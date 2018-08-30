觀光、婚宴景氣未回溫 國賓明年4月大改裝搶客

國賓 (2704) 今日參加證交所法人說明會，營運長林興國表示，隨上半年來台觀光人數有小幅成長，但隨同業競爭增加及旅客消費行為改變，為爭取業績因此在住房價格策略更為彈性，也導致住房單價下滑，而對台北業績衝擊也最為明顯。林興國指出，上半年來台旅客人數合計成長 3.8%，成長最多的為東南亞籍旅客，年增 18%，其中以越南、菲律賓為主要成長來源，但國賓主要客源的華僑、日籍旅客則只有微幅成長。



但林興國也提到，日籍旅客雖有微幅成長，但因轉向自由行旅遊，訂房流向 OTA 等網路訂房管道，在價格競爭下，也壓縮國賓的住房價格，台北平均房價下滑 3%、高雄下滑 5%，新竹則持平，所以雖然服務人次有提升，但也導致營收下滑。



而在餐飲部分，由於結婚對數逐年下滑，也影響餐飲業績表現，再加上取消台北獲利表現不佳的下午茶自助餐時段，因此台北國賓上半年餐飲營收年減 6.1%。



林興國也表示，取消下午茶時段雖會導致營收下滑，但對獲利則沒有太大影響；而為搶攻年輕世代的婚宴商機，也在台北國際廳投資上千萬影音設備，並以上菜秀等配套措施，希望吸引年輕結婚客群，樂觀看待年底婚宴業績成長可期。



此外，林興國指出，因要提撥裝修費用，因此今年股利發放減少，預計在明年 4 月做台北國賓的客房裝修，將分兩年到三年進行，預計花費約 4-5 億元，將分階段、分樓層裝修，不希望修裝期間對營收有太大影響；而大宴會廳也會做局部地毯、天花板及牆面的裝潢，但重點還是在影音設備的投資，希望打造劇場式的婚宴環境。



國賓上半年客源佔比華籍 30%、日籍 37%、亞洲 22%、歐美 9%、其他 2%。上半年營收 14.97 億元，毛利率 43.69%，營益率 14.31%，稅後盈餘 1.75 億元，年減 10.60%，EPS 0.48 元。