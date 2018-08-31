今個冬天還要「搶氣」嗎？ 中國石油：重現機會減少！

還記得去年冬天面對天然氣短缺，渡過冷冰冰的冬季嗎？今個冬季會否惡夢重演？中國石油（00857-HK）了大家一個安心答案，再出現這問題的機會將減少！

中國石油副總裁凌霄於8月30日業績發佈會上表示，2017年冬天出現天然氣供應嚴重短缺，今年集團已採取多項措施作好提前部署。集團已掌握市場對天然氣的需求情況：2018年上半年，全國對天然氣的銷量同比增長17.5%至1348億立方米，預計全年銷量2680億立方米，升13%。而中國石油上半年天然氣銷量856億立方米，全年預計達1500億立方米。集團將以此目標，保障民生用氣供應平穩，多項措施並舉。包括增加資源供應，在保障安全運行下，增加各類資源供應；推進管道互聯互通，加強協調能力。

還有嚴格執行合同，至8月18日已提前簽訂供氣合同，涉及供氣840億立方米。去年發生供氣短缺事件，主要由於農村煤改氣工作，沒有跟資源供應對接；中央已明確要「以氣定改」，再出現這方面問題會減少，防止了超合約、超計劃用氣。若客戶有特殊情況增加用氣，集團將按市場價價協助其採購天然氣。集團亦跟地方政府、用戶加強溝通，優化預警系統，保障今冬明春的天然氣供應。

2018年6月10日，內地實施了居民和非居民天然氣價格併軌。集團財務總監柴守平表示，新政策對中國石油利好，估計可以為集團每年利潤提升70億元人民幣。他介紹根據新規定，居民用氣價格可以在基準上浮20%，上限為每方米不超過0.35元人民幣；下浮則不設限。而第一年實施不可超越基準價。新政策讓民用天然氣價格朝向市場化發展。他估計每方米天然氣可上調0.23元人民幣，為集團提升70億元的利潤。至於原油價格走勢，章建華表示上半年布蘭特原油價格每桶70美元，估計下半年略提升至70-74美元。

國家提出油氣資源增速提產，以保國家能源安全；集團副董事長兼總裁章建華回應，這對中國石油屬正面和振奮消息。中國的原油對外依存度高，佔整體需求70%，即使扣除中國的石油出口量500多萬噸，對外依存度也達66%；天然氣對外依存度亦達40%。中國石油為全國油氣資源龍頭大哥，於全國原油產量佔比達52%，天然氣產量更達70%，將會積極配合。估計集團原油產量全年提升1%，天然氣產量提升4%，往後數年天然氣增加4.5%。

國家亦提出整合油氣管道，善用資源。他表示中國石油作為全國最大油管營運商，將積極參與；現階段沒有對價格有定案，但他期望有關管道工作要以市場原則來處理，保障股東的利益。

中美貿易磨擦升級，第2輪160億美元加徵關稅名單包括石化產品，他表示對中國石油影響不容忽視；集團從美國進口的LNG也涉及加徵25%關稅影響，無疑增加了採購成本，集團會努力工作，降低影響。被問及會否參與伊朗油田項目，他強調中國石油分別於美國，香港，上海三地上市，遵守三地上市法規，沒有在敏感地區開展業務，在伊朗並沒有任何業務。

中國石油2018年中期業績，收入同比增長13.6%至1.1088萬億元；股東應佔利潤270.88億元，同比增長113.7%；每股盈利0.148元，升114.5%；中期息連特別息每股0.0888元，升28.2%。

文：周燕芬

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