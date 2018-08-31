9月12日蘋果年度發布會前瞻：iPhone領銜幾乎所有產品線全面升級

蘋果公司將於 9 月 12 日在 Steve Jobs Theatre 上發布最新的產品陣容。該活動將於上午 10 點開始。在往年的 9 月活動上，蘋果公司將發布新款 iPhone 和其他設備。

分析師和新聞媒體預計，幾乎每個蘋果產品線今年都會升級。據報導，蘋果今年將推出新的 iPhone、新的 MacBook Air、新的 Mac Mini、新的 iPad 和新的 Apple Watch。

蘋果預計將推出三款新 iPhone：搭載 5.8 英寸和 6.5 英寸 OLED 顯示屏的兩款新手機，和一款搭載 6.1 英寸液晶顯示屏的廉價版。據科技部落格 9to5Mac 報導，新的 5.8 英寸和 6.5 英寸 iPhone 都將被稱為 iPhone XS，並將提供金色選項。

據 9to5Mac，在蘋果 9 月 12 日新品發布會即將來臨之前，蘋果無意中泄露了即將發布的新款 iPhone 的圖片及其名字「iPhone XS」。

據彭博社報導，6.1 英寸型號的 iPhone 將使用鋁而不是鋼外殼來降低成本。此外，蘋果還將為 iPhone 提供新的顏色選擇。與 iPhone X 一樣，所有新的 iPhone 都將放棄 Home 按鈕，轉而採用手勢控制和 FaceID 面部識別系統來解鎖。

預計蘋果還將更新其 iPad Pro，其屏幕和功能將模仿 iPhone X，搭載 FaceID 和手勢控制。據彭博社報導，蘋果將推出 12.9 英寸和 11.9 英寸的新 iPad 專業版。

而 Apple Watch 新版本的一大亮點將是屏幕變得更大。

根據金融時報報導， 蘋果公司的「可穿戴設備」（包括手錶，AirPods 和 Beats 耳機）的銷售總額在過去四個季度創下了 100 億美元的輝煌戰績。利潤占比 63%，iPhone 依舊是蘋果無法撼動的最主要收入來源。但無法忽視的是，上述智能可穿戴設備收入正在成為補充 Iphone 營收愈發重要的力量。

作為蘋果可穿戴設備代表的新版大屏 Apple Watch 或將新以季度引領一波更大的潮流風尚。

蘋果 CEO 庫克曾表示，在 2018 年第一季以來，iPhone X 每周都是 iPhone 系列的銷量冠軍。他還稱，這是蘋果公司自從推出大屏幕 Plus 機型以來，高端機型首次成為最暢銷的產品。

然而，鑒於去年 iPhone X 推出時標價高達 1000 美金，分析師認為即將推出的加大版 iPhone 售價只會更貴。

與去年作為旗艦設備的 iPhone X 預期相比，今年蘋果公司並沒有那麼激進了，它的持續增長將依賴於更廣泛的產品和服務。

儘管由於智慧型手機市場放緩，但蘋果公司已經實現了對調高 iPhone 價格完成更高收益的預期。

諮詢機構 Strategy Analytics 此前公布的研究報告也顯示，截止 3 月 31 日，今年前三個月，蘋果 iphoneX 手機出貨量為 1600 萬部，占本季度所有機型市場市佔率的 4.6%，超過 iphone8、iphone8 Plus、三星 Galaxy S9 Plus 等手機，成為第一季全球最賣座的智慧型手機。

根據公開數據顯示，蘋果公司 6 月季度的收入增長了 20％，達到 533 億美元，超過了華爾街 7 月蘋果公布業績時的預期。這也助力其成為美股史上第一家市值破兆美元的公司。

分析師表示，自去年 iPhone 成立 10 周年主題活動之際，到 9 月接踵而至的幾個重大活動之前，蘋果一直在加大投資力度。最近一個季度的資本支年增率增長了 30％，達到了 53 億美元。