〈華碩新品搶商機〉電競三路迎擊 搶下半年旺季動能

筆電大廠華碩 (2357-TW) 迎接下半年消費旺季，積極布局電競市場，8 月起接連在國際大展曝光新品，除新電競筆電外，9 月還將發表首款電競手機，另外華碩也積極耕耘教育市場，與遠東科大合作電競教室，三路並進搶盡電競商機。

迎來消費旺季，華碩除積極推出筆電、手機新品外，搶攻電競市場也成重要戰略之一；除搶在 8 月初的 ChinaJoy 大展亮相新品，電競品牌 ROG 玩家共和國也將在德國科隆遊戲展，推出 4 款新型筆電搭載輝達最新 RTX 系列顯卡，搶攻第 4 季玩家換機潮。

華碩 ROG 玩家共和國首款電競手機，今年 6 月已在 Computex 亮相，台灣將成首發國之一，由於電競手遊市場成長性看俏，加上該款電競手機性能受玩家高度關注，市場認為，新機發表有望再為華碩營運挹注新動能。

華碩也布局教育市場，積極與高中職、大專院校合作建置電競教室，今 (24) 日宣布與遠東科技大學合作，成第 9 間共同合作的學校，未來從師資、教材等，將串聯遊戲軟體開發、硬體科技以及傳播產業，打造電競生態圈，培育新興電競選手人才，同時也搶佔市場曝光度。

繼 China Joy 及德國科隆遊戲展後，柏林 IFA 消費性電子展登場前，華碩 8/29 即將推出哪些新品，備受外界矚目。