廣宇PCB廠小金雞發威 本業獲利貢獻逾五成 Q3旺季再添柴

鴻家軍廣宇 (2328) 身為夏普在台灣的 B2B 面板代理商，去年在代銷夏普及群創 (3481) 面板挹注下，推升營收創下歷史新高。但除了代銷業務外，廣宇去年在 PCB、連接器及 EMS 訂單也穩定成長，今年獲利主要動能則來自生產 PCB 的煙台廠，第二季單季貢獻獲利 1.27 億元，占單季營業利益逾五成，成為廣宇旗下的獲利小金雞。煙台廠為廣宇獨資子公司，以生產 PCB 為主，今年第一季虧損逾 1500 萬元，然在日系遊戲機拉貨升溫下，第二季開始轉虧為盈，單季獲利達 1.27 億元，占本業獲利的 50%，為名副其實的獲利金雞母。



廣宇表示，上半年煙台廠獲利 1.12 億元，為煙台廠將 PCB 賣給廣宇後的獲利，但廣宇再將 PCB 賣給鴻海旗下設備廠鴻富錦的獲利則未納入計算，因此煙台廠的獲利貢獻應大於帳面水準，而隨下半年進入消費性電子旺季，日系遊戲機銷售動能看好，煙台廠業績可望再度成長。



廣宇為純正的鴻家軍，鴻海 (2317) 於 1999 年入主廣宇，目前直接持有股份約 20%，在鴻海購入夏普後，廣宇去年開始代銷夏普面板，推升代銷占比由 55% 提升至 60%，產品則以 B2B 的 1.5-10 寸中小尺寸面板為主，及工業、商用的大尺寸電子白板，隨 IHS Markit 公布 8 月面板報價上漲，也有望挹注面板代銷表現。



除代銷及 PCB 產品外，廣宇本業以連接線器起家，包含泰國、馬來西亞、虎門、豐城皆設有工廠，廣宇提到，連接器本業獲利穩定，每年約貢獻獲利 1-2 億元，然今年上半年受到被動元件缺貨影響，持股約 51% 的馬來西亞廠出貨遞延，導致上半年獲利動能趨緩，認列獲利逾 5400 萬元，而下半年為出貨旺季，獲利貢獻將持續放大，惟出貨動能將視被動元件缺貨狀況而定。

