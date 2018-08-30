在Fed論壇上 鮑爾並非如市場想像的那般鴿派

根據 MarketWatch 分析報導，聯準會 (Fed) 主席鮑爾上週在 Jackson Hole 的 Fed 論壇上發表演說後，債券殖利率下降，股市創新高點，金融市場似乎鬆了口氣。

但高盛銀行在一份新的研究報告中說，一般人對 Fed 的溫和謙恭的觀點，其實都錯了。

高盛分析師司徒溫 (Daan Struyven) 說：「我們的觀點與債券市場不同。我們不認為 Fed 主席鮑爾的演說是鴿派。我們仍然預測今年將再二度升息，2019 年再升息四次，」

市場並不預期 Fed 會如此升息。

Datatrek 公司共同創辦人柯拉斯 (Nicholas Colas) 說：投資人預期 Fed 會緩慢升息，9 月升息一次，明年僅會升息二次。

在鮑爾的談話中，投資人似乎忽略了什麼。高盛分析師指出，鮑爾多次提及一個 Fed 經濟團隊傳至 Fed 網站的一篇研究報告。

該研究報告傾向鷹漲，似乎是述說，儘管通貨膨脹適中，但失業率如此之低，Fed 不能袖手旁觀。

高盛說，這篇報告與高盛的穩健升息預期，相符合。

但有分析師認為，鮑爾不會認同這份 Fed 研究人員的報告。

Evercore ISI 公司副董事長古哈 (Krishna Guha) 說，鮑爾展現了較為鴿派的傾向。

古哈說，這份鷹派的 Fed 研究報告為何會公布，令人不解。他說鮑爾可能在兩派觀點中，尋求平衡點，Fed 經濟學家認為低失業率會導致通貨膨脹上升，但許多 Fed 銀行總裁則認為，全球化壓低了通貨膨脹，也減少了積極升息的必要性。

Renaissance 研究公司分析師杜達 (Neil Dutta) 說，鮑爾正採取觀望態度。這意味今年將二度升息，但 2019 年將僅升息二次。

另有分析師說，別期待 Fed 會在政策展望上，能撥雲見日。