0.25115
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.94910    9.97450  -0.02540   -0.25465
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.36820   11.39780  -0.02960   -0.25970
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.49960   13.51590  -0.01630   -0.12060
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.73110    8.75370  -0.02260   -0.25818
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.39420    9.41790  -0.02370   -0.25165
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.82290    7.84290  -0.02000   -0.25501
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.70540    8.72800  -0.02260   -0.25894
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.07630   10.08560  -0.00930   -0.09221
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.98560   10.98320   0.00240    0.02185
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.96290    9.98210  -0.01920   -0.19234
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.77600    9.79320  -0.01720   -0.17563
安聯中國東協基金                                                   15.62000   15.76000  -0.14000   -0.88832
安聯中國策略基金                                                   13.72000   13.89000  -0.17000   -1.22390
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.80000   13.89000  -0.09000   -0.64795
安聯中華新思路基金-美元                                            12.92000   13.02000  -0.10000   -0.76805
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.07000   12.17000  -0.10000   -0.82169
安聯台灣大壩基金                                                   29.16000   28.97000   0.19000    0.65585
安聯台灣科技基金                                                   48.79000   48.32000   0.47000    0.97268
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49210   12.49200   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   32.29000   32.03000   0.26000    0.81174
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15370   10.15810  -0.00440   -0.04332
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.08580   15.09150  -0.00570   -0.03777
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.63690    9.66470  -0.02780   -0.28764
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.62000   11.67000  -0.05000   -0.42845
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.86000   11.91000  -0.05000   -0.41982
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.36730   12.37400  -0.00670   -0.05415
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16070   10.16640  -0.00570   -0.05607
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.26160   12.26790  -0.00630   -0.05135
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47960    9.54170  -0.06210   -0.65083
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.33530    9.38040  -0.04510   -0.48079
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.00730    9.05080  -0.04350   -0.48062
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.42000   11.45000  -0.03000   -0.26201
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.13000   11.16000  -0.03000   -0.26882
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.38000   10.43000  -0.05000   -0.47939
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.43000   11.46000  -0.03000   -0.26178
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.05850   12.06480  -0.00630   -0.05222
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.97610   10.98420  -0.00810   -0.07374
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.64220   10.64980  -0.00760   -0.07136
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.88720    8.95570  -0.06850   -0.76488
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.68260    8.73720  -0.05460   -0.62491
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.39330    8.44570  -0.05240   -0.62043
安聯全球人口趨勢基金                                               11.92000   12.00000  -0.08000   -0.66667
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        38.97000   38.80000   0.17000    0.43814
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.86000    8.93000  -0.07000   -0.78387
安聯全球計量平衡基金                                               13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.01570   12.01440   0.00130    0.01082
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.39710   10.41520  -0.01810   -0.17378
安聯全球新興市場基金                                               17.66000   17.78000  -0.12000   -0.67492
安聯全球農金趨勢基金                                                9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.50000   10.61000  -0.11000   -1.03676
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
安聯亞洲動態策略基金                                               23.28000   23.39000  -0.11000   -0.47029
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.06890   10.06540   0.00350    0.03477
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.82470    9.82130   0.00340    0.03462
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.59580   83.55750   0.03830    0.04584
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.43460   12.43010   0.00450    0.03620
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.57520   65.54400   0.03120    0.04760
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67290    9.66930   0.00360    0.03723
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58230    2.58200   0.00030    0.01162
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.50290   10.50500  -0.00210   -0.01999
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19650    2.19520   0.00130    0.05922
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.71580    8.71720  -0.00140   -0.01606
宏利台灣動力基金                                                   32.78000   32.61000   0.17000    0.52131
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.27710   10.30940  -0.03230   -0.31331
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.02990   10.05910  -0.02920   -0.29028
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.08780    8.11260  -0.02480   -0.30570
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              8.04360    8.06770  -0.02410   -0.29872
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
宏利全球債券組合基金                                               13.04840   13.05900  -0.01060   -0.08117
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77970    2.78270  -0.00300   -0.10781
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.70870   11.71980  -0.01110   -0.09471
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.68350    8.69180  -0.00830   -0.09549
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42630    2.42630   0.00000    0.00000
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.90310   10.91100  -0.00790   -0.07240
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.82740    3.84540  -0.01800   -0.46809
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.61810    0.62090  -0.00280   -0.45096
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.89000   17.97000  -0.08000   -0.44519
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.83190   11.83880  -0.00690   -0.05828
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.52800   10.53350  -0.00550   -0.05221
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.20030   10.20590  -0.00560   -0.05487
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.99370    8.99920  -0.00550   -0.06112
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.58400    8.58850  -0.00450   -0.05240
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.49350    8.49820  -0.00470   -0.05531
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.50080    8.50640  -0.00560   -0.06583
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72320    2.73430  -0.01110   -0.40595
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39520    0.39680  -0.00160   -0.40323
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.99320   12.04210  -0.04890   -0.40608
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90040    0.90390  -0.00350   -0.38721
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.29130    7.32080  -0.02950   -0.40296
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01720    2.02540  -0.00820   -0.40486
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29030    0.29140  -0.00110   -0.37749
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.93880    8.97520  -0.03640   -0.40556
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32660    0.32780  -0.00120   -0.36608
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64200   13.64190   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.66000    2.68000  -0.02000   -0.74627
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           12.07000   12.16000  -0.09000   -0.74013
宏利臺灣股息收益基金                                               28.52000   28.41000   0.11000    0.38719
宏利澳幣保本基金                                                   12.17690   12.16550   0.01140    0.09371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.91000   10.86000   0.05000    0.46041
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.70000   11.72000  -0.02000   -0.17065
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.32000   11.36000  -0.04000   -0.35211
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.98000   12.01000  -0.03000   -0.24979
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.30550   10.22770   0.07780    0.76068
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.56690    9.55860   0.00830    0.08683
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.95650    8.94730   0.00920    0.10282
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.65330   10.64230   0.01100    0.10336
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.00000   10.07000  -0.07000   -0.69513
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                               10.01000   10.10000  -0.09000   -0.89109
貝萊德新台幣基金                                                   12.93410   12.93400   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.03000   27.06000  -0.03000   -0.11086
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21970   11.22530  -0.00560   -0.04989
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84930    9.90410  -0.05480   -0.55331
保德信大中華基金-人民幣                                             9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
保德信大中華基金-美元                                               9.67000    9.78000  -0.11000   -1.12474
保德信大中華基金-新台幣                                            28.67000   29.00000  -0.33000   -1.13793
保德信中小型股基金                                                 47.01000   46.91000   0.10000    0.21317
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.08000    9.18000  -0.10000   -1.08932
保德信中國中小基金-美元                                             8.76000    8.92000  -0.16000   -1.79372
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.43000    8.57000  -0.14000   -1.63361
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.18390    9.24690  -0.06300   -0.68131
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.24790    9.30570  -0.05780   -0.62112
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.31490    9.37340  -0.05850   -0.62411
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.05620   10.11940  -0.06320   -0.62454
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.75000    8.90000  -0.15000   -1.68539
保德信中國品牌基金-美元                                             8.73000    8.87000  -0.14000   -1.57835
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.46000    9.62000  -0.16000   -1.66320
保德信台商全方位基金                                               36.30000   36.32000  -0.02000   -0.05507
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.65000   30.76000  -0.11000   -0.35761
保德信全球消費商機基金                                             18.65000   18.73000  -0.08000   -0.42712
保德信全球基礎建設基金                                             12.47000   12.53000  -0.06000   -0.47885
保德信全球資源基金                                                  8.19000    8.24000  -0.05000   -0.60680
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.60000   34.31000   0.29000    0.84523
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.80860    9.82310  -0.01450   -0.14761
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.62480   10.64050  -0.01570   -0.14755
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27250    9.28470  -0.01220   -0.13140
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.02940   10.04260  -0.01320   -0.13144
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19540    8.20380  -0.00840   -0.10239
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.80780   10.81880  -0.01100   -0.10167
保德信亞太基金                                                     21.76000   21.92000  -0.16000   -0.72993
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.49940    8.50100  -0.00160   -0.01882
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.26150   11.26350  -0.00200   -0.01776
保德信店頭市場基金                                                 33.85000   33.72000   0.13000    0.38553
保德信拉丁美洲基金                                                  6.39000    6.59000  -0.20000   -3.03490
保德信金平衡基金                                                   30.59000   30.64000  -0.05000   -0.16319
保德信金滿意基金                                                   44.18000   44.08000   0.10000    0.22686
保德信科技島基金                                                   27.10000   27.04000   0.06000    0.22189
保德信高成長基金                                                   96.48000   96.28000   0.20000    0.20773
保德信第一基金                                                     26.95000   27.00000  -0.05000   -0.18519
保德信貨幣市場基金                                                 15.76930   15.76910   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.70260   10.74480  -0.04220   -0.39275
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.83540   10.87630  -0.04090   -0.37605
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.93860   10.97640  -0.03780   -0.34438
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.36920   10.40330  -0.03410   -0.32778
保德信新世紀基金                                                   10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.98610    7.98540   0.00070    0.00877
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.79720   10.79620   0.00100    0.00926
保德信新興趨勢組合基金                                             11.02000   11.29000  -0.27000   -2.39150
保德信瑞騰基金                                                     15.54620   15.54610   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.56000   10.66000  -0.10000   -0.93809
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69310    9.71320  -0.02010   -0.20693
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.92080    9.94140  -0.02060   -0.20721
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63000    9.65180  -0.02180   -0.22586
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.74020    9.76290  -0.02270   -0.23251
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.82310    9.84430  -0.02120   -0.21535
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.80940    9.83080  -0.02140   -0.21768
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.65930    9.67620  -0.01690   -0.17466
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.66200    9.67890  -0.01690   -0.17461
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.94960    9.96880  -0.01920   -0.19260
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92750    9.95930  -0.03180   -0.31930
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98550   10.01710  -0.03160   -0.31546
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.80930    9.83610  -0.02680   -0.27247
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.80910    9.83590  -0.02680   -0.27247
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.52990    9.55940  -0.02950   -0.30860
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.37070    9.39770  -0.02700   -0.28730
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95710    1.95550   0.00160    0.08182
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66500    2.66280   0.00220    0.08262
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29510    0.29500   0.00010    0.03390
