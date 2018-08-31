信利國際(00732-HK)中期轉盈569.3萬港元

信利國際(00732-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團實現收益約90.65億港元，同比減少16.3%；公司擁有人應佔本期間溢利569.3萬港元，上年同期虧損2.27億港元；每股基本盈利0.18港仙，不派息。

收益減少主要由於2018年上半年的中華人民共和國智能手機出貨量相比2017年同期有所下跌。

溢利569.3萬港元主要由於以下各項的淨影響：去年上半年就特定客戶的呆壞賬作出的一次性全額撥備(扣除保險賠償)約4.14億港元，而本期間併無再次發生類似事件；於2017年上半年收取政府津貼約8000萬港元，惟於本期間併無再次收取；及本期間分銷及銷售費用增加5130萬港元。

集團於本期間的毛利約為9.458億港元，毛利率則約為10.4%，較去年同期高約2.0%。毛利率增加主要由於集團配合其主要智能手機客戶，於2017年第二季度為部分傳統16：9智能手機產品的銷售訂單提供若幹折扣優惠，以加快集團有關原材料的使用，惟本期間併無向客戶提供有關折扣優惠。

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