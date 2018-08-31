台達電協助桃園打造智慧城市 LED路燈年節省電費近1,800萬元

台達電 (2308)2010 年迄今已在全球安裝超過 60 萬盞 LED 路燈，今(31) 日應桃園市政府邀約參與「桃園市智慧路燈論壇」，分享國內外建設智慧城市基礎建設經驗表示，已為桃園換裝近 1.3 萬盞 LED 路燈，較傳統水銀燈燈具可節能超過 70%，年節省電費近新台幣 1,800 萬元。照明事業部處長林昆閱表示，近十年台達電陸續為各縣市安裝高效 LED 路燈，除了提供優質照明，更享有節能效益，尤其智控型的 LED 路燈具備極高的擴充性，未來可依需求增設電動車充電器、環境監測器、視訊監控、資訊看板等等功能，透過 IoT 物聯網，能高效率串連、收集資訊並提供多元服務，將會是智慧城市發展中最重要的基礎建設之一。



台達已為桃園換裝近 1.3 萬盞 LED 路燈，其中有約 6,500 盞為智控型，透過台達 LED 智慧路燈管理平台的遠端監控、維運管理和燈光控制等功能，較傳統水銀燈燈具可節能超過 70%，年節省電費近新台幣 1,800 萬元。此外，於雅加達的裝設的 2 萬盞 LED 智慧路燈也搭配智慧路燈管理平台，預計每年較原先使用的傳統高壓鈉燈可以節電至少 48%。



除了智慧照明外，台達研發的樓宇自動化、電動車充電、儲能、再生能源等諸多創新技術，亦是協助打造智慧城市的關鍵基礎，特別在樓宇自動化領域，台達透過策略性併購，全面強化軟實力，從設備到資訊分析管理，智能化跨平台整合與控制，實現高效樓宇管理，串聯其他能源基礎設施解決方案，更能協助智慧城市的整體規劃與轉型。