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43610    0.43600   0.00010    0.02294
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.43890    8.43690   0.00200    0.02371
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.70360   11.70020   0.00340    0.02906
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.49770    9.49460   0.00310    0.03265
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.62230   11.61830   0.00400    0.03443
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62130    8.62240  -0.00110   -0.01276
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.57300   10.57440  -0.00140   -0.01324
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.03710   10.05280  -0.01570   -0.15618
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.95960    9.97790  -0.01830   -0.18341
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.00700   10.03380  -0.02680   -0.26710
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.56450   10.59230  -0.02780   -0.26245
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.91350    9.94230  -0.02880   -0.28967
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71560    9.74470  -0.02910   -0.29862
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.02070   10.05060  -0.02990   -0.29749
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.69020    9.72090  -0.03070   -0.31581
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.87910    9.91080  -0.03170   -0.31985
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.35570   10.39940  -0.04370   -0.42022
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09730    6.12740  -0.03010   -0.49124
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.46680   10.51840  -0.05160   -0.49057
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64950   11.64940   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           20.18000   20.09000   0.09000    0.44798
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4604.76000 4583.13000  21.63000    0.47195
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.21260   10.27830  -0.06570   -0.63921
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.22190   11.29300  -0.07110   -0.62959
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.47100   10.53930  -0.06830   -0.64805
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.08480    9.14330  -0.05850   -0.63981
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.50760    9.56780  -0.06020   -0.62919
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.31870    9.37950  -0.06080   -0.64822
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.41230   10.47930  -0.06700   -0.63936
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.95890   11.02830  -0.06940   -0.62929
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.90130   10.97240  -0.07110   -0.64799
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.26000    6.30000  -0.04000   -0.63492
柏瑞巨人基金                                                       13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65470   13.65460   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.24000   16.32000  -0.08000   -0.49020
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.42540   13.45100  -0.02560   -0.19032
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.80420   11.82580  -0.02160   -0.18265
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.41020   12.43400  -0.02380   -0.19141
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.86280    8.87970  -0.01690   -0.19032
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.76540    6.77830  -0.01290   -0.19031
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74730    8.76330  -0.01600   -0.18258
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50910    8.51450  -0.00540   -0.06342
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.72700   10.74760  -0.02060   -0.19167
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.31400    8.32800  -0.01400   -0.16811
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.97930   12.00120  -0.02190   -0.18248
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.63070   11.65290  -0.02220   -0.19051
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.85190   11.85940  -0.00750   -0.06324
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.29710   11.31880  -0.02170   -0.19172
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.96550    8.98260  -0.01710   -0.19037
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77370    9.79160  -0.01790   -0.18281
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72600    9.73220  -0.00620   -0.06371
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54050    9.55880  -0.01830   -0.19145
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.39800    9.41380  -0.01580   -0.16784
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.31800   10.31840  -0.00040   -0.00388
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.18430   10.18330   0.00100    0.00982
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.06620   10.06640  -0.00020   -0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.14540   10.14440   0.00100    0.00986
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.07090   10.07140  -0.00050   -0.00496
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.87320    9.87220   0.00100    0.01013
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.82150    9.82180  -0.00030   -0.00305
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.90130    9.90040   0.00090    0.00909
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.29870   10.29920  -0.00050   -0.00485
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.18430   10.18320   0.00110    0.01080
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.06630   10.06650  -0.00020   -0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.14540   10.14450   0.00090    0.00887
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.07090   10.07140  -0.00050   -0.00496
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.87340    9.87240   0.00100    0.01013
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.82160    9.82180  -0.00020   -0.00204
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.90130    9.90040   0.00090    0.00909
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.68710   10.68750  -0.00040   -0.00374
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.87510   11.87200   0.00310    0.02611
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.28410   11.28450  -0.00040   -0.00354
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.07120    9.07160  -0.00040   -0.00441
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76920    9.76670   0.00250    0.02560
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.63410    9.63440  -0.00030   -0.00311
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.39920   10.39960  -0.00040   -0.00385
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.05720   11.05430   0.00290    0.02623
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.90170   10.90200  -0.00030   -0.00275
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.07140    9.07180  -0.00040   -0.00441
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76960    9.76710   0.00250    0.02560
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.63460    9.63490  -0.00030   -0.00311
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.20000   13.25000  -0.05000   -0.37736
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.11000   14.16000  -0.05000   -0.35311
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.70000    8.73000  -0.03000   -0.34364
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.48000   11.52000  -0.04000   -0.34722
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.61000   11.65000  -0.04000   -0.34335
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.84000   11.89000  -0.05000   -0.42052
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.11000   13.19000  -0.08000   -0.60652
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.24000   13.33000  -0.09000   -0.67517
柏瑞拉丁美洲基金                                                    8.81000    9.05000  -0.24000   -2.65193
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.43240   11.42330   0.00910    0.07966
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.49010    7.48420   0.00590    0.07883
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.31330   11.32590  -0.01260   -0.11125
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.98010   10.99150  -0.01140   -0.10372
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.11190   10.12350  -0.01160   -0.11458
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.29220    8.30150  -0.00930   -0.11203
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.33150    9.34120  -0.00970   -0.10384
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.35590    9.36670  -0.01080   -0.11530
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.56220   10.57320  -0.01100   -0.10404
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.93510    9.94620  -0.01110   -0.11160
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.09540   10.10700  -0.01160   -0.11477
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.66750    9.67750  -0.01000   -0.10333
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.95970    8.96970  -0.01000   -0.11149
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.90390    8.89510   0.00880    0.09893
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.37990    9.39070  -0.01080   -0.11501
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.51810   11.58110  -0.06300   -0.54399
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.00060   11.06060  -0.06000   -0.54247
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.44730   10.50490  -0.05760   -0.54832
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.86730    6.90490  -0.03760   -0.54454
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.59710    8.64400  -0.04690   -0.54257
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.18310    9.23370  -0.05060   -0.54799
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.90120    9.95540  -0.05420   -0.54443
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.46390   10.52160  -0.05770   -0.54840
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.30420    9.35500  -0.05080   -0.54303
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.75730    8.80530  -0.04800   -0.54513
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.37870    9.43040  -0.05170   -0.54823
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.22780   11.22940  -0.00160   -0.01425
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.80350   11.80280   0.00070    0.00593
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.82960   10.83130  -0.00170   -0.01570
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.18070    9.18200  -0.00130   -0.01416
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.71770    9.71720   0.00050    0.00515
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.71040    9.71190  -0.00150   -0.01544
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.12540   11.12480   0.00060    0.00539
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.01760   10.01910  -0.00150   -0.01497
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.31900   10.32060  -0.00160   -0.01550
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.54870    9.55010  -0.00140   -0.01466
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.33500    9.33640  -0.00140   -0.01500
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.93870    9.93820   0.00050    0.00503
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47100    9.47260  -0.00160   -0.01689
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.30000   18.35000  -0.05000   -0.27248
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.24000   17.28000  -0.04000   -0.23148
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.85380   12.87010  -0.01630   -0.12665
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.81130   10.85240  -0.04110   -0.37872
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.73440   11.76690  -0.03250   -0.27620
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.39530   12.42340  -0.02810   -0.22619
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.26060   11.30060  -0.04000   -0.35396
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.83400    9.87140  -0.03740   -0.37887
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.37090   10.39960  -0.02870   -0.27597
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.32020   10.34360  -0.02340   -0.22623
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.26660   10.30300  -0.03640   -0.35330
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.97450   10.01240  -0.03790   -0.37853
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.16640   10.19460  -0.02820   -0.27662
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.88510   11.91200  -0.02690   -0.22582
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.20740   10.24370  -0.03630   -0.35436
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.53000   14.46000   0.07000    0.48409
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        25.34000   25.58000  -0.24000   -0.93823
國泰大中華基金                                                     20.52000   20.50000   0.02000    0.09756
國泰小龍基金                                                       15.75000   15.75000   0.00000    0.00000
國泰中小成長基金                                                   44.22000   44.17000   0.05000    0.11320
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.17830    4.19860  -0.02030   -0.48349
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.69000   18.91000  -0.22000   -1.16341
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.70420    0.71260  -0.00840   -1.17878
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.66470    0.67250  -0.00780   -1.15985
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19830    2.18360   0.01470    0.67320
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.64260    9.64430  -0.00170   -0.01763
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.18660    8.18800  -0.00140   -0.01710
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31560    0.31570  -0.00010   -0.03168
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.51080   11.50980   0.00100    0.00869
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67210    1.68360  -0.01150   -0.68306
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.94560    9.98930  -0.04370   -0.43747
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32890    0.33040  -0.00150   -0.45400
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.37300    4.41230  -0.03930   -0.89069
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.55000   19.86000  -0.31000   -1.56093
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.63130    0.64140  -0.01010   -1.57468
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.25380    3.29220  -0.03840   -1.16639
國泰中港台基金台幣級別                                             14.55000   14.83000  -0.28000   -1.88806
國泰中港台基金美元級別                                              0.47550    0.48450  -0.00900   -1.85759
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.06000   28.07000  -0.01000   -0.03563
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.38000   12.35000   0.03000    0.24291
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       37.13000   37.26000  -0.13000   -0.34890
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.37550   10.37310   0.00240    0.02314
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.37560   10.37320   0.00240    0.02314
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.37600   10.37360   0.00240    0.02314
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33750    0.33750   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33750    0.33750   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33750    0.33750   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41240   12.41230   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       28.03000   28.02000   0.01000    0.03569
