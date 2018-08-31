新品出貨＋原物料回穩 益張下半年毛利率回神 獲利展望樂觀

商用置物設備廠益張 (8342) 今日舉行法說會，總經理邱明鶴表示，第三季在原物料及匯率都相對友善，再加上自動化效益提升及高毛利的複合材質出貨成長，獲利動能將逐步轉強，且以 7 月自結毛利率而言，第三季在原物料及匯率回穩下，毛利率有望重新站回 20%。益張第二季受到一次性 350 萬元的參展費用，影響營益率表現，但在匯兌利益加持下，推升第二季稅後淨利達 3606 萬元，毛利率 14.69%，營益率 2.49%，EPS 1.06 元；上半年稅後淨利 4112 萬元，毛利率 14.75%，營益率 4.17%，EPS 1.20 元。



而展望下半年，益張指出，下半年進入出貨旺季，在日本客戶方面，打入辦公設備、辦公傢俱、商店設計及醫療餐飲等系列產品銷售，超市配件則將於下半年陸續出貨；美國客戶方面，目前正進行 OEM 品牌商品的開模重新打樣，預計第四季陸續上架；而在英國客戶部分，物流推車、置物設備目前也已進入量產出貨，將成為下半年營運新動能。