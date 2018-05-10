陸外交部發布第七次中日韓領導人會議聯合宣言

宣言全文來自新華社，原標題《第七次中日韓領導人會議聯合宣言》

2018 年 5 月 9 日，我們，中華人民共和國、日本國和大韓民國的領導人，在日本東京舉行第七次中日韓領導人會議。

我們讚賞 2015 年 11 月首爾第六次中日韓領導人會議發表聯合宣言以來，三國各領域合作取得的積極進展。我們認識到三國合作有利於構建地區和平合作平台。鑒此，我們重申將致力於進一步深化和拓展三國合作。

我們認識到三國對確保地區及世界和平穩定肩負共同責任。三國國內生產總值之和超過世界總量的 20%，應為增進世界繁榮發揮重要作用。我們重申攜手應對地區和全球挑戰。

我們讚賞並重申中日韓合作秘書處對推進三國合作的作用，支持秘書處加強能力建設並更廣泛地參與三國合作。我們重申啟動三國合作基金有助於實施三國合作項目。

三國合作

我們一致認為，定期舉行三國領導人會議意義重大，將為三國政治、經濟、社會和可持續發展等各領域合作與對話提供政治動力。我們重申三國之間有著過去的歷史和長久的未來，將基於 2015 年三國領導人會議達成的共識繼續合作。

我們高度評價上次領導人會議以來三國舉辦衛生、教育、環境、金融、交通、物流、文化、體育、經貿和災害管理等各領域部長級會議，這些會議顯示了我們在各領域協調政策、開展合作的政治意願。我們歡迎 2016 年 8 月在東京舉行的第八次三國外長會，會議就共同關心的戰略問題交換了意見，為三國領導人會議奠定了基礎。

我們注意到定期舉行三國外長會議對促進三國合作的重要性。

我們認識到促進人員往來對擴展和鞏固三國合作基礎至關重要。

為此，並根據《平昌宣言》，我們期待以三國舉辦奧運會和殘奧會為契機加強文化、體育等領域交流合作，即已成功舉辦的 2018 平昌冬季奧運會和殘奧會，將要舉辦的 2020 東京奧運會和殘奧會及 2022 北京冬季奧運會和殘奧會。

我們重申三國擴大旅遊交流的重要性，將努力實現到 2020 年三國人員往來達到 3000 萬人次的目標，並通過「遊歷東方」活動進一步提高三國吸引力。我們大力支持青年交流，鼓勵三國青年峰會等合作項目。

我們認識到「東亞文化之都」項目對三國文化交流具有重要意義，祝賀當選 2018 年「東亞文化之都」的城市，期待歷年當選城市加強文化交流。我們認識到教育合作對加深相互了解的重要意義，讚賞三國致力於通過擴展「亞洲校園」項目促進高等院校學生交流，期待進一步提升該項目。

考慮到公共外交對三國民眾增進了解、深化友誼的重要作用，我們歡迎繼續就中日韓公共外交論壇進行磋商。

我們支持三國人文交流項目，如青年領導人圓桌會議和中日韓文化巴士。

我們重視開展三國領事合作，願研究建立三國領事磋商機制，通過分享最佳經驗、探索合作計劃，加強長期機制性合作。

我們致力於構建開放型世界經濟。我們認識到自由開放的貿易和投資對於經濟增長的重要性，將堅守承諾，繼續致力於經濟自由化，反對一切形式的保護主義, 改善營商環境。我們將共同努力，加強基於規則、自由開放、透明、非歧視、包容和以世界貿易組織為基礎的多邊貿易體系，歡迎世界貿易組織就電子商務、投資便利化和中小微型企業等當今國際貿易挑戰進行的討論。我們強調雙邊、區域和諸邊貿易協定對補充和強化多邊貿易體系的重要性。我們重申三國自由貿易協定是深化經貿合作、推動東亞地區貿易投資自由化與便利化的重要路徑，符合三國共同利益。我們重申將進一步加速三國自由貿易協定談判，力爭達成全面、高水平、互惠且具有自身價值的自由貿易協定。我們也重申加快《區域全面經濟夥伴關係協定》談判，以期儘快達成現代、全面、高質量和互惠的協定，注意到市場准入和規則方面的談判需取得進展。我們將共同努力在各個領域取得高質量並具有商業意義的成果。

我們認識到為保持經濟持續增長繁榮，有必要建立重視創意、促進公平競爭的知識產權體系。我們認為三國知識產權合作，包括知識產權局長政策對話，對推進區域知識產權體系建設具有重要作用，期待三國就此進一步加強合作。

我們認識到工業部門產能過剩的負面影響，將共同應對這一問題。

我們認識到加強區域聯通的重要性，決心通過三方對話磋商加強區域互聯互通和基礎設施合作，促進東亞整體發展。我們將進一步加強經貿關係，深化利益融合。為此我們將在供應鏈互聯互通、電子商務、內容產業和標準化等領域加強經濟合作，提升競爭力。我們重申三國能源合作對實現東北亞可持續發展和共同繁榮的必要性。我們決定適時達成三國合作諒解備忘錄，以增進東北亞液化天然氣市場透明度和流動性。

考慮到電子商務對創造新經濟價值的重要性，我們一致認為在互利互惠的基礎上開展電子商務合作對三國有利。

我們認識到，三國在海關和交通領域的合作對確保貿易便利化和安全具有重要意義。作為未來幾年奧運會和殘奧會等大型國際活動的主辦國，我們特別重申在促進貨物和人員合法流動的同時加強邊境保護的重要性，歡迎 2017 年 11 月在東京舉行的三國海關領導人會議關於加強資訊交流、分享經驗的決定。