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.51020    2.50740   0.00280    0.11167
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.25000   11.31000  -0.06000   -0.53050
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36580    0.36800  -0.00220   -0.59783
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50620    0.50580   0.00040    0.07908
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.26000   13.30000  -0.04000   -0.30075
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45890    0.46050  -0.00160   -0.34745
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.94000    5.96000  -0.02000   -0.33557
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19060    0.19130  -0.00070   -0.36592
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41870    0.41970  -0.00100   -0.23827
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37860    0.37940  -0.00080   -0.21086
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44400    0.44500  -0.00100   -0.22472
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52130    0.51900   0.00230    0.44316
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.94000   21.08000  -0.14000   -0.66414
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.57000   22.58000  -0.01000   -0.04429
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.52900    2.52260   0.00640    0.25371
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.36040   11.41000  -0.04960   -0.43471
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.21610   10.26080  -0.04470   -0.43564
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36950    0.37110  -0.00160   -0.43115
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.33230    0.33380  -0.00150   -0.44937
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50800    0.50690   0.00110    0.21701
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.81000   11.86000  -0.05000   -0.42159
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39720    0.39900  -0.00180   -0.45113
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    19.16000   19.20000  -0.04000   -0.20833
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.62390    0.62520  -0.00130   -0.20793
國泰科技生化基金                                                   35.68000   35.56000   0.12000    0.33746
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.68000   27.85000  -0.17000   -0.61041
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.11000   13.04000   0.07000    0.53681
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.75020   39.68650   0.06370    0.16051
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.34070   19.39440  -0.05370   -0.27688
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.71980   19.62350   0.09630    0.49074
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.12150   40.18050  -0.05900   -0.14684
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.33080   41.39210  -0.06130   -0.14810
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.28460   43.31660  -0.03200   -0.07387
國泰紐幣2021保本基金                                               12.19810   12.17490   0.02320    0.19056
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.49410   12.46860   0.02550    0.20451
國泰紐幣保本基金                                                   12.44390   12.43350   0.01040    0.08364
國泰高科技基金                                                     13.23000   13.22000   0.01000    0.07564
國泰國泰基金台幣I級別                                              23.79000   23.75000   0.04000    0.16842
國泰國泰基金台幣級別                                               23.79000   23.75000   0.04000    0.16842
國泰富時中國A50基金                                                18.12000   18.13000  -0.01000   -0.05516
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33700    0.33720  -0.00020   -0.05931
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47320    0.47040   0.00280    0.59524
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.63000   11.68000  -0.05000   -0.42808
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37720    0.37860  -0.00140   -0.36978
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.52970    0.52830   0.00140    0.26500
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35300    0.35430  -0.00130   -0.36692
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49570    0.49430   0.00140    0.28323
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.47260   10.53130  -0.05870   -0.55739
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.51830    7.56040  -0.04210   -0.55685
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35410    0.35610  -0.00200   -0.56164
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25230    0.25370  -0.00140   -0.55183
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.23500    2.23200   0.00300    0.13441
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.95590   10.01020  -0.05430   -0.54245
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32320    0.32500  -0.00180   -0.55385
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.95280   40.02770  -0.07490   -0.18712
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.04000   19.14000  -0.10000   -0.52247
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.78000   11.89000  -0.11000   -0.92515
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38370    0.38730  -0.00360   -0.92951
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.23210    2.22410   0.00800    0.35970
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47090    1.46560   0.00530    0.36163
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33530    0.33640  -0.00110   -0.32699
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36120    0.36240  -0.00120   -0.33113
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22310    0.22390  -0.00080   -0.35730
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.28100   10.31650  -0.03550   -0.34411
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.64790    6.67090  -0.02300   -0.34478
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.53000   13.53000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.80000   37.80000   0.00000    0.00000
國泰價值卓越基金                                                   15.66000   15.69000  -0.03000   -0.19120
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.39410    0.39510  -0.00100   -0.25310
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.76640   38.85730  -0.09090   -0.23393
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.90000   21.93000  -0.03000   -0.13680
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.32000   19.60000  -0.28000   -1.42857
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  20.22000   20.29000  -0.07000   -0.34500
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08730   12.09070  -0.00340   -0.02812
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39670    0.39680  -0.00010   -0.02520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.66340    9.64510   0.01830    0.18973
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.31230    8.33090  -0.01860   -0.22327
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.75220   10.72060   0.03160    0.29476
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.34570    9.36670  -0.02100   -0.22420
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.19010   11.18950   0.00060    0.00536
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83070    9.84870  -0.01800   -0.18277
第一金大中華基金                                                   28.46000   28.40000   0.06000    0.21127
第一金小型精選基金                                                 39.56000   39.49000   0.07000    0.17726
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.01000   13.07000  -0.06000   -0.45907
第一金中國世紀基金-美元                                             8.15190    8.23670  -0.08480   -1.02954
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.15270    8.23750  -0.08480   -1.02944
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.55000    9.64000  -0.09000   -0.93361
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.54000    9.64000  -0.10000   -1.03734
第一金中概平衡基金                                                 26.92000   26.89000   0.03000    0.11157
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25250   15.25230   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.86600  177.86400   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.27320   10.24900   0.02420    0.23612
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.27320   10.24900   0.02420    0.23612
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.81950   14.84700  -0.02750   -0.18522
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.82010   14.84750  -0.02740   -0.18454
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.17000   14.20000  -0.03000   -0.21127
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.18000   14.20000  -0.02000   -0.14085
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.87580    9.89810  -0.02230   -0.22530
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.87920    9.90150  -0.02230   -0.22522
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.52110    9.54260  -0.02150   -0.22531
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.54610    9.56760  -0.02150   -0.22472
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.35360   10.37710  -0.02350   -0.22646
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.99210   10.01460  -0.02250   -0.22467
第一金全球大趨勢基金                                               24.21000   24.27000  -0.06000   -0.24722
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.35780    8.38140  -0.02360   -0.28158
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.94340    5.96020  -0.01680   -0.28187
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.47340    9.48950  -0.01610   -0.16966
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.47460    9.49060  -0.01600   -0.16859
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.83440    9.85100  -0.01660   -0.16851
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.83570    9.85230  -0.01660   -0.16849
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.64780    8.66620  -0.01840   -0.21232
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.22040   10.24210  -0.02170   -0.21187
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.71180    9.70560   0.00620    0.06388
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.71100    9.70480   0.00620    0.06389
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.99150    7.99390  -0.00240   -0.03002
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.86350    8.86670  -0.00320   -0.03609
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.86400    8.86720  -0.00320   -0.03609
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.21020   11.20300   0.00720    0.06427
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.21120   11.20400   0.00720    0.06426
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.02740   10.03040  -0.00300   -0.02991
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.82640   14.83180  -0.00540   -0.03641
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.62190   14.62560  -0.00370   -0.02530
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.64010   14.64380  -0.00370   -0.02527
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.74000   13.74000   0.00000    0.00000
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.77000   13.77000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                                 19.56000   19.52000   0.04000    0.20492
第一金亞洲新興市場基金                                             13.38000   13.45000  -0.07000   -0.52045
第一金店頭市場基金                                                 10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
第一金創新趨勢基金                                                 25.53000   25.41000   0.12000    0.47226
第一金電子基金                                                     35.68000   35.63000   0.05000    0.14033
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       21.00000   21.08000  -0.08000   -0.37951
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.71000   18.71000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.90000    8.99000  -0.09000   -1.00111
統一大中華中小基金(美元)                                            8.18000    8.28000  -0.10000   -1.20773
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.04000   12.19000  -0.15000   -1.23052
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
統一大東協高股息基金(新台幣)                                       10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
統一大滿貫基金-A類型                                               36.45000   36.26000   0.19000    0.52399
統一大滿貫基金-I類型                                               36.45000   36.26000   0.19000    0.52399
統一大龍印基金                                                     15.18000   15.32000  -0.14000   -0.91384
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.44000    9.58000  -0.14000   -1.46138
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.70000    8.84000  -0.14000   -1.58371
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.84000    9.99000  -0.15000   -1.50150
統一中小基金                                                       26.99000   26.85000   0.14000    0.52142
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.84790    9.81610   0.03180    0.32396
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.23100    9.23500  -0.00400   -0.04331
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.93750    8.94040  -0.00290   -0.03244
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.70040   11.66270   0.03770    0.32325
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.89490   10.89960  -0.00470   -0.04312
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.54350   10.54690  -0.00340   -0.03224
統一台灣動力基金                                                   18.51000   18.40000   0.11000    0.59783
統一全天候基金-A類型                                              114.66000  114.16000   0.50000    0.43798
統一全天候基金-I類型                                              114.69000  114.19000   0.50000    0.43787
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             9.00290    8.99210   0.01080    0.12011
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.74320    8.76460  -0.02140   -0.24416
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.70440    8.72470  -0.02030   -0.23267
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.31250    9.30130   0.01120    0.12041
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               9.04360    9.06590  -0.02230   -0.24598
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             9.00360    9.02460  -0.02100   -0.23270
統一全球債券組合基金                                               11.95340   11.95520  -0.00180   -0.01506
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.77000   16.78000  -0.01000   -0.05959
統一全球新科技基金(美元)                                           15.88000   15.91000  -0.03000   -0.18856
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.15000   15.18000  -0.03000   -0.19763
統一亞太基金                                                       26.28000   26.39000  -0.11000   -0.41682
統一亞洲大金磚基金                                                 12.81000   12.90000  -0.09000   -0.69767
統一奔騰基金                                                       63.32000   63.04000   0.28000    0.44416
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66080   16.66060   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
統一強漢基金(美元)                                                  9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
統一強漢基金(新台幣)                                               25.42000   25.44000  -0.02000   -0.07862
統一統信基金                                                       33.17000   33.10000   0.07000    0.21148
統一黑馬基金                                                       63.61000   63.29000   0.32000    0.50561
統一新亞洲科技能源基金                                             18.97000   19.07000  -0.10000   -0.52438
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.96730    7.97090  -0.00360   -0.04516
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.12100   10.12570  -0.00470   -0.04642
統一經建基金                                                       48.38000   48.22000   0.16000    0.33181
