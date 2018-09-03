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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/08/31  107/08/30 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.53000    9.33000   0.20000    2.14362
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        12.23000   11.98000   0.25000    2.08681
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.76100   10.57700   0.18400    1.73962
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.75910   10.57520   0.18390    1.73897
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.76000    8.67000   0.09000    1.03806
台新主流基金                                                     24.83000   24.58000   0.25000    1.01709
安聯台灣科技基金                                                 48.79000   48.32000   0.47000    0.97268
摩根絕對日本基金                                                 14.80000   14.66000   0.14000    0.95498
復華亞太成長基金                                                 15.52000   15.38000   0.14000    0.91027
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.99000   13.87000   0.12000    0.86518
華南永昌物聯網精選基金                                           11.91000   11.81000   0.10000    0.84674
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    34.60000   34.31000   0.29000    0.84523
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.58120   24.37910   0.20210    0.82899
華南永昌永昌基金                                                 19.67000   19.51000   0.16000    0.82009
台新台灣中小基金                                                 35.95000   35.66000   0.29000    0.81324
安聯台灣智慧基金                                                 32.29000   32.03000   0.26000    0.81174
台新中國通基金                                                   45.72000   45.36000   0.36000    0.79365
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
元大台灣金融基金                                                 18.45000   18.31000   0.14000    0.76461
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.30550   10.22770   0.07780    0.76068
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.48090   10.40240   0.07850    0.75463
兆豐國際第一基金                                                 13.45000   13.35000   0.10000    0.74906
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.98400   14.87470   0.10930    0.73480
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    21.08000   20.93000   0.15000    0.71667
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  45.21000   44.89000   0.32000    0.71285
復華富時台灣高股息低波動基金                                     53.41000   53.04000   0.37000    0.69759
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.17440   11.09880   0.07560    0.68115
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.56480    8.50690   0.05790    0.68062
兆豐國際萬全基金                                                 20.92000   20.78000   0.14000    0.67372
新光大三通基金                                                   19.43000   19.30000   0.13000    0.67358
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