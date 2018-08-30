0823南部水災 燦坤、全國電祭愛心專案 助災民重建家園

中南部豪雨成災，國內 3C 大賣場龍頭燦坤 (2430) 與全國電 (6281) 均祭出愛心專案，助災民重建家園！燦坤指出，即日起，啟動嘉義、台南、高雄、屏東與台東等五個地區門市緊急應變措施，提供大家電即時報修、小家電免費維修服務。而全國電則是從即日起至 9/9，由其雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣等地區門市，共同推出「0823 南部水災愛心專案，全國電子愛心價挺你重建家園」專案。



燦坤指出，該公司在嘉義以南及台東等地區擁有近百家門市的燦坤，為協助南台地區災區重建，上述五個地區門市提供冰箱、洗衣機、電視等大家電即時報修、小家電免費維修，同時也提供消費者泡水、受潮家電妥善處理等專業諮詢以及使用問題排解等服務措施。



燦坤也提醒，泡水、受潮家電千萬不要貿然地插電運作，不然可能產生漏電傷人或短路燒毀電器的意外。另大部分泡水的情況還會夾雜著泥沙在裡頭，對家電也會有不良影響。建議消費者泡水家電送修或檢測前，一定要落實「別開機、擦、烘、送」四大處理要訣。



而全國電即日起南部門市共同推出「0823 南部水災愛心專案 全國電子愛心價挺你重建家園」專案，包括空調、電視、冰箱、洗衣機、濾水器、電鍋、電子鍋、電磁爐、熱水瓶、開飲機、電扇、烘碗機、捕蚊燈共計 80 款家電，折扣從 7 到 9 折不等，最高可省 1 萬元。