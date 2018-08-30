【馮冠華專欄】似弱還強，恆指再升獨欠A風

8 月 30 日推介 - 昆侖能源（135）、中教（839）。

1）上日港股市況總結：雖然 A 股和人民幣週三均下跌，但恆指仍能反覆小漲。盤中高低位約 214 點，最終錄三連升並收報 28416 點，上升 64 點。大市成交額再下跌約 11% 至 801 億。滬深港通成交金額也下跌約 6% 至 92 億；流向仍為淨流出，金額約 15 億。



板塊方面，本地地產股較搶鏡，長和系也表現突出。另外，有趣的是，頭十大藍籌升幅股份全都是本地或國際公司，中資股無一在內。走弱的主要是內銀和教育股，但跌幅也頗温和。騰訊（700）也回調 1.3%，令指數升幅有所限制。藍籌股 34 升 14 跌 2 持平。做空方面，佔大市成交回升至 14.7%。牛熊証街貨最新比重為 40:60，重貨區方面，熊証重貨區擴闊至 28600-28849，牛証則上移至 27900-27949。

簡評：恒指週三能與 A 股、人民幣及北水流向背馳，且週一急升後也不見明顯的獲利回吐；股王騰訊走低及內銀不濟又突有本地彊承接，似弱還強。做空回升再加上大量熊証較接近現價水平，在交投疲弱及缺乏方向下，衍生工具的操作或成大市動力再挾空屠熊誘因仍在。人民幣離岸價在港股收巿後曾多貶至 6.836，但在執筆時又回升至約 6.82，情況不算太差。



A 股週一大升後已回調兩天，走勢上也不討好；還是那一句，「A 股不轉勢，港股要再向上突破甚艱難。」雖說今天是期指結算日，但恆指未平倉合約相對少，戰場可能是在國指上。



個股方面，昆侖能源（135）因天然氣業務表現出色而大升逾 8%，同業中國燃氣（384）股價未見骨牌效應，從估值看，前者仍似較吸引。中國楓葉教育（1317）公布的幼兒園新收購（見點 3）或會令投資者對之前的政策憂累紓緩，板塊或再起炒風。中教（839）、新華（2779）等等十多隻教育股不難再吸熱錢。

2）美股市況總結：受加拿大將重返北美自由貿易協定談判消息、摩根士丹利上調亞馬遜及 Alphabet 目標價及美國次季 GDP 按季折合成年率修正為增長 4.2%，增幅較初值略高 0.1 個百分點，美股三大指數週三繼續造好，標指和納指再創新高。道指收升 60 點或 0.23%，標指和納指則分別上升 0.57% 及 0.99%。美滙指數微跌。十年期國債債息最新為 2.886%。紐約期油上升 1.4% 並創 8 月新高。港股 ADR 上升 124 點，相當於恆指 28540 點水平；當中，平保（2318）、電能（6）及恆生（2388）均升逾 1%。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報） ：

蒙牛乳業（2319）公布，截至 6 月底止，中期盈利 15.62 億元（人民幣 ‧ 下同），按年增長 38.49%，每股盈利 40 分，不派中期息。

中國楓葉教育（1317） - 公布間接全資附屬公司以總代價 1.3 億元人民幣，收購襄陽君鵬教育全數股權。襄陽君鵬教育全資擁有位於湖北省襄陽市的 7 間幼兒園，在校學生約 1380 名。

信報引述路透社指，吉利汽車（175）據報正在寧波建設一家年產 25 萬輛的新工廠，以實現到 2020 年銷售逾 200 萬輛汽車的目標。

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com