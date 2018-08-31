台股盤中─跌近百點月線恐翻黑 多方力守「萬一」關卡

市場傳美國總統川普預計在下周公眾聽證會後，隨即發起對中國加徵 2000 億美元關稅，美股壓回連帶亞股今 (31) 日均走弱，台股加權指數以下跌 56.49 點至 11037.26 點開出後，最低一度跌至 11001.42 點，盤中跌點擴大至近百點，預估成交值不到千億元，周線連 2 紅應無疑慮，惟月線恐翻黑。

儘管外資近來台指期偏多操作，不過在貿易戰再次升溫下，台股轉弱，多數電子股再度走壓抑整體盤勢，台積電跌幅超過 2%，南亞科跌 1.5%，大立光、研華跌 1% 左右，群創、聯電、聯發科、廣達、日月光投控和鴻海等也均遭壓抑在盤下。

而金融族群部分走弱，除了新光金大漲 2%，開發金和台新金等穩守平盤之上，元大金、永豐金、玉山金、兆豐金等則跌近 0.5%。

隨著台積電壓盤，半導體相關指標多數走弱，半導體矽晶圓大廠環球晶跌近 3%，合晶跌 2.5% 左右，台勝科和旺宏跌 1.5% 上下。

台積電相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

若從細族群來看，電腦板卡族群再度成為盤面上強勢的一群，青雲大漲超過 6%，撼訊、映泰漲 4% 上下，麗臺漲 2.5%，技嘉、華擎和微星穩在平盤上。

生技族群也再次躍升熱絡族群，晟德、安成藥大漲逾 4%，東生華、寶齡富錦漲 2% 左右，美時、合一漲 1.5% 左右，智擎、健亞、保瑞、順藥和中化等均穩在紅盤上。

元大投顧指出，市場預料美對中新一波 2000 億美元商品規模的關稅 9 月即將開徵，來自貿易戰的干擾並未完全消除，後市仍需緊盯美元和人民幣的 變化。

統一投顧則指出，近期美國對於多國的貿易談判上均取得相當進展，還是可望逐步化解市場對國際貿易糾紛擔憂，對股市為有利因素，而加權指數雖受到摩台結算干擾，不過當前短中期均線全數上揚，KD、MACD 指標延續偏多，仍可視為多方控盤力道較強

統一投顧認為，短線逢低擇優布局業績題材股，如晶圓代工、蘋概股、自行車、水泥和塑膠等。