統一龍馬基金                                                       73.34000   73.10000   0.24000    0.32832
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.81000   22.78000   0.03000    0.13169
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              49.59000   49.64000  -0.05000   -0.10073
野村中國機會基金                                                   13.28000   13.39000  -0.11000   -0.82151
野村巴西基金                                                        4.91000    5.06000  -0.15000   -2.96443
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.17000   12.21000  -0.04000   -0.32760
野村台灣高股息基金                                                 24.42000   24.31000   0.11000    0.45249
野村台灣運籌基金                                                   37.63000   37.58000   0.05000    0.13305
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48850    9.49140  -0.00290   -0.03055
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.42210    9.42490  -0.00280   -0.02971
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.47060    9.47380  -0.00320   -0.03378
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69410    9.69710  -0.00300   -0.03094
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.57860    9.58150  -0.00290   -0.03027
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53730    9.54060  -0.00330   -0.03459
野村平衡基金                                                       19.78000   19.78000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.54000   13.60000  -0.06000   -0.44118
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
野村全球生技醫療基金                                               18.46000   18.40000   0.06000    0.32609
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99240    9.99160   0.00080    0.00801
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.99210    9.99330  -0.00120   -0.01201
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.98890    9.98940  -0.00050   -0.00501
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99240    9.99160   0.00080    0.00801
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.99210    9.99330  -0.00120   -0.01201
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.98890    9.98940  -0.00050   -0.00501
野村全球品牌基金                                                   28.79000   28.81000  -0.02000   -0.06942
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.43000   13.46000  -0.03000   -0.22288
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.08000   20.13000  -0.05000   -0.24839
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.63000   12.67000  -0.04000   -0.31571
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.04760   10.05260  -0.00500   -0.04974
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.48150   10.48450  -0.00300   -0.02861
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.38530   10.38820  -0.00290   -0.02792
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.60170    9.62610  -0.02440   -0.25348
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.35410    9.37610  -0.02200   -0.23464
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.93760    8.95790  -0.02030   -0.22662
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.29650   11.32520  -0.02870   -0.25342
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.78450   10.80980  -0.02530   -0.23405
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.36640   10.38990  -0.02350   -0.22618
野村成長基金                                                       29.94000   29.97000  -0.03000   -0.10010
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.95410    8.98630  -0.03220   -0.35832
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.95900    8.99020  -0.03120   -0.34704
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.11340    9.14390  -0.03050   -0.33356
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.43750    9.47140  -0.03390   -0.35792
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.34770    9.38030  -0.03260   -0.34754
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.51050    9.54240  -0.03190   -0.33430
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.70000   12.76000  -0.06000   -0.47022
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.43200    9.43000   0.00200    0.02121
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.49360    9.49070   0.00290    0.03056
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.59790    9.59400   0.00390    0.04065
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.97770    9.97610   0.00160    0.01604
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.95180    9.94880   0.00300    0.03015
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.06710   10.06300   0.00410    0.04074
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.58250    8.57710   0.00540    0.06296
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.16430    9.16050   0.00380    0.04148
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.03120    9.02640   0.00480    0.05318
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.07460   13.06650   0.00810    0.06199
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.10630   12.10120   0.00510    0.04214
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.86170    9.85640   0.00530    0.05377
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.99930   10.00300  -0.00370   -0.03699
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.23700   10.24360  -0.00660   -0.06443
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.89290    9.89730  -0.00440   -0.04446
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.43930    9.44300  -0.00370   -0.03918
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.26810   11.27260  -0.00450   -0.03992
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.22630   10.22570   0.00060    0.00587
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.28860   11.29100  -0.00240   -0.02126
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.78060   10.78150  -0.00090   -0.00835
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.55890   10.55900  -0.00010   -0.00095
野村泰國基金                                                       42.75000   42.81000  -0.06000   -0.14015
野村高科技基金                                                     11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.31290   10.32660  -0.01370   -0.13267
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.45770   10.47400  -0.01630   -0.15562
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.92740   10.89690   0.03050    0.27990
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.80530    9.81970  -0.01440   -0.14664
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.72050    9.73360  -0.01310   -0.13459
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.61490    9.63060  -0.01570   -0.16302
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.03170   12.05040  -0.01870   -0.15518
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.61780   13.56690   0.05090    0.37518
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.95540   10.97150  -0.01610   -0.14674
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.86750   10.88210  -0.01460   -0.13417
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.00680   11.02490  -0.01810   -0.16417
野村貨幣市場基金                                                   16.26830   16.26810   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.99000   16.04000  -0.05000   -0.31172
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.03960   10.04730  -0.00770   -0.07664
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.96620    9.97750  -0.01130   -0.11325
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96290    9.97190  -0.00900   -0.09025
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.85230    9.85370  -0.00140   -0.01421
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.81960    9.81650   0.00310    0.03158
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.81780    9.81460   0.00320    0.03260
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.85230    9.85370  -0.00140   -0.01421
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81960    9.81650   0.00310    0.03158
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.81780    9.81460   0.00320    0.03260
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.81420    9.86150  -0.04730   -0.47964
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.77350    9.81760  -0.04410   -0.44919
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.76020    9.80380  -0.04360   -0.44473
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.81420    9.86150  -0.04730   -0.47964
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.77350    9.81760  -0.04410   -0.44919
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.76020    9.80380  -0.04360   -0.44473
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.09380   10.10300  -0.00920   -0.09106
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.94140    7.94820  -0.00680   -0.08555
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.77180   11.78170  -0.00990   -0.08403
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.24000    7.24000   0.00000    0.00000
野村精選貨幣市場基金                                               12.07960   12.07950   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.52000   12.49000   0.03000    0.24019
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.37000   11.33000   0.04000    0.35305
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.98000    7.99000  -0.01000   -0.12516
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.31000   11.33000  -0.02000   -0.17652
野村積極成長基金                                                   12.64000   12.65000  -0.01000   -0.07905
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.68000   34.66000   0.02000    0.05770
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.34700   10.34700   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.64300    8.64470  -0.00170   -0.01967
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.97510    7.97460   0.00050    0.00627
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.90060    7.89990   0.00070    0.00886
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.73120   11.73360  -0.00240   -0.02045
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.57320   10.57260   0.00060    0.00568
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.50700   10.50600   0.00100    0.00952
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.78000   10.83000  -0.05000   -0.46168
野村環球基金-人民幣計價                                            16.48000   16.56000  -0.08000   -0.48309
野村環球基金-美元計價                                              12.86000   12.92000  -0.06000   -0.46440
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.93000   18.02000  -0.09000   -0.49945
野村鴻利基金                                                       22.84000   22.79000   0.05000    0.21939
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85980   16.85970   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.40000   20.35000   0.05000    0.24570
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.42000    9.53000  -0.11000   -1.15425
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.04000   14.13000  -0.09000   -0.63694
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.91000   14.93000  -0.02000   -0.13396
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.13090   10.14110  -0.01020   -0.10058
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.29260   13.30600  -0.01340   -0.10071
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.42880    9.44840  -0.01960   -0.20744
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.42150    9.44030  -0.01880   -0.19915
凱基台商天下基金                                                   13.31000   13.34000  -0.03000   -0.22489
凱基台灣精五門基金                                                 21.01000   20.94000   0.07000    0.33429
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.52000   10.57000  -0.05000   -0.47304
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.84210   10.89090  -0.04880   -0.44808
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.94000   13.93000   0.01000    0.07179
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.62670   12.67820  -0.05150   -0.40621
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.40000   12.45000  -0.05000   -0.40161
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54430   11.54410   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       27.47000   27.44000   0.03000    0.10933
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.30000   23.40000  -0.10000   -0.42735
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.65180   22.75280  -0.10100   -0.44390
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.60000   17.62000  -0.02000   -0.11351
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.86970   16.88960  -0.01990   -0.11782
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.66000    7.76000  -0.10000   -1.28866
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.13570   12.18100  -0.04530   -0.37189
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.16540   12.15570   0.00970    0.07980
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.43000   12.42000   0.01000    0.08052
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.60000   13.63000  -0.03000   -0.22010
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.36470   13.39810  -0.03340   -0.24929
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.18000   13.15000   0.03000    0.22814
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.83000   38.05000  -0.22000   -0.57819
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.05000   32.14000  -0.09000   -0.28002
富邦上証180基金                                                    27.52000   27.59000  -0.07000   -0.25372
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19300    0.19520  -0.00220   -1.12705
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.93000    6.00000  -0.07000   -1.16667
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.86000    7.82000   0.04000    0.51151
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   35.01000   35.34000  -0.33000   -0.93379
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.38610   11.40870  -0.02260   -0.19809
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.51300   10.54980  -0.03680   -0.34882
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.08410   10.16390  -0.07980   -0.78513
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.94880    9.96860  -0.01980   -0.19862
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.11220    9.14410  -0.03190   -0.34886
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.74760    8.81690  -0.06930   -0.78599
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.18200   20.18360  -0.00160   -0.00793
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.34880   11.34790   0.00090    0.00793
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.35180   10.41840  -0.06660   -0.63925
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.91530   12.89620   0.01910    0.14811
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89980    1.89780   0.00200    0.10539
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.41390    9.39990   0.01400    0.14894
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43290    1.43130   0.00160    0.11179
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77450   11.76580   0.00870    0.07394
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71460    1.71740  -0.00280   -0.16304
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.16600   10.15840   0.00760    0.07481
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49920    1.50170  -0.00250   -0.16648
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.60000   14.54000   0.06000    0.41265
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  23.25000   23.41000  -0.16000   -0.68347
富邦日本東証基金                                                   22.24000   22.31000  -0.07000   -0.31376
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.21000   44.89000   0.32000    0.71285
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    49.94000   49.80000   0.14000    0.28112
