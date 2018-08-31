中國華融（02799）中期業績大跳水，能否絕地反彈？

在發佈業績盈警的半個月後，8月30日收盤後，中國華融（02799）發佈了2018年上半年業績報，業績下滑如市場預期。其實，從目前股價表現來看，其對應的2.7倍TTM（動態市盈率），0.46倍PB（市淨率）已處於行業較低水準，已低於中國信達（01359）的0.51倍PB和長城今年引戰定價時基於2017年淨資產1.2倍PB的估值。

此外，從其歷史股價表現來看，該水準也遠遠脫離其估值中樞5.8倍PE，處於歷史最低水準。

（數據來源：wind資訊）

由此可判斷，目前不到0.5倍PB的中國華融，其股價已經比較充分地反映了上半年突發事件的衝擊和市場的預期。

對於市場比較關注的最新半年報業績表現，不管是從整個行業來看，通過與同業公司的橫向對比，還是到公司的經營結構、以及戰略創新方面，中國華融在經歷賴小民事件的“陣痛”之後，也不乏業績亮點。

財報數據顯示，今年上半年，華融不良資產經營業務收入總額為346.79億，同比略有下降，但是在總收入占比中由去年的58%提升至62%，稅前利潤為56.21億元，收入、利潤占比有所提升。此外，金融服務業務錄得總收入153.15億，總額同比上升的情況下，占比由去年同期的24.1%上升至27.1%。

由此可推測，中國華融在突發事件之後，並未回避問題與困難，相應的，該公司專注轉型調整的方向更加明確，即聚焦主業。

眾所周知，不良資產經營是中國華融所有產品業務體系的基礎，亦是重要收入和利潤來源，其不良資產經營業務的淨資產占比一直高於中國信達（01359），重組類資產華融也大幅領先於信達，近年來華融在處置類的收購也在加快，而信達營收很大一塊為保費收入，且2018年該部分業績表現並不樂觀。

此外，期內新管理層更注重風險管理，如上半年資本充足率達到了13.83%同比上升0.77%，高於監管要求的12.5%的紅線，而杠杆率同比下降了0.8x，維持在10.0x的水準。戰略上與母公司集團更趨一致，更多開展不良資產業務，業務管理也與集團保持高度統一。此外，旗下華融湘江銀行、華融租賃、華融消費金融等子公司淨利潤亦保持同比增長。

除了業績亮點，值得一提的是，華融在如此短時間內成功實現平穩過渡，這也體現了公司發展到現在這個規模，其必定有一套完整的管理機制以及企業文化在有效運轉。當然，這也源於銀保監會，駐會紀檢組，大股東財政部以及相關部門的保駕護航。

展望未來，中國華融將以更加穩健、審慎的態度開展業務，在維持和延續了原有的市場和客戶基礎之上，持續保持資產規模、營業收入平穩增長。

此外，這也是經歷重大創傷後，仍有眾多投資者堅定擁護中國華融，並認為中國華融是中國最牛的金融機構之一的重要原因。如業內人士此前如此形容華融，“如果華融做不了的業務，你找其他三家也做不了；如果一筆融資華融3個月搞不定，其他三家更搞不定”。

眾所周知，近年來，金融監管趨嚴，“去杠杆”持續推進，導致企業融資管道不斷收緊，再融資壓力攀升，企業違約事件也屢屢顯現。隨著債務人不能按期、按量還款的風險上升，銀行為控制不良率，急需對這類資產進行處置，因此不良資產管理業務需求亦日益旺盛。

因此，中國華融作為四大金融資產管理公司之一，是國家設立的專業從事不良資產業務的金融機構，不良資產業務既是中國華融的牌照業務，也是公司的主營業務之一。

經過18年深耕不良資產經營，如今的中國華融不管是在經營模式還是在規模上都具備眾多優勢，如其通過收購處置、收購重組、問題企業重組、債轉股等多元化形式，構建了獨特的不良資產主業經營模式。此外，華融擁有不良資產主業和牌照協同優勢，金融服務產品和手段豐富，並培養了一支經驗豐富、專業高效的高素質人才隊伍，這些都是其在金融業防風險、結構性去杠杆和銀行加大不良貸款處置力度的市場機遇期，能保持優勢的核心競爭力。

巴菲特有句名言，即潮水退去，才會知道誰在裸泳。當短期過於悲觀的市場因素退去之後，投資者能更加清楚得看到公司的真實投資價值，就中國華融而言，危機之後，公司的透明度變得更高，其轉型調整的方向就愈加明確，未來估值修復之路也就越為明朗。

截止8月30日收盤，中國華融報1.83港元，已較年初的高點3.931港元回調逾50%。如果將賴小民事件的影響，給中國華融帶來的傷害歸為一次性損益，投資者的關注點還是得回歸到其主營業務，畢竟其較高的主營業務利潤率、以及權益類資金水準，仍是投資者持有該股的重要砝碼。

總之，結合中國華融的牌照價值、股東背景以及行業前景進行綜合考量，此時不失為抄底中國華融的良機。

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