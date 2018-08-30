騰訊推出第五款短影音產品 紅利期後 BAT憑什麼稱霸下一個時代？

• AR 眼鏡將近？蘋果收購 AR 鏡片初創公司

蘋果公司已經收購了專注於 AR 鏡片的初創公司 Akonia，後者的專利技術允許智能玻璃鏡頭顯示生動全彩的圖像。結合此前公司正在開發能夠在 2020 年發售的 AR 眼鏡的報導，此舉被外界解讀為公司試圖攻克生產中最為艱巨的鏡片顯示器問題。

• 假貨猖獗 連亞馬遜也難倖免

調查機構數據顯示，在亞馬遜第三方商家銷售的產品中，有三分之一都收到過「假貨」的評論，化妝品和護膚品品牌更是重災區，其中 75% 的歐萊雅、玉蘭油及 e.l.f. 產品都曾被客戶評論稱產品是「假貨」。

• 美參議員炮轟亞馬遜壓榨員工 工作環境惡劣

美國執政和在野，左右兩派的政治力量不約而同地將炮火對準亞馬遜。前總統候選人桑德斯炮轟亞馬遜，稱其壓榨員工薪水、工作環境惡劣，要求執法機構對亞馬遜展開調查。

• 特斯拉首席人力官離職

周四，全天候科技提到，首席人力官 Toledano 是特斯拉職位最高的女性，直接向馬斯克匯報工作。馬斯克近期被特斯拉私有化、工廠起火等事件困擾，特斯拉股價已從本月高點 380 美元附近跌至目前的 305 美元，累計跌幅近 20%。

• 騰訊推出第 5 款短影音產品 「有影音」APP 來了

8 月 30 日，「有影音」正式上線。但截止發稿前，目前僅可在安卓應用商店進行下載，蘋果商店還未上線。

目前，「有影音」APP 的主頁只有「推薦」和「關注」兩個欄目，下方呈現的是雙列 feed 影音，點開一個影音進行播放之後，進行上下滑動進行切換。場妹發現，目前的影音主要是橫屏，內容主要是 PGC。

此前，騰訊推出過微視、下飯影音、速看影音和時光小影音。

• 小米尋求降低 10 億美元貸款利率

小米尋求貸款銀行降低去年 7 月達成的 10 億美元三年期貸款的利率 60 個基點，此前達成的協議為 LIBOR+215 個基點。

財報速遞

• 蘇寧易購上半年凈利潤 60 億元人民幣

蘇寧易購周四發布的半年報顯示，該公司上半年營收 1,107 億元人民幣，上半年每股收益 0.6448 元人民幣。

投研觀點

• 紅利期過後，BAT 憑什麼稱霸下一個時代？

隨著網路普及率不斷提高，中國網民規模已經超過 8 億。人口紅利逐漸消退，網路企業競爭的關鍵也從增量逐漸轉變為存量。

本就更看重成長性的網路企業，在此時的盈利能力和業務布局就更為重要。如何理解 BAT 在這場流量爭奪戰中的排兵布陣？

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：