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.83000   54.17000  -0.34000   -0.62765
富邦台灣心基金                                                     23.34000   23.23000   0.11000    0.47353
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.37000   50.73000  -0.36000   -0.70964
富邦台灣科技指數基金                                               56.42000   57.43000  -1.01000   -1.75866
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.41930   41.44580  -0.02650   -0.06394
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.36750   41.41320  -0.04570   -0.11035
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29930    0.30020  -0.00090   -0.29980
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52260    2.50730   0.01530    0.61022
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33910    0.33950  -0.00040   -0.11782
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.53120   10.54900  -0.01780   -0.16874
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18820    2.17500   0.01320    0.60690
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32470    0.32520  -0.00050   -0.15375
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.07690    9.09230  -0.01540   -0.16937
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.51000   24.60000  -0.09000   -0.36585
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.56000   13.55000   0.01000    0.07380
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 34.43000   34.52000  -0.09000   -0.26072
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64150   15.64130   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.89750   39.92490  -0.02740   -0.06863
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.02360   40.00340   0.02020    0.05050
富邦長紅基金                                                       66.69000   66.48000   0.21000    0.31588
富邦科技基金                                                       25.47000   25.41000   0.06000    0.23613
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.44650   40.45860  -0.01210   -0.02991
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.33910   40.26600   0.07310    0.18154
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.41600   39.36910   0.04690    0.11913
富邦恒生國企ETF基金                                                20.43000   20.59000  -0.16000   -0.77708
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.99000   13.87000   0.12000    0.86518
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.15000   28.64000  -0.49000   -1.71089
富邦高成長基金                                                     25.45000   25.39000   0.06000    0.23631
富邦基金                                                           14.04000   14.01000   0.03000    0.21413
富邦基金I類型                                                      14.04000   14.01000   0.03000    0.21413
富邦深証100基金                                                     9.00000    9.06000  -0.06000   -0.66225
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.81000   20.85000  -0.04000   -0.19185
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41350    0.41350   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.35560   12.35990  -0.00430   -0.03479
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.55350    9.55680  -0.00330   -0.03453
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30660    0.30660   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.88880    8.89190  -0.00310   -0.03486
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.28410    9.31360  -0.02950   -0.31674
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.76310    9.79250  -0.02940   -0.30023
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.17100    9.20010  -0.02910   -0.31630
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.63420    9.66330  -0.02910   -0.30114
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      21.08000   20.93000   0.15000    0.71667
富邦精準基金                                                       48.18000   47.93000   0.25000    0.52159
富邦精銳中小基金                                                   12.10000   12.02000   0.08000    0.66556
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.42000   19.37000   0.05000    0.25813
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.63000   22.74000  -0.11000   -0.48373
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.34000    7.34000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.34000   16.34000   0.00000    0.00000
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.05000   20.07000  -0.02000   -0.09965
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.36870   10.33170   0.03700    0.35812
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.22560   10.27460  -0.04900   -0.47690
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.32890   10.37590  -0.04700   -0.45297
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.08650   10.05050   0.03600    0.35819
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.90250    9.95000  -0.04750   -0.47739
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.98460   10.03010  -0.04550   -0.45363
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富達台灣成長基金                                                   31.32000   31.34000  -0.02000   -0.06382
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.73030    8.72580   0.00450    0.05157
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.26850    9.26440   0.00410    0.04426
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.98300    8.97860   0.00440    0.04901
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.71850    9.71340   0.00510    0.05250
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.73170    9.72750   0.00420    0.04318
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.43390    9.42930   0.00460    0.04878
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.50840    9.50360   0.00480    0.05051
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.50330    8.49450   0.00880    0.10360
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.53970    9.52990   0.00980    0.10283
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.00960    8.99990   0.00970    0.10778
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.56250   10.55100   0.01150    0.10899
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.33710   10.32650   0.01060    0.10265
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.83650    9.82580   0.01070    0.10890
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.13650    9.12640   0.01010    0.11067
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.66790    9.65720   0.01070    0.11080
富達卓越領航全球組合基金                                           15.52000   15.62000  -0.10000   -0.64020
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.67830    8.66810   0.01020    0.11767
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.39030    9.37990   0.01040    0.11088
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.06500    9.05450   0.01050    0.11596
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.87810    9.86670   0.01140    0.11554
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.84720    9.83630   0.01090    0.11081
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.54220    9.53120   0.01100    0.11541
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.15790    9.14710   0.01080    0.11807
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.61440    9.60310   0.01130    0.11767
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.25000    9.32000  -0.07000   -0.75107
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.93000   10.07000  -0.14000   -1.39027
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.69000    8.81000  -0.12000   -1.36209
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.07000    8.12000  -0.05000   -0.61576
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.25000    9.37000  -0.12000   -1.28068
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.01000    9.12000  -0.11000   -1.20614
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.70130    9.65410   0.04720    0.48891
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.18690    9.17410   0.01280    0.13952
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.79030    8.77770   0.01260    0.14355
富蘭克林華美中華基金                                               12.63000   12.75000  -0.12000   -0.94118
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.40000   21.45000  -0.05000   -0.23310
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.62000   20.69000  -0.07000   -0.33833
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.18000   11.24000  -0.06000   -0.53381
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.81000   10.86000  -0.05000   -0.46041
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.89520    7.90680  -0.01160   -0.14671
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.02650    9.04010  -0.01360   -0.15044
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.70470    9.71950  -0.01480   -0.15227
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.24660    9.26020  -0.01360   -0.14687
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.16060   11.16910  -0.00850   -0.07610
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.81620    8.82300  -0.00680   -0.07707
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.24570    9.25270  -0.00700   -0.07565
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.34980   13.34920   0.00060    0.00449
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.35220   10.35170   0.00050    0.00483
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.19320   10.19590  -0.00270   -0.02648
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.72990    7.73200  -0.00210   -0.02716
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.20850    9.21100  -0.00250   -0.02714
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.77130   10.77350  -0.00220   -0.02042
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.62800    7.62950  -0.00150   -0.01966
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.10610    9.10800  -0.00190   -0.02086
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.48850   10.49070  -0.00220   -0.02097
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.77510    7.77680  -0.00170   -0.02186
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.16240    8.17580  -0.01340   -0.16390
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.17310    9.18880  -0.01570   -0.17086
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.94370    9.96070  -0.01700   -0.17067
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.55960   12.58030  -0.02070   -0.16454
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.53000    9.33000   0.20000    2.14362
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.23000   11.98000   0.25000    2.08681
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.75000    8.79000  -0.04000   -0.45506
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.43230   13.46800  -0.03570   -0.26507
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.94000    9.99000  -0.05000   -0.50050
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.85000    9.94000  -0.09000   -0.90543
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.04000   10.13000  -0.09000   -0.88845
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.65000    9.77000  -0.12000   -1.22825
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.84000    9.95000  -0.11000   -1.10553
富蘭克林華美第一富基金                                             41.22000   41.20000   0.02000    0.04854
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30440   10.30430   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                              10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.92000   14.90000   0.02000    0.13423
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.89000   13.96000  -0.07000   -0.50143
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.05000   16.13000  -0.08000   -0.49597
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.95830    7.95290   0.00540    0.06790
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.83440   10.88050  -0.04610   -0.42369
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47520    9.52840  -0.05320   -0.55833
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.86380   10.92470  -0.06090   -0.55745
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.78480    6.82490  -0.04010   -0.58755
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.94290    8.99630  -0.05340   -0.59358
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.01060   10.07050  -0.05990   -0.59481
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.38830   10.44960  -0.06130   -0.58663
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.47000   20.50000  -0.03000   -0.14634
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.63260   11.63180   0.00080    0.00688
復華人生目標基金                                                   39.28660   39.13250   0.15410    0.39379
復華大中華中小策略基金                                              9.08000    9.16000  -0.08000   -0.87336
復華中小精選基金                                                   76.92000   76.85000   0.07000    0.09109
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.78900   49.87240  -0.08340   -0.16723
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.13000    9.19000  -0.06000   -0.65288
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.11000    8.22000  -0.11000   -1.33820
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.51000   11.47000   0.04000    0.34874
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
復華台灣智能基金                                                   12.36000   12.36000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     31.87000   31.69000   0.18000    0.56800
復華全球大趨勢基金-美元                                            14.19000   14.22000  -0.03000   -0.21097
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          22.18000   22.22000  -0.04000   -0.18002
復華全球平衡基金-美元                                               9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.63000   20.61000   0.02000    0.09704
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.46000   17.40000   0.06000    0.34483
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.71000   16.65000   0.06000    0.36036
復華全球原物料基金                                                  9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.76000   13.79000  -0.03000   -0.21755
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47680   11.47490   0.00190    0.01656
復華全球債券基金                                                   13.46160   13.43540   0.02620    0.19501
復華全球債券組合基金                                               14.64000   14.64000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.97000   14.99000  -0.02000   -0.13342
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
復華有利貨幣市場基金                                               13.43730   13.43710   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   15.52000   15.38000   0.14000    0.91027
復華亞太神龍科技基金-美元                                          10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
復華東協世紀基金                                                   12.49000   12.53000  -0.04000   -0.31923
復華南非幣長期收益基金A                                            12.95000   13.05000  -0.10000   -0.76628
復華南非幣長期收益基金B                                             8.03000    8.09000  -0.06000   -0.74166
復華南非幣短期收益基金A                                            13.51000   13.53000  -0.02000   -0.14782
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
復華美國新星基金-美元                                              13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.55000   13.55000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                       20.86000   21.05000  -0.19000   -0.90261
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.76000    8.67000   0.09000    1.03806
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.11000   31.80000  -0.69000   -2.16981
復華神盾基金                                                       26.41410   26.32000   0.09410    0.35752
復華高成長基金                                                     69.81000   69.63000   0.18000    0.25851
