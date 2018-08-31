宇智谷底已過 Q3營收續回升、拚年增三成

網通設備廠宇智 (6470) 在北美品牌客戶需求回升下，上半年轉盈、EPS 1.18 元。在大客戶需求平穩，新產品陸續發酵下，第三季營收將勝前一季，年增率上看 3 成，全年有機會追平去年，已經揮別去年下半年起的營運谷底，未來營運要觀察訂單的續航力。受到最大品牌零售代工客戶策略調整，由傳統網通產品轉向物聯網 (IOT)，對路由器、無線訊號橋接器(WiFi Smart Bridge) 等需求大減影響，及電信客戶因新舊產品交替，庫存調整影響，宇智去年第三季起營運陷入低潮，全年 EPS 僅 2.17 元，相較前一年腰斬，今年第一季在匯損衝擊下，每股更虧 0.31 元。



不過，隨著大客戶庫存降至低點，第二季需求已經回升，其他小型新客戶亦有貢獻，加上車載 M2M 裝置、商用 M2M 裝置新客戶也從第一季起陸續貢獻，第二季本業轉盈，業外有匯兌利益貢獻，EPS 1.49 元並帶動上半年 EPS 1.18 元虧轉盈。



宇智表示，為了減少單一客戶影響，先前已新增 1-2 家，應用在車載 M2M 裝置、商用 M2M 裝置的新客戶，第一季開始陸續出第一批貨，後續還要觀察客戶的銷售情況，及訂單的續航力。另外，也和北美大電信商合作開發 pre 5G 產品，預計年底會有客戶開始布建，但主要貢獻度會在明年。



目前訂單能見度 2~2.5 個月，宇智表示，第四季客戶需求還無法完全看清楚，但可以說零售最差狀況已經過去，雖然既有產品線的需求還在減少中，但相較去年第四季訂單縮減五成情況，影響已經緩下，新的小客戶訂單也開始挹注，第一季確定是營運谷底。法人表示，第三季營收應可以勝第二季，年增率上看 3 成，毛利率持穩在 19~20%，全年營收有機會追平去年，明年營運要看新品、新客戶的發酵。