當前全球經濟面臨着跨境一體化進程倒退、金融環境超預期收緊等風險，在這種不確定性下，中日韓三國將繼續通過深度交流與協調應對可能的金融波動。我們將加強區域金融合作，提高清邁倡議多邊化（CMIM）的可用性和有效性，加強東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室（AMRO）的監控和組織能力建設，以充分發揮其作為獨立、可信、專業的國際組織的使命，促進亞洲債券市場倡議（ABMI）的發展。為此，我們歡迎 CMIM 首次定期評估取得的積極進展，並期待其順利完成。這將有助於通過延長與國際貨幣基金組織（IMF）貸款掛鈎部分的貸款支持期限，強化融資支持；與 IMF 建立更好的協調機制，促進聯合融資；以及在啟動 CMIM 時加強與有關方溝通，維護市場信心，加強 CMIM 作為區域金融安全網的作用。我們讚賞 AMRO 繼續為 CMIM 運行提供支持，以及在建立和擴展與地區、全球夥伴關係上取得的成就，祝賀其獲得聯合國大會永久觀察員地位。我們歡迎各方 2017 年 12 月決定向「區域信用擔保與投資基金」增資。

我們強調攜手應對衛生和老齡化等關乎人類安全的共同挑戰具有重要意義，認識到強化公共衛生事件緊急預案和應對、解決抗菌素耐藥性、實現全民健康覆蓋的重要性，將持續在這些領域開展合作。我們還將加強入境檢驗檢疫合作。

此外，我們將擴大在衛生服務產業和遠程醫療方面的合作，加強相關資訊和人員交流，減少嚴重威脅人類健康的癌症等非傳染性疾病和傳染性疾病。我們將積極分享資訊和交流政策，應對人口老齡化，推動健康老齡化，致力於持續開展三國老齡化政策對話。我們將推動輔助器具、物理和資訊通信技術（ICT）可用性和資源分享，使殘障人士參與快速發展的網路經濟，顯著提升他們參與經濟和社會活動的水平和質量。我們將努力充分利用科學與 ICT 的優勢，如腦科學、應對氣候變化的技術、殘疾輔助技術、物聯網、大數據和人工智慧等，促進經濟增長和社會福利發展，應對全球性問題。此外，我們認識到在 5G 行動通信、全球漫遊等通信領域加強協作有助於促進相互交流合作。我們將在三國資訊通信部長會議機制下推動該領域的聯合研究、技術合作、資訊共享和人力資源交流。我們也歡迎並鼓勵企業界、學術界、智庫等相關實體在這一領域進行合作。

我們將進一步加強三國在打擊網路犯罪、恐怖主義和暴力極端主義等領域的政策磋商。我們致力於維護共同受益的安全 ICT 環境，重申集體應對 ICT 安全問題的重要性。我們歡迎並支持聯合國資訊安全政府專家組在資訊通信領域國際安全方面的歷次報告。報告認為國際法、特別是《聯合國憲章》對於維護國際和平與安全，推動構建開放、安全、穩定、無障礙、和平的資訊通信環境是適用且不可或缺的。針對本地區面臨的安全挑戰，我們將加強三國在裁軍與防擴散領域的溝通與合作，並將繼續在核安全監管高官會機制下開展核安全合作。

基於我們對「聯合國 2030 年可持續發展議程」的承諾，我們將進一步加強經濟、社會和環境合作，實現可持續發展。我們歡迎在三國環境部長會議機制下取得的進展，重申將繼續共同努力，防止空氣污染和海洋垃圾，促進循環經濟發展，提高資源使用效率。我們期待中日韓環境污染防治技術合作網路建設取得進展。

我們強調應在農業、跨境動物疾病、林業以及生物多樣性領域開展合作，包括外來入侵物種管理和海洋生物資源可持續利用。我們重申將在加強應對氣候變化方面做出不懈努力，堅定支持全面落實《巴黎協定》。我們支持 2017 年 6 月第二輪中日韓北極事務高級別對話在東京通過的聯合聲明，重申三國在北極事務、尤其是科學研究方面開展合作的重要性。

我們重申根據 2011 年第四次中日韓領導人會議通過的災害管理合作原則和措施，致力於加強減災合作，注意到三國災害管理部門部長級會議、災害管理桌面推演等機製取得進展。

我們認識到有效執行《仙台減災框架 2015-2030》對於大幅降低災害風險和生命損失、保障民生和健康的重要性。我們將進一步努力，提升公眾意識，歡迎在世界海嘯日召開的高中生峰會並發表《黑潮宣言》。

我們願共同探討「中日韓 + 1」合作模式，包括加強三國對話磋商，分享發展經驗，深化各領域務實合作，促進地區內外可持續發展。

國際地區形勢

我們致力於半島完全無核化，重申維護半島和東北亞和平穩定是我們的共同利益和責任，強調只有通過國際合作，並根據聯合國安理會有關決議全面解決各方關切才能為朝鮮半島光明未來奠定基礎。中韓領導人希望日朝之間的綁架問題通過對話儘快得以解決。

我們認識到在地區和國際機制中開展合作的重要性，將合作推動東盟與中日韓（10+3）、東亞峰會（EAS）、亞太經合組織（APEC）和二十國集團（G20）等機製取得具體成果，包括將於 2019 年在日本舉辦的 G20 峰會。我們注意到 10+3 框架下《第二東亞展望小組報告》有關建議取得的進展，包括 2020 年實現東亞經濟共同體的願景。

我們期待在中方擔任主席國期間召開下一次會議。