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39820   14.39810   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           19.85000   19.84000   0.01000    0.05040
復華富時台灣高股息低波動基金                                       53.41000   53.04000   0.37000    0.69759
復華復華基金                                                       21.90000   21.85000   0.05000    0.22883
復華華人世紀基金                                                   16.79000   16.89000  -0.10000   -0.59207
復華傳家二號基金                                                   31.38320   31.31700   0.06620    0.21139
復華傳家基金                                                       25.10080   25.08950   0.01130    0.04504
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.90000   14.94000  -0.04000   -0.26774
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.37000   14.37000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
復華新興人民幣債券基金A                                            11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
復華新興人民幣債券基金B                                             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.50000   19.53000  -0.03000   -0.15361
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.49000    5.51000  -0.02000   -0.36298
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.23000   12.26000  -0.03000   -0.24470
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.24000   12.29000  -0.05000   -0.40683
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
復華滬深300 A股基金                                                20.46000   20.53000  -0.07000   -0.34096
復華數位經濟基金                                                   59.86000   60.05000  -0.19000   -0.31640
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               11.15000   11.21000  -0.06000   -0.53524
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.71050    9.72090  -0.01040   -0.10699
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.54220    9.55430  -0.01210   -0.12664
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.86410    9.87470  -0.01060   -0.10735
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.66380    9.67610  -0.01230   -0.12712
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.55220    9.55810  -0.00590   -0.06173
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.01170   10.01630  -0.00460   -0.04593
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.54690    9.55120  -0.00430   -0.04502
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.00670   10.00960  -0.00290   -0.02897
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.54610    9.55040  -0.00430   -0.04502
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.00960   10.01250  -0.00290   -0.02896
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.87030    9.85300   0.01730    0.17558
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.76100   10.57700   0.18400    1.73962
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.82760    9.86040  -0.03280   -0.33264
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.87040    9.85310   0.01730    0.17558
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.75910   10.57520   0.18390    1.73897
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.82760    9.86040  -0.03280   -0.33264
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.83080    9.86200  -0.03120   -0.31637
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.28780    9.27120   0.01660    0.17905
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.39610    8.42920  -0.03310   -0.39268
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.33400    8.36550  -0.03150   -0.37655
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.55330   11.53070   0.02260    0.19600
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.46650   10.50780  -0.04130   -0.39304
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.50770   10.54740  -0.03970   -0.37640
景順主流基金                                                       18.24000   18.26000  -0.02000   -0.10953
景順台灣科技基金                                                   31.96000   31.92000   0.04000    0.12531
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.22000   11.27000  -0.05000   -0.44366
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
景順全球科技基金                                                   23.22000   23.28000  -0.06000   -0.25773
景順全球康健基金                                                   19.54000   19.59000  -0.05000   -0.25523
景順貨幣市場基金                                                   15.93830   15.93810   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.56000   33.57000  -0.01000   -0.02979
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.12000   15.23000  -0.11000   -0.72226
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.07000   14.17000  -0.10000   -0.70572
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.16000   11.19000  -0.03000   -0.26810
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.38000   11.41000  -0.03000   -0.26293
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.51000   11.55000  -0.04000   -0.34632
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.29000   10.35000  -0.06000   -0.57971
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.51000   10.57000  -0.06000   -0.56764
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.68000   10.74000  -0.06000   -0.55866
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.69070    8.67560   0.01510    0.17405
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96760    7.99570  -0.02810   -0.35144
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.12880   11.10950   0.01930    0.17373
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.18140   10.21730  -0.03590   -0.35136
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.59000    7.66000  -0.07000   -0.91384
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.32000    7.40000  -0.08000   -1.08108
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.69000   10.81000  -0.12000   -1.11008
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.30490    9.32080  -0.01590   -0.17059
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.45410    9.46870  -0.01460   -0.15419
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.58790    9.60420  -0.01630   -0.16972
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.74400    9.75900  -0.01500   -0.15370
華南永昌永昌基金                                                   19.67000   19.51000   0.16000    0.82009
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.28370   14.29170  -0.00800   -0.05598
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.22000   10.29000  -0.07000   -0.68027
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
華南永昌全球精品基金                                               16.53000   16.61000  -0.08000   -0.48164
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.75000   11.78000  -0.03000   -0.25467
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.66000   11.69000  -0.03000   -0.25663
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             14.06000   14.10000  -0.04000   -0.28369
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.88000   13.92000  -0.04000   -0.28736
華南永昌物聯網精選基金                                             11.91000   11.81000   0.10000    0.84674
華南永昌策略報酬基金                                                9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20580   16.20560   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.58120   24.37910   0.20210    0.82899
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93810   11.93800   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19550   10.19080   0.00470    0.04612
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.06770   10.13020  -0.06250   -0.61697
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.84920    9.84470   0.00450    0.04571
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.69570    9.75590  -0.06020   -0.61706
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.01300   10.00820   0.00480    0.04796
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.83100    9.89180  -0.06080   -0.61465
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.76930    9.76460   0.00470    0.04813
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.58510    9.64430  -0.05920   -0.61383
華頓中小型基金                                                     27.81000   27.66000   0.15000    0.54230
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.69580   11.75060  -0.05480   -0.46636
華頓台灣基金                                                       29.34000   29.23000   0.11000    0.37633
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52050   11.52040   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               18.15000   18.10000   0.05000    0.27624
華頓全球高收益債券基金A                                            13.38360   13.40180  -0.01820   -0.13580
華頓全球高收益債券基金B                                             8.29630    8.30750  -0.01120   -0.13482
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.89000    5.89000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.61550    2.63700  -0.02150   -0.81532
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.71720   11.87920  -0.16200   -1.36373
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38150    0.38690  -0.00540   -1.39571
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.37500   11.40480  -0.02980   -0.26129
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.35660   10.37290  -0.01630   -0.15714
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.13080   10.21410  -0.08330   -0.81554
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.14500    9.22020  -0.07520   -0.81560
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.38220   10.46920  -0.08700   -0.83101
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.41090    9.49010  -0.07920   -0.83455
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.27000   11.35000  -0.08000   -0.70485
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.72000    9.84000  -0.12000   -1.21951
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.48000   10.61000  -0.13000   -1.22526
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49290    2.48660   0.00630    0.25336
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.05170    2.03960   0.01210    0.59325
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.73490   11.77000  -0.03510   -0.29822
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.52640    9.55500  -0.02860   -0.29932
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36300    0.36420  -0.00120   -0.32949
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30090    0.30190  -0.00100   -0.33124
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.40000    3.41000  -0.01000   -0.29326
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.21000   15.37000  -0.16000   -1.04099
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.06000   25.01000   0.05000    0.19992
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.72000   12.83000  -0.11000   -0.85737
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.48000    8.53000  -0.05000   -0.58617
匯豐安富基金                                                       26.10000   26.10000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                       42.86000   42.61000   0.25000    0.58672
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.28000   11.33000  -0.05000   -0.44131
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.41000   11.45000  -0.04000   -0.34934
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.06000   11.10000  -0.04000   -0.36036
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.08000   11.14000  -0.06000   -0.53860
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57970    2.56490   0.01480    0.57702
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35110    2.33600   0.01510    0.64640
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.52390   11.52160   0.00230    0.01996
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.89960    7.89720   0.00240    0.03039
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37700    0.37700   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33580    0.33580   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   13.86000   14.02000  -0.16000   -1.14123
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98110   14.98100   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.60000    4.67000  -0.07000   -1.49893
匯豐新鑽動力基金                                                   10.96000   11.05000  -0.09000   -0.81448
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.26090    5.33070  -0.06980   -1.30940
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.85770    8.92770  -0.07000   -0.78408
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.92000   53.80000   0.12000    0.22305
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.92000   53.80000   0.12000    0.22305
匯豐龍騰電子基金                                                   37.48000   37.47000   0.01000    0.02669
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.19100   12.21090  -0.01990   -0.16297
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新光大三通基金                                                     19.43000   19.30000   0.13000    0.67358
新光中國成長基金(人民幣)                                           10.02000   10.17000  -0.15000   -1.47493
新光中國成長基金(美元)                                             10.10000   10.27000  -0.17000   -1.65531
新光中國成長基金(新臺幣)                                           10.03000   10.20000  -0.17000   -1.66667
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.32380   10.37870  -0.05490   -0.52897
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.57140    9.61100  -0.03960   -0.41203
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.82480    9.87180  -0.04700   -0.47610
新光台灣富貴基金                                                   23.83000   23.77000   0.06000    0.25242
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.53000   12.50000   0.03000    0.24000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.16000   12.14000   0.02000    0.16474
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.04680   10.04060   0.00620    0.06175
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.77460    9.77490  -0.00030   -0.00307
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.67980    9.67380   0.00600    0.06202
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.40650    9.40680  -0.00030   -0.00319
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44490   15.44470   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
新光亞洲精選基金-美金                                              22.43000   22.54000  -0.11000   -0.48802
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.63000   22.76000  -0.13000   -0.57118
新光兩岸優勢基金                                                   11.64000   11.79000  -0.15000   -1.27226
新光店頭基金                                                       26.45000   26.39000   0.06000    0.22736
新光南非幣保本基金                                                 11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
新光特選內需收益ETF基金                                            20.94000   20.81000   0.13000    0.62470
新光創新科技基金                                                   15.50000   15.53000  -0.03000   -0.19317
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.81790    9.83300  -0.01510   -0.15356
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.07320   10.07040   0.00280    0.02780
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.71290    9.71450  -0.00160   -0.01647
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.29430    9.30870  -0.01440   -0.15469
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.54300    9.54040   0.00260    0.02725
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.19870    9.20020  -0.00150   -0.01630
新光澳幣八年期保本基金                                             10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.11060   10.11910  -0.00850   -0.08400
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.78730    9.79570  -0.00840   -0.08575
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.73260    9.73970  -0.00710   -0.07290
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99920   10.00650  -0.00730   -0.07295
