COF基板供應漸吃緊 量價齊揚下 易華電最受益

今年問世的智慧型手機多是全螢幕，內建的驅動晶片封裝則得採用薄膜覆晶封裝（COF）基板，而近期手機廠開始啟動零組件拉貨潮，已經導致 COF 基板的供應傳出告急壓力，第三季 COF 基板報價也有調漲，幅度在一成內，受惠概念股，首推易華電 (6552)。去年下半年智慧型手機搭載全螢幕面板的市場占比不到二成，今年在蘋果、三星、華為、OPPO、Vivo、小米等大廠力推下，今年上市的智慧型手機採用全螢幕的比例將達到八成以上，在手機品牌廠開始為下半年新機啟動零組件拉貨潮後，近期包括聯詠 (3034)、奇景、敦泰 (3545)、新思國際（Synaptics）等業者，已擴大釋出 COF 基板採購訂單。



考量 COF 基板供應量甚為有限，台系供應商以易華電與頎邦 (6147) 為主，頎邦產能將全數供應蘋果使用，非蘋陣營則得仰賴易華電，目前兩業者下半年接單全滿，第三季可望順勢調漲 COF 基板報價，幅度約一成內，隨需求快速轉旺，量價齊揚，兩業者下半年營運績效甚為可期。