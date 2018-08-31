紐約匯市─貿易戰使美元走強 阿根廷60%利息無法反轉跌幅 土耳其里拉續跌

由於擔心美中貿易爭端將加劇，週四 (30 日) 美國股市的漲勢停止。而新興國家阿根廷和土耳其的經濟動盪導致這些國家的貨幣貶值。

美國將於週一 (9 月 3 日) 放勞動節假日 1 天，股市將休市。

最近幾週股市和主要政府債券收益率因希望可以避免全球貿易戰而上揚，特別是美國和加拿大領導人表示樂觀，可以在週五達成新的北美自由貿易協定 NAFTA。

然而，在新一輪美中關稅可能於 9 月份生效的前景下，投資者情緒變得暗淡。據彭博報導，美國總統川普告訴助手，一旦公眾意見徵詢期結束，他就準備對中國進口產品徵收 2000 億美元的關稅。

儘管阿根廷央行週四將其基準利率上調了 15 個百分點至令人驚悚的 60%，以控制猖獗的通膨並阻止貨幣下滑，但阿根廷比索再次下挫。比索收於每 1 美元兌 39.25 披索的收盤低點。

美元兌阿根廷披索日線趨勢圖 / 圖：xe

國際貨幣基金組織 IMF 週三 (29 日) 表示正在研究阿根廷提出的加速撥款 500 億美元貸款計劃請求，但仍希望阿根廷採取更強而有力的財政和貨幣政策。

土耳其央行副行長兼利率制定者 Erkan Kilimci 將離職的消息傳出後，土耳其的里拉又受到壓力。本月早些時候，土耳其的貨幣危機使里拉兌美元匯率創下歷史新低，並引發對新興市場投資的擔憂。

美元兌土耳其里拉日線趨勢圖 / 圖：xe

在川普的關稅計劃報告和阿根廷比索的下跌後，投資者轉向安全避風港，使週四美國國債報酬率進一步下跌。美債報酬率也在潛在通膨剛達到美聯準會的 2% 目標後下跌。

美基準 10 年 期國債價格上漲 6/32，報酬率為 2.8604%，低於週三尾盤的 2.882%。

由於新一輪貿易緊張局勢和新興市場貨幣動盪，美元在 5 天內首次走高。

路透社的美元指數上漲 0.07%，歐元下跌 0.29% 至 1.1672 美元。

跟踪 47 個國家股票的摩根士丹利 MSCI 全球股票指數從 5 個月高位回落，下跌 0.5%。泛歐股指下跌 0.3%。

美元兌日圓落在 111.0400 日圓至 111.6500 日圓區間。