不顧美國制裁威脅 俄羅斯天然氣輸歐管道在德國水域開工

儘管受到美國總統川普制裁的威脅，和歐盟部分成員國的強烈反對，德國和俄羅斯仍然繼續推進天然氣管道「北溪—2」項目的建設。

「北溪—2」項目發言人稱，德國水域的施工建設處在「預備階段」，但確認目前的施工活動包括建設連接從登陸地 lubmin 到深水域的近海管道。

發言人還稱，批准「北溪—2」項目沿線 4 國正在進行籌備工作，「波羅的海深水管道鋪設將在幾周內開始」。德國、芬蘭、瑞典和俄羅斯已經批准管道建設計劃，但丹麥仍未批准。

「北溪—2」項目方 8 月向丹麥政府提出申請，尋求批准建設一條管道避開該國領海。這條管道離丹麥海岸更遠，位於丹麥經濟專屬區，丹麥政府否決的可能性大幅降低。

主導這一項目的俄氣（Gazprom）CEO Alexei Miller 也表示，「北溪—2」項目作為俄氣出口到歐洲方向最重要的管道，在德國 Lubmin 地區的海域鋪設天然氣管道的初步工作已經展開。

這條管道總長度 1200 公里，完工後能將現有送往歐洲的俄羅斯天然氣擴大一倍，年均輸氣量達到 550 億立方米。

「北溪—2」建成後，將和已經營運的「北溪—1」一起運行，兩條管道的總輸氣量將達到 1100 億立方米。Alexei Miller 周四表示，2018 年至今對歐洲輸氣量，已經比去年創紀錄的輸氣量高 5.6%。

不過，這條管道的政治影響巨大，不但加劇了歐洲、美國、俄羅斯之間的地緣政治緊張局勢，也使德國和美國之間的關係惡化，凸顯了歐盟內部在對俄羅斯態度上的分裂。

「北溪—2」項目由俄氣主導，得到德國默克爾政府的支持，但遭到一大批歐盟國家的反對，這些國家擔心這將加重歐洲對俄羅斯的能源依賴，成為針對烏克蘭的政治武器。在德國水域建設「北溪—2」管道的消息，招來波蘭、烏克蘭和波羅的海國家的批評，它們試圖阻止這項項目。

美國總統川普抨擊了這條管道，稱它使德國「成為俄羅斯的俘虜」，而且，川普政府一直強力施壓歐盟，減少進口俄羅斯天然氣，增加進口美國天然氣。

美國已經警告正在為這個 95 億歐元項目提供財務支持的 5 家歐洲能源公司，（法國 Engie 集團、荷蘭殼牌、奧地利 OMV、德國 Uniper 和 Wintershall5 家歐洲能源巨頭）。

但是，俄羅斯和德國對於推進項目建設立場堅定，默克爾和普丁近日在柏林會晤，繼續就北溪 - 2 號天然氣管道項目展開協調。

俄羅斯政府表示，任何對該項目的制裁都將違反國際法。普丁發言人 Dmitry Peskov 稱，8 月普丁和默克爾會晤期間，他們同意「必須採取措施，確保 『北溪—2』免受第三國可能的非競爭性和非法攻擊」。

同時，俄羅斯也對德國讓步，最近保證在「北溪—2」投入營運後，將繼續通過烏克蘭向歐洲輸氣。德國外長 Heiko Maas 表示，「試圖通過制裁來影響歐洲的能源是完全不可接受的」。