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.95350    9.95980  -0.00630   -0.06325
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.68580    9.69200  -0.00620   -0.06397
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.66330    9.66990  -0.00660   -0.06825
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.93010    9.93690  -0.00680   -0.06843
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.73000    7.75000  -0.02000   -0.25806
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.82380    9.81710   0.00670    0.06825
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.39020    9.38380   0.00640    0.06820
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.73000    9.72240   0.00760    0.07817
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.35670    9.34930   0.00740    0.07915
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.43060    9.42380   0.00680    0.07216
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.86870    9.86160   0.00710    0.07200
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.79740   13.78650   0.01090    0.07906
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.47670    8.47000   0.00670    0.07910
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.87200   37.85740   0.01460    0.03857
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.71020   38.73410  -0.02390   -0.06170
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.72570   39.76100  -0.03530   -0.08878
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20000   11.19930   0.00070    0.00625
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.98610   10.00430  -0.01820   -0.18192
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.50330   12.59230  -0.08900   -0.70678
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.40290    9.48950  -0.08660   -0.91259
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.69000    9.78000  -0.09000   -0.92025
群益大印度基金-人民幣                                              14.47500   14.53370  -0.05870   -0.40389
群益大印度基金-美元                                                13.69710   13.78120  -0.08410   -0.61025
群益大印度基金-新臺幣                                              12.93000   13.01000  -0.08000   -0.61491
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.82810   12.87040  -0.04230   -0.32866
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.44690   12.51390  -0.06700   -0.53540
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.64000   11.70000  -0.06000   -0.51282
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.85760   11.89670  -0.03910   -0.32866
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.49890   10.55540  -0.05650   -0.53527
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.29450   10.32840  -0.03390   -0.32822
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.15120    9.20060  -0.04940   -0.53692
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.90280    9.93550  -0.03270   -0.32912
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.09800    9.14700  -0.04900   -0.53569
群益中小型股基金                                                   47.19000   47.42000  -0.23000   -0.48503
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.77840    9.80860  -0.03020   -0.30789
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.13400    9.18120  -0.04720   -0.51409
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.53080    8.57350  -0.04270   -0.49805
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.61470    8.64130  -0.02660   -0.30782
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.04650    8.08810  -0.04160   -0.51434
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.51580    7.55350  -0.03770   -0.49911
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.94960   10.94130   0.00830    0.07586
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.61680   10.61110   0.00570    0.05372
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.81660    9.82200  -0.00540   -0.05498
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.56920    8.63810  -0.06890   -0.79763
群益中國新機會基金N-美元                                            7.91690    7.99710  -0.08020   -1.00286
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.42000    8.51000  -0.09000   -1.05758
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.59960    7.66070  -0.06110   -0.79758
群益中國新機會基金-美元                                             8.46500    8.55080  -0.08580   -1.00341
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.04000    8.12000  -0.08000   -0.98522
群益平衡王基金                                                     19.39170   19.40130  -0.00960   -0.04948
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.35000    8.36000  -0.01000   -0.11962
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.03000    6.04000  -0.01000   -0.16556
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.23970   11.25130  -0.01160   -0.10310
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.79430   10.82790  -0.03360   -0.31031
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.07930   10.08980  -0.01050   -0.10407
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.67970    9.70990  -0.03020   -0.31102
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.14850   10.15720  -0.00870   -0.08565
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.94610    9.95490  -0.00880   -0.08840
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.49090    9.49910  -0.00820   -0.08632
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.40640    9.41470  -0.00830   -0.08816
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.20720   10.21600  -0.00880   -0.08614
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.25810   10.26710  -0.00900   -0.08766
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.65810    9.66640  -0.00830   -0.08586
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              10.06430   10.07320  -0.00890   -0.08835
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.09610   10.11200  -0.01590   -0.15724
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.31040    7.32190  -0.01150   -0.15706
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.17870   10.17730   0.00140    0.01376
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.08610   10.08540   0.00070    0.00694
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22760   10.22750   0.00010    0.00098
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.05990   10.05850   0.00140    0.01392
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.98540    9.98470   0.00070    0.00701
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.12540   10.12540   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.17870   10.17730   0.00140    0.01376
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.08610   10.08540   0.00070    0.00694
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22750   10.22750   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.06000   10.05860   0.00140    0.01392
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.98530    9.98460   0.00070    0.00701
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.12540   10.12540   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.42160   16.40540   0.01620    0.09875
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.13000   16.11000   0.02000    0.12415
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.61000   10.74000  -0.13000   -1.21043
群益印度中小基金N-美元                                             10.05750   10.10650  -0.04900   -0.48484
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
群益印度中小基金-人民幣                                            16.12040   16.16530  -0.04490   -0.27776
群益印度中小基金-美元                                              14.38500   14.45510  -0.07010   -0.48495
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.56000   16.64000  -0.08000   -0.48077
群益多利策略組合基金                                               11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.59000   13.60000  -0.01000   -0.07353
群益多重資產組合基金                                               15.65000   15.64000   0.01000    0.06394
群益安家基金                                                       26.10020   26.09270   0.00750    0.02874
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08570   16.08550   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.98000   24.90000   0.08000    0.32129
群益亞太中小基金                                                   12.22000   12.25000  -0.03000   -0.24490
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.52000   16.60000  -0.08000   -0.48193
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.72610    9.73190  -0.00580   -0.05960
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.46960    7.47410  -0.00450   -0.06021
群益店頭市場基金                                                  102.96000  102.54000   0.42000    0.40960
群益東方盛世基金                                                    9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
群益東協成長基金-人民幣                                            13.15340   13.18220  -0.02880   -0.21848
群益東協成長基金-美元                                              11.61630   11.66600  -0.04970   -0.42602
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.44000   11.48000  -0.04000   -0.34843
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.39810   11.42660  -0.02850   -0.24942
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.81960   10.84580  -0.02620   -0.24157
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.26640   10.29180  -0.02540   -0.24680
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.97720   10.00210  -0.02490   -0.24895
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.47400    9.49700  -0.02300   -0.24218
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.98740    9.00970  -0.02230   -0.24751
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.76380    9.78820  -0.02440   -0.24928
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.64260    9.66600  -0.02340   -0.24209
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                              10.04040   10.06520  -0.02480   -0.24639
群益長安基金                                                       29.04000   28.88000   0.16000    0.55402
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.33250   10.37370  -0.04120   -0.39716
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.63040   15.69250  -0.06210   -0.39573
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.03000   15.08000  -0.05000   -0.33156
群益真善美基金                                                     16.94710   16.93020   0.01690    0.09982
群益馬拉松基金                                                    125.26000  124.74000   0.52000    0.41687
群益深証中小板基金                                                 12.10000   12.22000  -0.12000   -0.98200
群益創新科技基金                                                   33.33000   33.11000   0.22000    0.66445
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.28500    9.35860  -0.07360   -0.78644
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.59770    8.68390  -0.08620   -0.99264
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.92000    9.01000  -0.09000   -0.99889
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.11130   10.19150  -0.08020   -0.78693
群益華夏盛世基金-美元                                               9.48030    9.57530  -0.09500   -0.99214
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.56000   15.72000  -0.16000   -1.01781
群益奧斯卡基金                                                     27.90000   27.76000   0.14000    0.50432
群益新興金鑽基金-美元                                              11.60200   11.70060  -0.09860   -0.84269
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.82000    8.90000  -0.08000   -0.89888
群益葛萊美基金                                                     24.38000   24.28000   0.10000    0.41186
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.60000   20.75000  -0.15000   -0.72289
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.36000   14.36000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.95380   11.94940   0.00440    0.03682
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.31850   11.33330  -0.01480   -0.13059
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.25420   11.26640  -0.01220   -0.10829
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.71340    8.71020   0.00320    0.03674
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.13790    9.14980  -0.01190   -0.13006
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.75370    8.76320  -0.00950   -0.10841
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.15170   10.16490  -0.01320   -0.12986
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       29.90000   29.86000   0.04000    0.13396
德信中國精選成長基金                                               10.88000   11.00000  -0.12000   -1.09091
德信台灣主流中小基金                                               19.62000   19.61000   0.01000    0.05099
德信新興股票組合基金                                               10.99000   11.03000  -0.04000   -0.36265
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93390   11.93370   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                       10.78150   10.78780  -0.00630   -0.05840
德信數位時代基金                                                   28.39000   28.37000   0.02000    0.07050
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66250   11.66230   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.14000   16.13000   0.01000    0.06200
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.40000   19.53000  -0.13000   -0.66564
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.48090   10.40240   0.07850    0.75463
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.98400   14.87470   0.10930    0.73480
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.14800    8.14360   0.00440    0.05403
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.03470   11.03060   0.00410    0.03717
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.34520   11.34100   0.00420    0.03703
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.06330   13.05640   0.00690    0.05285
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.55000   18.61000  -0.06000   -0.32241
摩根中小基金                                                       23.77000   23.68000   0.09000    0.38007
摩根中國A股基金                                                    13.06000   13.21000  -0.15000   -1.13550
摩根中國A股基金(美元)                                              10.30000   10.43000  -0.13000   -1.24640
摩根中國亮點基金                                                   13.07000   13.27000  -0.20000   -1.50716
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.98460   11.04380  -0.05920   -0.53605
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.18120   12.21320  -0.03200   -0.26201
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.33050    9.38060  -0.05010   -0.53408
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.32760   12.39420  -0.06660   -0.53735
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.15970   14.19690  -0.03720   -0.26203
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.74000   20.71000   0.03000    0.14486
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.74000   20.71000   0.03000    0.14486
摩根台灣增長基金                                                   52.60000   52.54000   0.06000    0.11420
摩根平衡基金                                                       28.89000   28.88000   0.01000    0.03463
摩根全球α基金                                                     19.72000   19.76000  -0.04000   -0.20243
摩根全球平衡基金                                                   15.09180   15.17280  -0.08100   -0.53385
摩根全球發現基金                                                   12.84000   12.95000  -0.11000   -0.84942
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.75520    9.76200  -0.00680   -0.06966
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.74460   10.73860   0.00600    0.05587
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.14620   10.15160  -0.00540   -0.05319
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.44370   11.45200  -0.00830   -0.07248
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.05100   10.05630  -0.00530   -0.05270
