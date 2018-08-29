產品組合轉佳 廣宇下半年業績更優 今穩步填息

廣宇 (2328) 今日除息，每股配發現金股利 0.8 元，除息參考價為 20.70 元，在上半年獲利較去年同期倍增，在好業績加持下，今日開盤股價即一路小漲，穩步邁向填息，最高來到 21.20 元，漲幅逾 1.45%。隨日系遊戲機上半年拉貨優於預期，廣宇旗下小金雞 PCB 煙台廠獲利表現亮眼，再加上業外匯兌利益挹注，獲利表現倍增，EPS 達 0.95 元。廣宇表示，目前在遊戲機 PCB 出貨持續看好，隨下半年進入消費電子旺季，本業將優於上半年表現，全年 EPS 力拼 2 元水準。



除了 PCB 外，廣宇也跨入終端產品，廣宇指出，終端產品單價較高，包含 Beacon、腳踏車 GPS、酒測監測器等目前皆穩定出貨，而進入第三季，隨自製產品營收佔比提升、代理面板佔比則將下降，在產品組合轉佳下，目前 8 月獲利已優於 7 月表現，下半年業績不看淡。