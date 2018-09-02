〈職場生存攻略〉你可以不必交朋友，但一定要被喜歡

「上班好同事，下班不認識」這句話上班族應該耳熟能詳，為什麼不能我行我素乾脆當個人人討厭的「鬼牌」，奉行「做自己好自在」的精神？全球頂尖管理顧問公司麥肯錫告訴你，「討喜」能讓你更輕鬆達到目標，而其訣竅並非頻獻殷勤、說違心之論，而在於傾聽及換位思考。

我們需要深度傾聽，才能明白團隊真正要的是什麼。

團隊成員說什麼幾乎無關緊要，關鍵多半是他們的感覺如何。

凱莉擁有信任感這個優勢，而開放的態度則幫助她適應環境。舉個例子，她從小到大都對養兒育女不感興趣，直到遇見未來丈夫的大家庭。如今，凱莉是 4 個孩子的媽媽，就是這種開闊的胸襟有利於適應環境，才使得她在汽車工廠的工作十分成功。當時凱莉才 25 歲：

「那是完全未知的領域，幾乎確定是一場災難。我很緊張，因為工廠裡有 60 個隸屬於全美汽車工人聯合會（UAW）的員工，團隊裡最資淺的那位，也已經在工廠待了 30 年。2008 年之後，我們從加班無上限，一下子掉到完全沒班可加。員工都靠加班費養家活口，不知道他們聽到消息會怎樣，對我的績效又有什麼影響。

「此外，我們的目標也非常嚴苛，需要每小時生產 80 輛車。一開始他們故意拉長工作時間，以便拿到加班費。我擔心員工會生氣、破壞設備，所以想找個辦法激勵他們。」

凱莉利用積極的情緒對抗消極情緒，找到彼此的共同立場，把團隊的心拉過來：「我心想：『不會吧，他們不會沒有理由就怨恨我！ 這些人一定會喜歡我！』我把他們想成祖父母、爸媽、朋友和鄰居，這樣想他們就變得有人情味。我和他們聊我的小孩，給他們看孩子的照片。眼看著你認識的人苦苦掙扎，心裡真不好過。我讓他們知道，我在乎他們，也在乎他們的工作經驗，所以他們也會在乎我。

「我表現得很友善，久而久之，他們也變和氣了。即使他們對我苛薄、不尊重，我還是天天笑臉相迎。我有個生活不怎麼順遂的哥哥，這對於我和員工相處也有幫助。我找尋其他能激勵他們的辦法，這些人一起工作，彼此關係密切而且很愛聊天。我會在生產線上走來走去、聽他們說話，總會有人跟我講點什麼事，像是他家小孩在運動場上拿下多少分之類的。

「我發現他們只想天天過得開心，不要每天做一成不變的工作。於是我們找出恰當的工作輪調方式，還把他們納入焦點小組，討論如何改善工作站。我明白他們因為受到注意而獲得激勵。之前，因為沒有人喜歡自己的速度落後他人，所以他們都用相同的速度工作。因此我開始把他們的完工時間貼在牆上，而且早中晚 3 班都貼，然後他們就開始競爭了。

「有些人想贏，就工作得快一點，多半只是不想當最後一名，結果每個人的速度都加快了。短短幾天內，他們每個小時就多完成 10 輛汽車，看來他們喜歡競爭。

「有些工作站速度比較慢，比如車門的生產線。我努力好幾個月，依然不得要領。我的目標是降低公司理想生產量的落差，80 輛聽起來是不可能做到的。

「我告訴每個人，我們可以達到那個目標，但是心裡並不真的這麼相信，只是從來沒透露過真實想法。沒想到有天我的車門生產線竟然真的達標，而且維持一整天，真是太棒了。我們整個團隊一起吃蛋糕慶祝！我真的很驚訝。從此之後，大家都保持著衝勁，加班問題不再是關注的焦點，我們繼續朝新的目標前進。」

6 年之後，凱莉換了另一家汽車公司，她一樣敞開心胸，準備好擁抱新的經驗。

不必交朋友，但要被喜歡

從劈啪作響的電話線那頭，我可以感受到凱莉的興奮。剛接下這份工作時，她和員工似乎毫無共通點，可是一旦她用不同角度看這群手下，雙方的共通點就多了起來。

凱莉設身處地的站在對方的立場，才有這樣的成果。我們需要深度傾聽，才能明白團隊真正要的是什麼。團隊成員說什麼幾乎無關緊要，關鍵多半是他們的感覺如何。深度傾聽需要開放的態度、同理心，以及注意力。同理心使凱莉成為傑出的主管，也使她適應這份工作，不論對公司或員工都有利。







麥肯錫教我在哪工作就在哪成長：目前的工作面臨挑戰或陷入瓶頸，該轉向還是堅持？從徘徊到篤定，你該這麼做。

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