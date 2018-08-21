COF板供給緊張 華為、聯詠、奇景等下大單 易華電H2接單全滿

華為等安卓陣營廠商近期開始釋出 COF 基板採購訂單，易華電 (6552) 大單在手，法人圈估算，易華電第三季營收季增率有望上看 25% 到 30%；此外，因全球 COF 板產能有限，易華電不單下半年接單全滿，月營收將會一路走高到年底，下半年業績與獲利更有望呈現跳躍式成長。智慧型手機採用全螢幕及窄邊框面板已成主流趨勢，搭載的面板驅動 IC 封裝製程要改為 COF 薄膜覆晶封裝，包括華為等大陸一線手機廠均已經陸續導入，致使 COF 板需求大增。



但供給端部分，受限於整體產能有限，目前台灣與大陸業者中，僅有頎邦與易華電能供應，但頎邦產能已經確定全數供應蘋果所需，為此，非頻陣營得全數對易華電採購。業界傳出，因 COF 板供給日益吃緊，包括華為等大廠都已經親赴易華電廠區鎖住產能，要確認長期供應無虞，其他如奇景、聯詠、敦泰、新思等驅動晶片設計業者也紛紛擴大對易華電下單。



也因此，易華電目前已經確定接單滿到今年底，法人圈更預期，易華電下半年單月營收會一路走高到年底，並會刷新單月營收的最佳紀錄。易華電第二季合併營收達 3.79 億元，季增 6.5%，較去年同期成長 20.3%，毛利率達 14.4%，季增 3.1 個百分點，營業利益季增逾 1.4 倍約達 0.20 億元，單季稅後淨利季增 32.0% 達 0.28 億元，較去年同期大增近 5 倍，每股淨利 0.28 元。