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.69430   10.72110  -0.02680   -0.24997
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.67840   13.71270  -0.03430   -0.25013
摩根亞洲基金                                                       57.58000   57.75000  -0.17000   -0.29437
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.46230    8.46430  -0.00200   -0.02363
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.86080    9.85510   0.00570    0.05784
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.72750    8.72850  -0.00100   -0.01146
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.26660   12.26930  -0.00270   -0.02201
摩根東方內需機會基金                                               18.24000   18.30000  -0.06000   -0.32787
摩根東方科技基金                                                   34.87000   34.75000   0.12000    0.34532
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.66000   11.71000  -0.05000   -0.42699
摩根金龍收成基金                                                   21.59000   21.85000  -0.26000   -1.18993
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07960   15.07950   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.80000   14.66000   0.14000    0.95498
摩根新金磚五國基金                                                 10.93000   11.19000  -0.26000   -2.32350
摩根新絲路基金                                                      9.75000    9.82000  -0.07000   -0.71283
摩根新興35基金                                                     13.12000   13.27000  -0.15000   -1.13037
摩根新興日本基金                                                   24.84000   24.76000   0.08000    0.32310
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.23950    7.28360  -0.04410   -0.60547
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.46910    9.51740  -0.04830   -0.50749
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.22350    9.27780  -0.05430   -0.58527
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.41930   10.48280  -0.06350   -0.60575
摩根新興科技基金                                                   57.30000   57.20000   0.10000    0.17483
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.34210    8.34340  -0.00130   -0.01558
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.57150   10.57320  -0.00170   -0.01608
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.46080    8.52500  -0.06420   -0.75308
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.20990    9.27650  -0.06660   -0.71794
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.66560    8.73170  -0.06610   -0.75701
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.70480    9.77840  -0.07360   -0.75268
摩根龍揚基金                                                       32.26000   32.65000  -0.39000   -1.19449
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.35000   10.40000  -0.05000   -0.48077
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.10000   11.14000  -0.04000   -0.35907
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.85000   10.90000  -0.05000   -0.45872
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.41000   11.46000  -0.05000   -0.43630
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31740    9.32440  -0.00700   -0.07507
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.24660   11.25500  -0.00840   -0.07463
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     25.36000   25.31000   0.05000    0.19755
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.79350   11.78990   0.00360    0.03053
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.04800   11.04410   0.00390    0.03531
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.02200   10.01790   0.00410    0.04093
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.24400   10.24100   0.00300    0.02929
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65490    9.65150   0.00340    0.03523
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.75260    8.74890   0.00370    0.04229
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.34430   10.39140  -0.04710   -0.45326
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.36230   10.40780  -0.04550   -0.43717
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.75670    9.78940  -0.03270   -0.33403
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.86590    9.89740  -0.03150   -0.31827
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.51570    9.54760  -0.03190   -0.33412
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.62180    9.65250  -0.03070   -0.31805
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.33560   11.36340  -0.02780   -0.24465
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.12700   11.15390  -0.02690   -0.24117
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.24910   10.27280  -0.02370   -0.23071
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.75220   10.77870  -0.02650   -0.24586
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.53810   10.56360  -0.02550   -0.24139
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.70940    9.73190  -0.02250   -0.23120
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.70400   23.66220   0.04180    0.17665
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.74100    9.78740  -0.04640   -0.47408
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.01730   10.06340  -0.04610   -0.45810
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.74100    9.78740  -0.04640   -0.47408
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.01730   10.06340  -0.04610   -0.45810
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16410   13.16400   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   12.85000   12.83000   0.02000    0.15588
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.06100   16.06790  -0.00690   -0.04294
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.71880   12.73510  -0.01630   -0.12799
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.30630   12.32690  -0.02060   -0.16711
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.81030   11.83000  -0.01970   -0.16653
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.80180   11.79990   0.00190    0.01610
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.07060   11.06850   0.00210    0.01897
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.53120   10.52960   0.00160    0.01520
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.63030    8.62860   0.00170    0.01970
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.74000   37.71000   0.03000    0.07955
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.51000   15.55000  -0.04000   -0.25723
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.53000   12.57000  -0.04000   -0.31822
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.24000   13.27000  -0.03000   -0.22607
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.40000   12.44000  -0.04000   -0.32154
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.95000    7.97000  -0.02000   -0.25094
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.10000   12.10000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.41000   15.43000  -0.02000   -0.12962
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.38000   15.39000  -0.01000   -0.06498
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.78000   20.86000  -0.08000   -0.38351
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.90000   18.97000  -0.07000   -0.36900
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.03000   13.08000  -0.05000   -0.38226
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.71000   15.77000  -0.06000   -0.38047
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.51000   16.57000  -0.06000   -0.36210
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.51000   15.57000  -0.06000   -0.38536
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.69000   15.74000  -0.05000   -0.31766
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          14.07000   14.12000  -0.05000   -0.35411
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            14.09000   14.14000  -0.05000   -0.35361
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.76000   14.82000  -0.06000   -0.40486
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.39000   18.41000  -0.02000   -0.10864
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.25000   17.27000  -0.02000   -0.11581
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.39000   13.41000  -0.02000   -0.14914
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.25000   14.26000  -0.01000   -0.07013
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.25000   13.27000  -0.02000   -0.15072
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.16000    8.17000  -0.01000   -0.12240
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.18000   13.19000  -0.01000   -0.07582
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
聯博貨幣市場基金                                                   14.99700   14.99690   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.37780   10.39760  -0.01980   -0.19043
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.66510   13.69060  -0.02550   -0.18626
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.50860    7.52290  -0.01430   -0.19009
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.99000   13.98000   0.01000    0.07153
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.04000   14.03000   0.01000    0.07128
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   23.57000   23.44000   0.13000    0.55461
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.65000   11.78000  -0.13000   -1.10357
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.23000   12.40000  -0.17000   -1.37097
瀚亞巴西基金                                                        4.14000    4.32000  -0.18000   -4.16667
瀚亞外銷基金                                                       44.87000   44.83000   0.04000    0.08923
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.64510   10.64370   0.00140    0.01315
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.32240   10.33910  -0.01670   -0.16152
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.22540   12.24600  -0.02060   -0.16822
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.15220   10.15430  -0.00210   -0.02068
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.51770    7.51610   0.00160    0.02129
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01190    8.02480  -0.01290   -0.16075
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10560    8.11930  -0.01370   -0.16873
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.16130    7.16280  -0.00150   -0.02094
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.86240    8.87740  -0.01500   -0.16897
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.24960    9.24780   0.00180    0.01946
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.36580    9.38100  -0.01520   -0.16203
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.23760    9.25330  -0.01570   -0.16967
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.89470    9.92010  -0.02540   -0.25605
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.90190    9.90330  -0.00140   -0.01414
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.86410    9.89110  -0.02700   -0.27297
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.89470    9.92010  -0.02540   -0.25605
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.70000   14.74000  -0.04000   -0.27137
瀚亞印度基金-美元                                                  13.94000   14.02000  -0.08000   -0.57061
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.80000   30.97000  -0.17000   -0.54892
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.20000   12.26000  -0.06000   -0.48940
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.11000   12.13000  -0.02000   -0.16488
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.91000   10.96000  -0.05000   -0.45620
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.34000   15.40000  -0.06000   -0.38961
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.87000   11.91000  -0.04000   -0.33585
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.95380   11.96720  -0.01340   -0.11197
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.85740   13.78810   0.06930    0.50261
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.96180   10.99960  -0.03780   -0.34365
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.72670   10.76280  -0.03610   -0.33541
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.89670   11.91840  -0.02170   -0.18207
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.25200    9.26310  -0.01110   -0.11983
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.15750   10.12020   0.03730    0.36857
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.13430    9.16580  -0.03150   -0.34367
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.92810    8.95820  -0.03010   -0.33601
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.31280    9.32950  -0.01670   -0.17900
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.63790   14.66600  -0.02810   -0.19160
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.94820   10.94260   0.00560    0.05118
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.82610   10.84870  -0.02260   -0.20832
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.74830   12.77270  -0.02440   -0.19103
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.85000   11.90000  -0.05000   -0.42017
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.58000   20.97000  -0.39000   -1.85980
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56360   13.56340   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.26000   28.33000  -0.07000   -0.24709
瀚亞高科技基金                                                     61.68000   61.48000   0.20000    0.32531
瀚亞理財通基金                                                     28.40000   28.41000  -0.01000   -0.03520
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.93000    8.98000  -0.05000   -0.55679
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.81000    8.87000  -0.06000   -0.67644
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.84000    8.86000  -0.02000   -0.22573
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.60000    8.64000  -0.04000   -0.46296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.71000    8.76000  -0.05000   -0.57078
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.84000    8.88000  -0.04000   -0.45045
瀚亞菁華基金                                                       24.62000   24.55000   0.07000    0.28513
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.92200   12.99360  -0.07160   -0.55104
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.11380    9.16430  -0.05050   -0.55105
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.51030   10.56080  -0.05050   -0.47818
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.17440   11.09880   0.07560    0.68115
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.38180   10.45440  -0.07260   -0.69444
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.76920    9.83600  -0.06680   -0.67914
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.00420   10.05660  -0.05240   -0.52105
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.38300    8.42350  -0.04050   -0.48080
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.56480    8.50690   0.05790    0.68062
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.90600    8.96830  -0.06230   -0.69467
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.26650    8.32300  -0.05650   -0.67884
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.91710    7.95860  -0.04150   -0.52145
瀚亞電通網基金                                                     15.89000   15.83000   0.06000    0.37903
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.67580   13.68090  -0.00510   -0.03728
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.45310   10.43460   0.01850    0.17729
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93230    9.93680  -0.00450   -0.04529
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.49100   11.49540  -0.00440   -0.03828
瀚亞歐洲基金                                                       11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
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