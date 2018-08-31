中創環球(01678-HK)上半年少虧30.21%至2883.1萬元

中創環球(01678-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收益為人民幣6096.1萬元(單位下同)，同比增長128.18%，公司持有人應佔期内虧損及全面總虧損為2883.1萬元，同比減少30.21%，每股基本虧損0.01元，不派息。

應佔虧損減少，原因為電壁爐及家居裝飾產品的銷售額因市場需求上升而增加;及應佔一間聯營公司的虧損為零，此乃由於該聯營公司於2018年3月出售。

該集團的產品分為兩大類，即電壁爐及家居裝飾產品。截至2018年6月30日止6個月，兩大類產品貢獻的收益分别佔56.6%及43.4%，而去年同期佔比分别為67.9%及 32.1%。

截至2018年6月30日止6個月，海外市場為集團收益的重要來源，貢獻收益3580萬元(2017年：2250萬元)，佔總收益58.7%(2017年：84.1%);歐洲佔產品銷售額的最大比重，貢獻銷售額2780萬元(2017年：1850萬元)，佔總銷售額45.6%(2017年：69.2%);中國國内市場產生收益2520萬元(2017年：420萬元)，佔總收益41.3%(2017年：15.9%)。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)