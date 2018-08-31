圖解拼多多財報：營收大漲費用劇增 GMV與貨幣化率將走向何方？

拼多多於美股 8 月 30 日盤後，披露了上市之後首份財報。公司第第二季關鍵財務數據處理結果如下：

總營收 27.09 億元人民幣，年增率增長 2489%，環比增長 96%。

12 個月滾動 GMV 為 2621 億元人民幣，但估算的單季度 GMV 增長放緩。

貨幣化率（估算）提升至 2.867%，上第一季該指標為 1.674%。

活躍用戶數創新高，但用戶人均維護成本環比翻倍。

單季度 GMV 增長放緩

拼多多財報披露第二季 12 個月滾動 GMV 為 2621 億元人民幣，較 2017 年同期增長 583%。此前，拼多多招股書披露 GMV 均為 12 個月滾動數值，若將這一數據進行單季度拆分，2018 年第二季 GMV 估計值為 827 億，年增率 2017 年第二季增長 328%，環比上季度增長 25%。

數據來源：公司公告，見智整理

上圖基於官方披露滾動 GMV 數據，對 2016 年 Q2 和 Q3 數值進行合理假設反推得到。

可以看到的是，雖然此前拼多多 GMV 高增長，但在今年第一季和第二季環比增速出現顯著下滑，今年第一季甚至出現負增長。公司假貨風波不斷，美國上市之後，面臨更嚴格的監管壓力，GMV 增長或將面臨嚴峻挑戰。

此外，公司在第二季財報當中沒有提及第三季業績指引。