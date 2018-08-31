「歧視」亞裔 美國司法部調查哈佛招生

本周四，美國司法部就 Students for Fair Admissions 組織向法院提交訴訟指控哈佛大學在招生過程中存在歧視亞裔一事發表聲明稱，司法部對這些學生表示支持，哈佛大學的招生過程明顯讓亞裔美國人處於不利地位。

司法部稱，哈佛大學沒有說明其在做出錄取決定時，對學生的種族背景是如何考量的，也就是說哈佛大學無法證明它並沒有歧視亞裔學生，而哈佛的「個性評級」可能對亞裔學生存在偏見。

因此，對於哈佛大學希望法庭駁回此案、不進入審判程序的請求，美國司法部認為法庭應該予以拒絕。

司法部長 Jeff Sessions 認為，任何美國人都不應當因種族原因而被拒絕入學，司法部也有責任保護美國公民的權利：

「作為納稅人資金的接收者，哈佛有責任通過使用符合法律要求的有意義的錄取標準，在沒有種族歧視的情況下實施招生政策。」

Students for Fair Admissions 組織主席 Edward Blum 此前曾表示，代表亞裔來狀告哈佛大學，是因為哈佛所實行的「種族平衡」軟配額已經違背了最基本的民權原則：「族裔不應該被用來傷害你，也不應該被用來幫助你」。

目前，美國司法部正在對哈佛的招生政策展開獨立的調查。

根據訴訟學生和家長提供的證據顯示，哈佛大學在對申請學生檔案的審查時，會根據主觀意識對學生進行評分，例如「討人喜歡」、具有「人性」的「好人」等，而亞裔學生通常得分最低，儘管他們能在考試中取得較高的分數。

哈佛大學也承認，一般來說，亞裔學生的「個性評級」低於其他種族的學生。但它認為在招生過程中，種族背景僅僅只是作為一個以提高校園多元化的因素，否認存在歧視，而司法部的調查是「非常不正常」的：

「我們深感失望的是，司法部站在了 Edward Blum 和 Students for Fair Admissions 這一邊，甚至發表了誤導性和空洞的言論，但這些論據只能證明針對哈佛的案件是毫無意義的。」

另外，根據美國《星島日報》的報導， 包括常春藤聯盟其餘七座學府，以及杜克大學、埃默里大學、喬治華盛頓大學、約翰霍普金斯大學、斯坦福大學在內的 16 間著名大學曾共同指責美國政府禁止學校在錄取學生時考慮種族因素是「極大的干預」，要求法庭在哈佛大學被指涉嫌歧視亞裔學生的訴訟中，判哈佛大學勝訴。

關於這件哈佛大學在招生中存在種族歧視的案件將於今年 10 月在波士頓開庭。