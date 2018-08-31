COF板需求大增 H2業績可望月月走高 易華電股價創掛牌後新高

智慧型手機採用載邊框趨勢確立，驅動晶片端得全面採用 COF 封裝方式，連帶對 COF 基板需求大增，受惠者首推易華電 (6552) 與頎邦 (6147) 旗下欣寶，而易華電更因訂單大舉湧入，下半年業績有望月月走高，激勵今日股價走強，創下掛牌後新高，以 85.9 元作收。易華電目前擁有 Sub 減成法 (Subtractive)、Semi 半加成法(Semi-additive)，以及雙面法技術(2 Metal COF) 技術，今年上半年稅後獲利 4913 萬元，每股淨利 0.49 元，累計今年前 7 月合併營收 8.87 億元，年增 21.43%。



展望後續，法人圈預期，易華電單月營收逐月走高到今年底無虞，第三季營收與獲利均可優於第二季，到了第四季還會更好，到了明年，COF 板產業甚至可能出現供給缺口，屆時，易華電受惠程度更可觀，獲利有望出現跳躍式成長。