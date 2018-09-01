英國人為何不再買房？8月房價創六年來最大跌幅

根據英國全英房屋抵押貸款協會 Nationwide 發布的數據顯示，8 月英國房價出現自 2012 年以來最大單月跌幅。

數據顯示，8 月英國平均房價為 21.47 萬英鎊，環比下降 0.5%，低於預期。而 8 月房價年增率上漲 2%，也不及 7 月的 2.5% 增速，英國房價增速進一步放緩。

英國建築協會首席經濟學家 Robert Gardner 表示，儘管 8 月房價漲幅有所放緩，但年增率增長仍在 2% 到 3% 之間，市場供求平衡幾乎沒有變化，他還補充稱：

「儘管經濟活動疲軟以及家庭預算的持續承壓可能會對今年的房價增長和市場活動形成一定拖累，但借貸成本仍然或將維持在低水平，總體而言，我們仍然預計在 2018 年，房價會上漲 1% 左右。」

而此前，房產仲介機構 Acadata 數據在 8 月 13 日公布的報告中也指出，英國全國房價年化增速降至 1.6%，創至少六年來新低，季節性調整後銷量降低 6%。

報告認為，英國樓市在經歷三十年繁榮和經濟增長放緩後走向疲軟，英國退歐帶來的不確定性和過去一年通膨增速跑贏薪資給樓市施壓。

法國興業銀行經濟學家 Albert Edwards 也認為，英國央行過去十年的貨幣寬鬆助長了貸款買房的需求，開放的移民政策也吸引了海外國民投資英國樓市。而今，英國定於明年正式退出歐盟，加之英國央行升息，製造房產泡沫的需求勢必枯竭。

此外，安永（EY）項目俱樂部經濟學家 Howard Archer 也曾表示，購房者目前保持謹慎態度，因為利率很快就會攀升，屆時將使得房屋貸款顯得更加沉重。

不過值得注意的是，根據房地產顧問諮詢公司 London Central Portfolio（LCP），7 月份，倫敦市中心房屋的平均價格飆升至將近 200 萬英鎊，比去年增加了 12.5%。但市中心黃金地段的年交易量降至 3831 宗，為金融危機以來的最低水平，較上年同期下降 8.3%，其中新建房屋的銷量更是暴跌逾四分之一。

華爾街見聞在主編精選文章《全球樓市觀察 | 倫敦換房指南：學區房還是二三線?》中提到，英國脫歐、英鎊表現疲軟以及當地人口增長放緩與人口外流的增加，構成了倫敦樓市到達增長拐點的基本面。但對於房東來說，倫敦樓市還是有利多消息：

皇家特許測量師學會 (RICS) 指出，英國新增租賃房產的供應連續兩年下降，而租客數量仍在穩定增長，由於租賃房源供應短缺，到 2030 年英國的租金或將上漲 15%。尤其要考慮到，HomeLet 的最新數據顯示，截止 7 月的過去一年英國平均房租上漲了 1.3%，倫敦的租金漲幅為 3.3%，平均為 1,615 英鎊 / 月。

『新聞來源／華爾街見聞』