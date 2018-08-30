三大法人買超28.2億元 外資期現貨續做多 短多氣勢可期

台股今日紅翻黑，終場收在 11093.75 點，下跌 5.82 點或 0.05%，三大法人僅自營商站在賣方，外資、投信持續買超，三大法人合計買超新台幣 28.2 億元，外資買超 35.63 億元，期貨淨多單增加 5281 口，對台股仍站在買方。

三大法人中，外資及陸資買超 35.63 億元，投信買超 7.79 億元，自營商賣超 15.2 億元。期貨方面，外資增加多單 5281 口，淨多單來到 53587 口。

外資持續青睞友達，大買 17889 張，買超第一名，也已為連 5 買，其後依序買超台積電 17288 張，連 4 買，英業達、宏碁、遠東新、元大台灣 50、大同、日勝生、群創、新纖。

外資賣超方面，賣超 元大台灣 50 反 1 25408 張居冠、二到十名依序為元大滬深 300 正 2、富邦 VIX、新光金、彩晶、鴻海、富邦上証正 2、台泥、玉山金、台新金。

外資持續調節鴻海，今日賣超 6382 張，為連續第 5 天賣超，累計外資近 5 個交易日已賣超鴻海 21037 張。

投信買超台達電最多，買超 1221 張，為今日買超之冠，其次依序為建準、泰鼎 - KY、台塑、達方、亞泥、臻鼎 - KY、微星、台表科、強茂。

投信賣超以聯電 2730 張最多，二至十名依序為欣興、聯茂、中鴻、中租 - KY、燿華、國喬、鑽全、GIS-KY、華夏。

三大法人今日唯一站在賣方的自營商，今日買超偏愛面板雙虎，買超友達、群創分別 2737 張、2402 張，分居買超第一、二名，第三名之後依序為晶電、元大 S＆P 原油正 2、元大台灣 50、元大台灣 50 正 2、大同、臺企銀、新光金、國泰臺韓科技。

自營商賣超一到十名為元大滬深 300 正 2、富邦 VIX、元大台灣 50 反 1、台泥、中纖、富邦上証正 2、國泰中國 A50 正 2、元大 S＆P 原油反 1、台積電、信昌化。

台股今日雖然翻黑作收，但外資仍站在買方，加上期貨淨多單加碼之下，顯現仍看好台股短期仍有望維持偏多的局面。