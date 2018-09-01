美加Nafta談判無果！下周三繼續談 川普私下表態絕不妥協

周五是美國為美加貿易談判設定的截止日期，美國想對國會啟動「告知」（notify）程序，以便在 90 天內、國會中期選舉之前完成 Nafta 新協議的審核與簽署落地。

本周美加貿易談判無果，下周三繼續

美東下午 2 點 54 分左右，加拿大官員表示，美加貿易磋商已經結束，加拿大外長 Freeland 將在當地時間 16:30（北京時間 04:30）舉行新聞發布會。

美東下午 3 點半左右，據《華爾街日報》援引消息人士稱，美國與加拿大未就北美自由貿易協定（NAFTA）達成一致，川普預計會告知國會推進與墨西哥的雙邊協議並取代 Nafta，但他可能暗示，加拿大仍有希望加入新的貿易協議。

美東下午 3 點 40 分左右，據彭博社透露，美國和加拿大對 Nafta 的談判將於下周三（9 月 5 日）恢復，美國和加拿大在諸多核心議題上取得一些進展。

美東下午 3 點 48 分，美國貿易代表表示，美加貿易磋商是富有建設性的，雙方已經取得進展，並將繼續進行。川普將簽署美墨貿易協議，加拿大如果願意，可以加入這一協議，希望 90 天之內簽署。

消息傳出後，美股三大指數顯著走高，跌幅收窄或漲幅擴大。道指由跌超百點收窄至跌 35 點，標普 500 指數由跌 0.24% 收窄至幾乎平盤，納指由微漲擴大至漲 0.2%。

10 年期美債殖利率漲 0.4 個基點，刷新日高至 2.864%，美股盤前一度獲得 8 月 27 日以來低點 2.831%。美元對加元漲幅擴大，漲 0.7%，報 1.3074。加拿大主要股指 S&P/TSX Composite 跌 0.6%，保持兩周低位。

日內稍早，正在雙方談判的關鍵時刻，川普又暴露了「大嘴巴」的個性。分析指出，這將無助於美加兩國達成協議。

川普在美東周五下午 2 點 40 分左右確認了私下強硬表態的真實性，並對彭博社發布其「非公開談論 Nafta 的報導」給予譴責，認為彭博公然違反了相關規定。他還表示：「至少，加拿大人知道我在 Nafta 問題上的立場了。」

華爾街見聞發現，彭博社並沒有第一時間公開發表川普私下表態的內容，最早是《多倫多星報》透露出的，只是加拿大媒體從何處取得的資料不得而知，不排除彭博社外泄的可能性。

川普：美加貿易協議必須完全按美方條款來

據《多倫多星報》透露，美國總統川普本周對彭博社私下宣稱，不會就談判內容與加拿大妥協，「美加貿易協議必須完全按美方的條款來」。他又稱，不會公開申明自己的立場，「否則談判談不成會令加拿大感到羞辱」。

上述報導發布後不久，負責談判的加拿大外長 Chrystia Freeland 午休時段走出美國貿易代表辦公室。她對媒體表示，加拿大和美國的談判團隊正在辛苦工作，彼此都對對方的要求了如指掌，「但還沒有達成協議」。

她稱，加拿大人很擅長找到「雙贏的妥協」，並強調談判中要捍衛國家利益，「加拿大想要一個好的協議，而不是任何協議，我們只會簽署一個對加拿大有利的協議」。

這一言論也呼應了加拿大總理特魯多周四的表態，即「一個壞的協議還不如沒有協議」。但特魯多、加拿大外長、川普、美國內閣高官等本周也都反覆表示，對加拿大最終同意貿易協議抱有「極大信心」或表示樂觀。

隨後，白宮發言人 Lindsay Walters 在回答記者提問時稱，美國和加拿大的談判還在繼續，以期達成一個對兩國都有利的雙贏協議。華爾街見聞發現，這與川普的私下表態大相徑庭。

談判或拖至 9 月 川普：除了妥協，加拿大別無選擇

據彭博社援引知情人士稱，美國貿易代表萊特希澤還是計劃周五告知國會，川普總統打算簽署新的協議來「取代 Nafta」（即北美自由貿易協定）。目前的關注點是，告知國會的初步新協議中是否只提到墨西哥，還是會談到與加拿大談判的進展。

川普曾在周四接受彭博社採訪時表示，加拿大在某個時刻一定會與美國達成協議，可能是周五，也可能是一段時間內，「但最終他們別無選擇，我認為我們接近達成一個協議」。有分析認為，不排除今日萊特希澤告知國會一個不含加拿大簽名的初步協議，但與加拿大在 9 月完成最終談判。

華爾街見聞曾提到，本周加拿大外長 Freeland 提前結束訪歐行程，在美墨達成雙邊貿易協議的一天後、美東時間周二重新加入位於美國首都華盛頓的 Nafta 談判。從立法程序上來說，美國更希望加拿大參與到協議中，緩解美國國會的審批壓力。不少共和黨大佬也表示，若要協議投票通過，加拿大必須在協議中，因此，美國迫切希望加拿大在本周決定到底「跟不跟」。

農業、爭端解決機制和鋼鋁關稅是矛盾焦點

但截至周五美股午盤前，美加兩國一直以來的談判分歧仍未得到解決。

美國想要刪除 Nafta 協議第 19 章有關組建爭端解決專家小組的內容，以便按照本國法律開展反傾銷與反補貼調查，但加拿大強烈反對，並誓言要維護保護國內乳製品行業的「供應管理系統」。此外，加拿大能否因新協議達成而獲得美國的鋼鋁關稅豁免不得而知，墨西哥就沒有成功。

有加拿大官員透露，保留第 19 章的爭端解決國際機制內容「對加拿大很重要」；美國貿易代表辦公室也在稍早聲明稱，「加拿大還沒有對農業問題作出妥協」。

彭博社分析稱，要想實現談判突破，就需要雙方都妥協。例如，美國可以軟化對取消爭端解決機制的要求，加拿大也可以部分妥協並開放乳製品市場。——如果川普私下堅決表態為真，上述突破似乎無法短期內實現。

另據英國《金融時報》，周一川普宣布與墨西哥達成雙邊協議時表示，如果加拿大願意「公平談判」，美國會允許這麼做。他也威脅稱：

「坦白說，我們最簡單的方式就是對加拿大汽車徵收關稅，這是大量的錢，也是非常簡單的談判。談判可能一天就結束，不同意第二天我就加關稅。」

道指跌超百點，下跌逾 0.3%，刷新日低至 25886 點附近，標普 500 指數當前跌 0.27%，納指微漲 0.04%。加拿大股指跌 0.48%，刷新兩周低點至 16293.44 點。

『新聞來源／華爾街見聞』