「漢能」品牌值千億 躋身亞洲500強第79位

圖說:張彬(中)表示，漢能不但要成為一流的清潔能源公司，更要成為全球行業領導品牌。

《亞洲品牌500強》日前發佈2018年最新排名，漢能控股集團榮登第79位，品牌估值為962.56億元人民幣，有望成為國內首個品牌價值突破千億的新能源企業。集團首席文化官兼高級副總裁張彬表示，漢能不但要成為一流的清潔能源公司，更要成為全球行業領導品牌。

世界品牌實驗室和世界企業家集團共同編制和發佈的2018年《亞洲品牌500強》排行榜，昨天在香港召開的“亞洲品牌大會”上揭曉。漢能控股集團在《亞洲品牌500強》中，品牌榮登第79位，更是芸芸清潔能源品牌中排名首位。在該組織發布的2018年《中國500最具價值品牌》報告顯示，漢能品牌價值為962.56億元人民幣，有望成為國內首個品牌價值突破千億的新能源企業。

張彬出席領獎禮，並感謝評委對漢能的肯定。他表示：「我們的目標是繼續創造並引領薄膜發電潮流，令『漢能』品牌價值節節上升，漢能不但要成為一流的清潔能源公司，更要成為全球行業領導品牌，和成為像韓國的三星，美國的蘋果一樣知名的世界品牌。」

漢能很早洞悉核心技術是維持品牌的必要元素，因此，漢能在產品的研發方面投入大量資源，以保持薄膜技術在全球處於領先位置。截至8月19日，漢能控股集團全球累計專利申請超過6100件，其中上市子公司漢能薄膜發電累計申請專利超過3700件。同期，漢能集團全球累計授權專利超過1500件，上市子公司漢能薄膜發電累計授權專利超過900件。

與會的倫敦大學管理學院資深教授馬丁·齊達夫（Martin Kilduff）指出：「隨著亞洲特別是中國和美國的貿易摩擦的升級，中國必須加快走技術和品牌雙軌路線。未來10年，衡量中國經濟是否實現高品質發展的一個核心指標，就是能不能湧現一批世界級品牌。」

《世界企業家》雜誌總編輯丁海森認為，「解決中美貿易戰的終結方案是，中國也和美國一樣，走品牌強國之路。高附加值是品牌的重要承載功能，但也讓不法商家開始模仿造假，這也是美國嚴厲譴責中方侵害智慧財產權的理由。一個經濟體缺乏世界級品牌，往往就處於價值鏈中低端。」

這是世界品牌實驗室(World Brand Lab)第十三次對亞洲品牌的影響力進行的測評, 共有22個國家和地區的500個品牌入選。《亞洲品牌500強》的評判標準是品牌的亞洲影響力，品牌影響力是指品牌開拓市場、佔領市場、並獲得利潤的能力。世界品牌實驗室評價品牌影響力的基本指標包括市場佔有率、品牌忠誠度和亞洲領導力。

世界品牌實驗室(World Brand Lab)是全球領先的品牌評估機構，附屬于知名的商業媒體機構世界企業家集團，其專家和顧問來自美國哈佛大學、耶魯大學、麻省理工學院、英國牛津大學、劍橋大學等世界頂級學府，其研究成果已經成為許多企業並購過程中無形資產評估的重要依據, 其獨創的評估方法“品牌附加值工具箱”得到企業界和金融界普遍認可。

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