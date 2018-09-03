[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/08/31 107/08/30 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.53000 9.33000 0.20000 2.14362 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.23000 11.98000 0.25000 2.08681 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.76100 10.57700 0.18400 1.73962 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.75910 10.57520 0.18390 1.73897 復華恒生單日反向一倍基金 8.76000 8.67000 0.09000 1.03806 台新主流基金 24.83000 24.58000 0.25000 1.01709 安聯台灣科技基金 48.79000 48.32000 0.47000 0.97268 摩根絕對日本基金 14.80000 14.66000 0.14000 0.95498 復華亞太成長基金 15.52000 15.38000 0.14000 0.91027 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.99000 13.87000 0.12000 0.86518 華南永昌物聯網精選基金 11.91000 11.81000 0.10000 0.84674 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.60000 34.31000 0.29000 0.84523 華南永昌龍盈平衡基金 24.58120 24.37910 0.20210 0.82899 華南永昌永昌基金 19.67000 19.51000 0.16000 0.82009 台新台灣中小基金 35.95000 35.66000 0.29000 0.81324 安聯台灣智慧基金 32.29000 32.03000 0.26000 0.81174 台新中國通基金 45.72000 45.36000 0.36000 0.79365 保德信全球醫療生化基金-美元 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923 元大台灣金融基金 18.45000 18.31000 0.14000 0.76461 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.30550 10.22770 0.07780 0.76068 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.48090 10.40240 0.07850 0.75463 兆豐國際第一基金 13.45000 13.35000 0.10000 0.74906 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.98400 14.87470 0.10930 0.73480 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 21.08000 20.93000 0.15000 0.71667 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.21000 44.89000 0.32000 0.71285 復華富時台灣高股息低波動基金 53.41000 53.04000 0.37000 0.69759 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.17440 11.09880 0.07560 0.68115 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.56480 8.50690 0.05790 0.68062 兆豐國際萬全基金 20.92000 20.78000 0.14000 0.67372 新光大三通基金 19.43000 19.30000 0.13000 0.67358 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名鉅亨台北資料中心
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